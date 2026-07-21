מגדל מחפשת שותף חדש לניהול הקניון הגדול בישראל

ענקית הקניונים והמשרדים מליסרון ויתרה השבוע על העסקה לרכישת 51% מקניון הזהב בראשון לציון, בעקבות איתותים מצד רשות התחרות כי היא אינה צפויה לאשר את המהלך. חברת הביטוח מגדל, שנותרה בעלים של מלוא הזכויות בקניון, וללא שותף קמעונאי שינהל וישביח אותו, וכעת מחפשת שותף חדש שיצטרף אליה כבעלים.

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בספטמבר 2025 דיווחה מליסרון כי חתמה על הסכם עם מגדל לרכישת מחצית מהשליטה בקניון תמורת 818 מיליון שקל. העסקה הייתה כפופה לאישור הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, שכבר לפני כשלושה חודשים, עוד לפני חג הפסח, העבירה לצדדים מכתב המפרט את חששותיה מהעסקה.

מאז נערכו שני שימועים בפני הממונה, בהם הצדדים לא הצליחו לשכנע כי החששות התחרותיים ניתנים לפתרון. ליום רביעי השבוע נקבעה פגישה נוספת בוועדת המיזוגים שברשות התחרות, אלא שלפני כינוסה החליטה מליסרון למשוך את הבקשה. מאחורי ההחלטה עמד גם החשש כי המשך המאבק יוביל להליך משפטי ממושך. גורם בענף טען כי לאחר שהרשות גיבשה עמדה שלילית, האפשרויות שעמדו בפני מליסרון היו מוגבלות.

"לחברה אין קניונים בראשון לציון ובסביבה"

מליסרון מחזיקה כיום ב-18 קניונים ומתחמים מסחריים בישראל, בשטח מסחרי כולל של כ-542 אלף מ"ר. בחברה טענו כי העובדה שאין לה קניון משמעותי בראשון לציון ובסביבתה אמורה לתמוך באישור העסקה, אלא שברשות התחרות לא התמקדו בתחרות המקומית. לפי גורמים המכירים את הבדיקה, החשש המרכזי נגע למבנה שוק הקניונים הארצי וליחסים שבין בעלי הקניונים לרשתות האופנה, המזון והמסחר.

שוק הקניונים בישראל נשלט בידי שלוש קבוצות גדולות: עזריאלי, מליסרון וביג. לצידן פועלות קבוצות קטנות יותר, ובהן אמות, ג'י סיטי, הכשרת הישוב וריבוע כחול נדל"ן, וכן מספר קניונים עצמאיים שאינם חלק מקבוצה ארצית.

קניון הזהב, הכולל שטח של 110 אלף מ"ר וגדול בפער ניכר ממתחריו בשטח המסחרי, נחשב לאחד הנכסים העצמאיים המשמעותיים שנותרו בשוק. מבחינת הרשות, העברתו למליסרון הייתה מצמצמת עוד יותר את מספר הקניונים החזקים שאינם בשליטת אחת הקבוצות הדומיננטיות.

במליסרון טענו כי אישורה של העסקה "היה מביא להגברת התחרות, במיוחד מאחר שלחברה אין קניונים ומתחמים מסחריים באזור הגיאוגרפי של ראשון לציון והסביבה של קניון הזהב". עוד טוענת מליסרון כי הייתה יכולה להשקיע בקניון, לשפץ אותו, להשכיר שטחים פנויים, לשנות את תמהיל החנויות ולהביא אליו מותגים חדשים. "קניון הזהב הוא קניון טוב, ומליסרון הייתה יכולה להביא להשבחתו באופן שהיה מיטיב גם עם השוכרים וגם עם קהל הלקוחות", נמסר.

ליאורה עופר, בעלי מליסרון / צילום: ורדי כהנא

"רשות התחרות מתבוננת קדימה"

"רשות התחרות אינה בוחנת רק האם שני קניונים מתחרים ראש בראש באותו אזור גיאוגרפי, אלא גם את מבנה השוק כולו ואת השאלה האם העסקה תחזק שחקן שכבר מחזיק בכוח משמעותי", מסביר עו"ד יניב קליינבלט, שותף ומוביל תחום דיני התחרות וההגבלים העסקיים במשרד ש. פרידמן, אברמזון ושות'. לדבריו, רשות התחרות מתבוננת גם קדימה. בנייה של כוח שוק באמצעות רכישת נכסים יכולה להתבצע בהדרגה, עסקה אחר עסקה, בעוד שפירוקו לאחר מכן הוא תהליך מורכב ולעתים כמעט בלתי אפשרי. לכן היא עשויה להתערב עוד לפני שניתן להצביע על עליית מחירים בפועל.

העמדה הזאת אינה מובנת מאליה. בשנת 2022 אישרה הרשות לקבוצת עזריאלי לרכוש את קניון מול הים באילת, אף שגם שם התעורר חשש מהרחבת כוחה של קבוצה גדולה. קליינבלט מציין כי באותו מקרה השתכנעה הרשות שעזריאלי לא תנצל את גודלה כדי להעלות את דמי השכירות לרשתות הפועלות בקניונים נוספים שלה, וכי השוכרים בקניון הביעו תמיכה בעסקה.

"במקרה הנוכחי, יש להניח שהחששות שהתעוררו לא הופגו על ידי הצדדים", הוא אומר. "לכן האיתות המוקדם של הרשות כי העסקה צפויה להיתקל בקשיים הוביל לנסיגה עוד לפני החלטה רשמית. זו אינה התנהלות חריגה, אלא חלק מהאופן שבו נבחנים כיום מיזוגים מורכבים".

קניון הזהב הוקם על ידי האחים משה ויגאל גינדי ונוהל על ידיהם מאז תחילת שנות ה-90. מגדל רכשה 75% מהקניון כבר בשנת 2008, ולאחרונה השלימה את רכישת 25% הנותרים ממשפחת גינדי תמורת כ-840 מיליון שקל, לאחר סכסוך משפטי ממושך בין הצדדים.

כעת מגדל מחזיקה במלוא הזכויות בקניון, אך ללא שותף קמעונאי שינהל וישביח אותו. חברת הביטוח מנהלת נכסים בהיקף של כ-600 מיליארד שקל, אך קניון הזהב הוא הקניון היחיד בישראל שבו היא מחזיקה ישירות. כאמור, מגדל מחפשת שותף שיוכל להיכנס לקניון ולנהל אותו. אלא שלאחר עמדת רשות התחרות, מעגל הרוכשים האפשריים הצטמצם: כל עסקה עתידית עם אחת מקבוצות הקניונים הגדולות צפויה להיבחן לא רק לפי מיקומו של הקניון, אלא לפי השפעתה על מאזן הכוחות בשוק כולו.