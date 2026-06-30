איך יכול להיות שהקניון הגדול בישראל שווה כה מעט?

האחים משה ויגאל גינדי מכרו השבוע את יתרת החזקותיהם (25%) בקניון הזהב שבמערב ראשון לציון לידי קבוצת הביטוח מגדל , תמורת 840 מיליון שקל. בפועל, העסקה מגלמת 400 מיליון שקל עבור רבע מהקניון, ועוד 440 מיליון שקל בתמורה לקומה החדשה שעדיין נמצאת בבנייה, והייתה בבעלות מלאה של הגינדים.

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העסקה מגלמת לקניון הוותיק שווי של 2.04 מיליארד שקל. מדובר בתמחור נמוך יחסית בענף הקניונים. קניון רמת אביב למשל רשום בדוחות חברת מליסרון לפי שווי של 3.2 מיליארד שקל, למרות שהוא משתרע על שטח של פחות מרבע מקניון הזהב.

בשבועות הקרובים צפויה רשות התחרות להכריע אם היא מאשרת עסקה שנחתמה בספטמבר 2025, למכירת מחצית מקניון הזהב למליסרון, לפי שווי 1.6 מיליארד שקל.

מגדל נכנסה להשקעה בקניון הזהב ביוני 2008, אז רכשה מידי הגינדים 75% מהקניון תמורת מיליארד שקל. בספטמבר אשתקד נחתם הסכם מותנה בין מגדל והאחים גינדי לענקית הקניונים מליסרון של ליאורה עופר, למכירת 51% מהזכויות בקניון בתמורה ל-818 מיליון שקל, עסקה ששיקפה לו שווי של 1.64 מיליארד שקל (עם אפשרות להגדיל את חלקה של מליסרון ל-70%).

קניון הזהב שנת הקמה

1993

מיקום

ראשון לציון

בעלות

מגדל (75%), האחים משה ויגאל גינדי (25%)

שטח

110 אלף מ"ר

שוכרים

430

בעסקה המקורית, לפני 20 שנה כמעט, נותרה קומה שלמה ריקה (1-) שלא נרכשה על ידי מגדל. חברת הביטוח לא שילמה בזמנו על הזכויות לקומה הנוספת, ונקבע בהסכם המקורי כי ברגע שתושלם הקמתה, מגדל תהיה מחויבת לרכוש 75% ממנה. כעת, כאמור, היא נרכשה בשלמותה ביחד עם הפרידה של האחים מכל הקניון.

"סופרים כסף במדרגות"

היזם והבעלים לשעבר של קניון הזהב, משה גינדי, אמר לגלובס כי "עשינו עסקה טובה - גם מבחינתנו וגם מבחינת מגדל. סופרים את הכסף במדרגות. שני הצדדים הבינו שיש כאן קניון מהמובילים בארץ, עם תפיסות מלאה ושכירות גבוהה".

גינדי מציין שהצדדים מעריכים שרשות התחרות לא תאשר בסופו של דבר את רכישת השליטה על ידי מליסרון, שמחזיקה כיום 18 קניונים בישראל, בשטח של 542 אלף מ"ר מסחרי. לדבריו, "גם אנחנו וגם מליסרון בלופ הזה, ואנחנו לא רואים שיוצא מזה משהו. הבנו שכנראה המיזוג לא יאושר, ולכן החלטנו להמשיך הלאה".

בשוק מעריכים כי מגדל תמשיך לחפש שותף שייכנס יחד איתה לקניון, ויידע לנהלו. חברת הביטוח מנהלת נכסים בהיקף של כ-600 מיליארד שקל, אולם מדובר בקניון היחידי בארץ שבו היא מחזיקה בצורה ישירה.

"כמו אח חמישי"

קניון הזהב הוקם בשנת 1993 והפך למרכז הקניות הגדול בישראל. הוא מתפרס על יותר מ-110 אלף מ"ר, וכולל מעל ל-400 שוכרים. בשנה האחרונה הושלם בו שיפוץ בעלות של עשרות מיליוני שקלים, שיוסיף עוד 30 שוכרים. טל גינדי-פרידמן, שמנהלת את הקניון, סיפרה לאחרונה בראיון לגלובס על הסנטימנט המשפחתי לנכס הוותיק. "אני שם כל חיי", היא אמרה, "הקניון הוא כמו האח החמישי שלנו. הוא תמיד היה נוכח מאוד בבית".

ומה הלאה? לדברי משה גינדי, "הקניון באמת ליווה אותנו תקופה ארוכה ומשמעותית, אנחנו אוהבים אותו מאוד, אבל גם מאמינים שעשינו פה עסקה טובה. אנחנו יכולים להרוויח יותר כסף. אנחנו נחזור לעסקי הנדל"ן, הבנייה והיזמות, כמו שעשינו תמיד".

ברקע לעסקה, מתנהל עדיין סכסוך משפטי סביב פיתוח קומת הפלטינום החדשה (במפלס 1- כאמור), שצפויה להיפתח בשבועות הקרובים. חברת "דירות יוקרה" של משפחת גינדי טוענת בתביעה, בסך 800 מיליון שקל, כי מגדל סיכלה את כוונתה להקים קומת שוק אוכל במפלס התחתון.

על פי גורם בענף, במגדל התעקשו לתת פייט לקניונים האזוריים האחרים בתחום האופנה, ולכן התעקשו להקים שם קומה עם תמהיל אופנה חזק. המאבק, בן יותר מעשור, הגיע עד לביהמ"ש העליון. למרות העסקה הטרייה ההליך המשפטי נמשך, ובמהלך החודש הבא צפוי דיון נוסף.

השווי בעסקה אינו מדרג את קניון הזהב בצמרת הקניונים, לפחות לפי הערכות השווי שמצרפות החברות הציבוריות לדוחותיהן. מבין חברות הקניונים הגדולות בבורסה, קניון עופר רמת אביב של מליסרון הוא בעל השווי הגדול ביותר, 3.2 מיליארד שקל. אחריו קניון עופר הקריון בחיפה (3.1 מיליארד שקל), ושני קניוני עזריאלי - בירושלים (מלחה) ובת"א - השווים 2.7 ו-2.3 מיליארד שקל, בהתאמה.

קניון רמת אביב הסמוך לאוניברסיטת ת"א זוכה לשווי הגבוה למרות ששטחי המסחר שלו עומדים על 25 אלף מ"ר, לעומת הקריון שמחזיק בשטחי מסחר של 65 אלף מ"ר, יותר מכפול.