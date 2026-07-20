חברת מליסרון ויתרה על העסקה לרכישת 51% מקניון הזהב, כשבועיים לאחר שענקית הביטוח מגדל השתלטה על 25% הנוספים שהיו בבעלות משפחת גינדי, בכ-840 מיליון שקל. הקניון, שהוקם על־ידי האחים משה ויגאל גינדי, ונוהל על ידם מאז תחילת שנות ה-90, נקנה בחלקו העיקרי על ידי מגדל (75%) כבר בשנת 2008.

על פי מידע שהגיע לידי גלובס, לפני מספר חודשים גורמים ברשות התחרות שלחו מסרים להנהלת מליסרון כי העסקה ככל הנראה לא תאושר. מאז, התבצעו שני שימועים בפני הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, שלא השתכנעה. נקבעה ועדת מיזוגים שבה יכלו במליסרון להתנגד להחלטת רשות התחרות שלא לאשר את רכישת האחוזים בקניון הזהב - וזו נקבעה ליום רביעי השבוע. בשל ויתורה של מליסרון על העסקה, היא לא תאושר.

גם בקבוצת מליסרון וגם ברשות התחרות אישרו את הפרטים לגלובס.

בסוף שנת 2025, דיווחה מליסרון לבורסה כי חתמה על הסכם עם מגדל לרכישת 51% מהזכויות על הקניון תמורת 818 מיליון שקל. ההחלטה על אישור המיזוג הייתה נתונה בידי רשות התחרות.

היזם והבעלים לשעבר של קניון הזהב, משה גינדי, אמר לגלובס בחודש שעבר כי "עשינו עסקה טובה - גם מבחינתנו וגם מבחינת מגדל. סופרים את הכסף במדרגות. שני הצדדים הבינו שיש כאן קניון מהמובילים בארץ, עם תפיסות מלאה ושכירות גבוהה".

גינדי ציין אז כי הצדדים העריכו שרשות התחרות לא תאשר בסופו של דבר את רכישת השליטה על-ידי מליסרון, שמחזיקה כיום 18 קניונים בישראל, בשטח של 542 אלף מ"ר מסחרי. לדבריו, "גם אנחנו וגם מליסרון בלופ הזה, ואנחנו לא רואים שיוצא מזה משהו. הבנו שכנראה המיזוג לא יאושר, ולכן החלטנו להמשיך הלאה".

למה רשות התחרות התנגדה

בשוק מעריכים כי מגדל תמשיך לחפש שותף שייכנס יחד איתה לקניון, ויידע לנהלו. חברת הביטוח מנהלת נכסים בהיקף של כ-600 מיליארד שקל, אולם מדובר בקניון היחידי בארץ שבו היא מחזיקה בצורה ישירה.

על פי הערכות בשוק, הסיבה להתנגדות של רשות התחרות להשתלטות מליסרון על הקניון, נובעת מהנוכחות החזקה והמשמעותית של רשת קניוני עופר באזור מרכז הארץ. העובדה שקניון הזהב לא נשלט על ידי אחת מקבוצות הקניונים הגדולות היוותה עד היום סוג של "גורם מצנן" לתחרות הגואה בתחום.

ממליסרון נמסר בתגובה כי "החברה סבורה כי אישורה של העסקה היה מביא להגברת התחרות ומביא ערך לשוכרים וללקוחות, במיוחד מאחר שלמליסרון אין קניונים ומתחמים מסחריים באזור הגיאוגרפי של ראשון לציון והסביבה של קניון הזהב. גם הרשות לא הצביעה על קושי הנובע מכניסת החברה לאזור גיאוגרפי זה. כניסתה של מליסרון אל קניון הזהב היתה מחזקת ותורמת לתחרות באזור, שכן כיום מתוכננת באזור הקמת מרכזים מסחריים של חברות קניונים גדולות אחרות, וכעת ללא הכניסה של מליסרון המשמעות היא שתהיה פחות תחרות.

עוד נמסר כי "קניון הזהב הוא קניון טוב, ומליסרון היתה יכולה להביא להשבחתו על ידי שיפוץ משמעותי, השכרת שטחים נוספים שכיום פנויים, שיפור ודיוק התמהיל והבאתם של מותגים חדשים, באופן שהיה מיטיב ומביא ערך גם לשוכרים וגם לקהל הלקוחות. יחד עם זאת ולאור הנסיבות כפי שפורטו בדיווח, החליטה החברה על משיכת הבקשה".