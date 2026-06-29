בשנים האחרונות מעורר תחום הסיעוד עניין בקרב גופי השקעה מובילים בשוק ההון המקומי, עם השקעות משמעותיות בחברות הפועלות בתחום לא נוצץ, שמתנהל בדרך כלל הרחק מאור הזרקורים. נראה שתרמו לכך הצלחות גדולות שרשמו גופים כמו קרן פימי, בנק הפועלים, מגדל ויוניברסל מוטורס מהשקעותיהם בתחום.

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בשבוע שעבר הצטרפה לאותם גופים שמזהים הזדמנות בתחום הסיעוד גם קרן ההשקעות מנור אוורגרין, שחתמה על הסכם לרכישת מחצית מחברת הסיעוד המשפחתית נתן, שבשליטת בני הזוג צביקה ומירי נתן, תמורת 180 מיליון שקל. זאת, כשלב מקדים לקראת הנפקה אפשרית של מניות החברה (IPO) בבורסה בת"א בשנים הקרובות.

"תחום הסיעוד הביתי ותחום הנפש והטיפול באוכלוסיות מיוחדות, צומחים ונדרשים מאוד ככל שהאוכלוסייה בישראל מתבגרת ויותר משאבים מופנים לתחום", מספר גורם בסביבת הקרן. "במנור זיהו שיש יתרון משמעותי לגודל בתחום, והבינו שככל שהחברות הן יותר גדולות ובעלות יותר אמצעים, עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע, יש להן יכולת טובה יותר להמשיך לצמוח ולמנף את היכולות שלהן".

נתן, שהוקמה בידי בני הזוג נתן בשנת 1988, היא השחקנית הרביעית בגדולה בשוק הסיעוד, אחרי דנאל ועמל ומעבר הציבוריות ועמותת מט"ב. שירותי החברה ניתנים באמצעות 18 אלף מטפלים, המספקים שירותי סיעוד ביתי, בריאות הנפש (דיור מוגן וכן שירותי פסיכולוגיה ופסיכיאטריה) ורפואה (שיקום לב, טיפולי פיזיותרפיה וספורט טיפולי). על פי ההערכות, נתן מייצרת מחזור שנתי של כ־800 מיליון שקל ורווח של כ־40 מיליון שקל.

במסגרת עסקת הרכישה צפויה מנור, המנוהלת בידי ד"ר אבי אורטל, יובל זעירא ולילך כץ, לרכוש 50% ממניות החברה מידי בני הזוג נתן תמורת 180 מיליון שקל. בנוסף, תזרים הקרן כ־20 מיליון שקל לקופת החברה, שנועדו לתמוך בהמשך צמיחתה. ההערכות הן שבמנור ינסו להגדיל את הצמיחה של החברה באמצעות רכישות של חברות קטנות יותר, שיתרמו לתוצאות לצד הצמיחה האורגנית.

אם תונפק בבורסה בת"א, תצטרף בכך נתן לשלוש החברות הציבוריות הפועלות בתחום: דנאל, עמל ומעבר ותיגבור. הללו נהנות מכך שהאוכלוסייה בישראל גדלה מצד אחד, ובמקביל תוחלת החיים של האזרחים מתארכת גם כן.

במקביל, ההמלצה הכמעט גורפת של הקהילה הרפואית היא לאפשר למבוגרים להישאר ככל הניתן בביתם. לנוכח כך מציעות בעשורים האחרונים החברות בתחום עוד ועוד שירותי סיעוד ביתיים. שוק הסיעוד הביתי מגלגל כיום על פי הערכות כ־21 מיליארד שקל בשנה, ומהווה חלק נכבד מעסקי החברות בתחום.

ההשבחה שביצעו UMI ופימי

החברה הוותיקה ביותר בשוק המקומי היא דנאל, שהונפקה לפני למעלה משלושה עשורים, ונמצאת כיום בשליטת יבואני הרכב וקבוצת ההחזקות יוניברסל מוטורס (UMI).

לפני כשלוש שנים הפכה יוניברסל, שבשליטת משפחות דנון ועיני, לבעלת המניות המובילה בחברת הסיעוד שהתנהלה ללא גרעין שליטה ונקלעה למשבר, שהוביל לקריסה של 60% במניה, שנחשבה עד אז לחביבת המשקיעים המוסדיים.

בין היתר ביצעה דנאל מחיקת ענק של כ־114 מיליון שקל בגין פעילות חברת מנור, הפועלת בעיקר בתחום הפונדקאות ותיירות המרפא. פעילות זו נפגעה מהמלחמה באוקראינה, והעבירה את דנאל להפסד נקי בסיכום השנים 2023 ו־2024. עוד קודם לכן, בשנת 2022 דיווחה דנאל על פטירתם הטרגית של שלושה חוסים במעון "בית דפנה" שהיא מנהלת בחולון. בעקבות האירוע נפתחה חקירת משטרה, שגילתה ליקויים בתחזוקה ובניקיון שחלקם הוגדרו כ"חמורים".

