הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו דורשת מחברת כאל לגנוז חלקים מהפרסומת למועדון התעופה החדש שלה, FlyAll. הסיבה: "חשש להטעיה" - כך נודע ל"גלובס".

הקביעה התקבלה בעקבות מכתב ששלחו ישראכרט ומועדון הנוסע המתמיד של אל על, שבו קבלו נגד הפרסומת החדשה של כאל - שבה נערכת השוואה בין כרטיסי שני המועדונים והתוצאות מוצגות כחד-משמעיות לטובת כאל.

"לאחר בדיקה, מצאנו כי בתשדיר אכן קיים, על פני הדברים, חשש להטעיה באמירות", נכתב במכתב מטעם הרשות. בין האמירות הבעייתיות לכאורה, נכללת הטענה כי בכאל התמורה גבוהה בהרבה: "גם מתן וגם גל מוציאים עשרת אלפים שקלים בכל חודש. מתן יקבל בחזרה 600 שקל בשנה, וגל תקבל בחזרה 1,440 שקל בשנה". גם הטענה לפיה בכאל ניתן לקבל "פי 2 כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה" נמצאה בעייתית.

ברשות טוענים, על בסיס הטיעונים שהונחו בפניהם, כי לא הונח בסיס להשוואה שנערכה בתשדיר וכן לטענה כי בכרטיס מבית כאל ניתן לקבל פי 2 כסף בחזרה. "בהתאם, המפרסם התבקש להסיר את האמירות הללו מן התשדיר", קובעת הרשות.

רעידת אדמה עסקית שהתפתחה למאבק משפטי והאשמות חריפות

כאל חטפה ביקורת בעקבות מסר פרסומי נוסף, לפיו לכאורה במועדון שלה קיים פטור מדמי כרטיס, בניגוד למתחרה פלייקארד. "מצאנו כי יש להבהיר באופן ברור ובולט, במסגרת הכותרת ולא כחלק מהדיסקליימר, כי הפטור מדמי הכרטיס חל בשנה הראשונה בלבד".

בפני כאל ניתנה האפשרות להגיש בקשה לעיון חוזר בתוך שבעה ימים.

המאבק בין שני המועדונים לא נרגע. הכול החל ברעידת אדמה עסקית, כאשר אל על החליטה לסיים שותפות של מעל עשור עם חברת כאל ולהעביר את מועדון פלייקארד (המונה כחצי מיליון מחזיקי כרטיס) ליריבתה ישראכרט בעסקת ענק. מאז, הקימה כאל בתגובה מהירה את FlyAll בשיתוף איסתא ופתחה בקמפיין שיווקי אגרסיבי במטרה להעביר לידיה כמה שיותר לקוחות. המאבק בין השתיים הדרדר במהרה גם לפסים משפטיים ולהאשמות הדדיות חריפות.

מכאל נמסר בתגובה: ״אל על אינה מורגלת בתחרות אמיתית ומתקשה להתמודד עם כך שבתוך זמן קצר המועדון המתחרה של כאל הגיע לכמעט מאה אלף לקוחות שבחרו בהצעת ערך שקופה, ברורה וטובה יותר. אל על מנסה למנוע תחרות לגיטימית בכל דרך אפשרית, לרבות באמצעות ערפול תנאי המועדון שלה. כאל תמשיך להציע ערך עדיף ללקוחות ולמרות המאמצים של אל על לפגוע בתחרות - רק הצרכן יחליט מהי תכנית ההטבות העדיפה עבורו. מאה אלף לקוחות כבר החליטו ועוד רבים יבואו בעקבותיהם״.

תגובת פלייקארד: ההחלטה נגד חברת כאל מוכיחה שהחברה מבצעת הטעייה שיטתית נגד לקוחותיה באמצעות מצגי שווא חמורים בנוגע לכרטיסי פליי אול. כאל משקרת לציבור, מטעה אותו במכוון ומעבירה לקוחות במרמה למוצריה. לקוחות שנפלו קורבן לתרמית של כאל כבר מבקשים לנטוש את כרטיס פליי אול אותו הנפיקה להם כאל במרמה.