לאחר שהפכה לבעלת מניות מרכזית בדנאל, הובילה יוניברסל מוטורס מהלך אקטיביסטי מול ההנהלה, אותו סיימה כשידה על העליונה. בנוסף, בשנים האחרונות הגדילה יוניברסל באופן עקבי את החזקותיה ובידיה כיום כ־28% ממניות דנאל. מאז שנכנסה להשקעה בחברה עלתה מניית דנאל במעל 70%, והיא נסחרת כיום לפי שווי של כמעט 2.7 מיליארד שקל. את השנה החולפת (2025) סיימה דנאל עם הכנסות של 748 מיליון שקל, צמיחה של 5% ביחס לשנת 2024, והיא הציגה מעבר לרווח של 22.5 מיליון שקל.

אל דנאל הצטרפה בשנה שעברה בבורסה המתחרה הגדולה, עמל הולדינגס (עמל ומעבר), שהנפיקה לראשונה את מניותיה לפי שווי של כ־2.6 מיליארד שקל. מהלך זה היווה הצפת ערך משמעותית עבור בעלת השליטה, קרן פימי של ישי דוידי, שרכשה את השליטה בחברה לפני שלוש וחצי שנים לפי שווי של 1 מיליארד שקל, ובעיקר עבור דליה קורקין, המנהלת הוותיקה של החברה.

לצידם ניתן לציין את פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק הפועלים, וחברת הביטוח מגדל, שרכשו חלק מהמניות שהחזיקו פימי וקורקין בעמל ומעבר לפי שווי של 1.5-1.6 מיליארד שקל. עם זאת, וחרף הגאות בשוק המקומי, מאז ההנפקה ירדה מניית עמל בכ־9% והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ־2.3 מיליארד שקל.

כמו יתר חברות הסיעוד, נפגעה מניית עמל ומעבר ממכרז חדש שפרסם הביטוח הלאומי, אשר צפוי לפגוע בשיעורי הרווח שלה ושל יתר השחקנים בתחום הסיעוד הביתי, לאחר שאת 2025 היא סיימה עם הכנסות של כ־2.2 מיליארד שקל, צמיחה של כ־13%, ובשורה התחתונה עם רווח של כ־148 מיליון שקל, שיפור של כ־6.5.

לצד דנאל ועמל נסחרת גם תיגבור, שבשליטת משפחת בנבנישתי (67%), המספקת גם היא שירותי סיעוד, כמו גם שירותי שמירה ואבטחה. בשנה האחרונה עלתה מניית החברה בכ־23%, תוך שהיא משלימה קפיצה של כמעט פי 2 בערכה בשלוש השנים האחרונות, ונסחרת כעת לפי שווי של כ־645 מיליון שקל.

המכרז שמטלטל את כל הענף

ובחזרה למכרז שמסעיר את הענף. נסביר כי מי שמממן על פי רוב את שירותי הסיעוד הביתי בישראל הוא המוסד לביטוח לאומי, וזה יצא אשתקד במכרז חדש שכלל שינויים בתעריף שניתן לחברות. הרקע הוא טענת הביטוח הלאומי לפיה החברות הגדילו את רווחיהן באופן לא ראוי לאורך השנים, על ידי "עיגול פינות" במתן שירותי הסיעוד וחלוקת השירות, באופן שקיפח את הפריפריה. על פי דוח של פירמת ארנסט אנד יאנג מ־2019, "עיגולי הפינות" הללו עלו למדינה לפחות 400 מיליון שקל בשנה, וסביר להניח שהסכום הזה עוד גדל עם השנים.

בהתאם, המכרז החדש, שצפוי להיכנס לתוקף בתחילת 2027, עתיד להכביד על שיעורי הרווחיות של החברות הפועלות בתחום. כך למשל, בדנאל העריכו שהמכרז יביא לפגיעה של 45 מיליון שקל ברווח התפעולי שלה, בעוד שבעמל ומעבר העריכו פגיעה של עד כ־20 מיליון שקל. ברקע, ההכנסות של החברות מהביטוח הלאומי מהוות כ־49% וכ־53% מהמחזורים שלהן, בהתאמה.

עם זאת, גורם שפועל בתחום מציין כי למרות הטלטלה שגרם המכרז של הביטוח הלאומי, "זה לא תחום שמושפע משינויים טכנולוגיים או שינויים גדולים אחרים, כך שהיכולת לקחת את הפלטפורמה הזאת ולצמוח איתה היא מאוד משמעותית".

בנוסף, בעבר העריכו בשוק, כי המכרז החדש עשוי ליצור קשיים בקרב החברות הקטנות והבינוניות הפועלות בתחום. מצב כזה עשוי בטווח הארוך דווקא לתמוך בחברות הגדולות, שייהנו מקונסולידציה בתחום.