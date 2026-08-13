המעצמה האזורית ששוקלת לפלוש קרקעית לתימן

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1בארה"ב מאשימים את ישראל בניסיון "להפחיד" את טראמפ מהתנקשות איראנית

המידע שהוביל לתרגילי ההטעיה סביב עזיבתו של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ את פסגת נאט"ו באנקרה ביוני האחרון הגיע מישראל, אך ה-CIA סבר בזמן אמת כי הוא "באמינות נמוכה" - כך חושף הבוקר (ה') ה"וושינגטון פוסט".

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לפי הדיווח, המסתמך על שיחות עם בכירים במערכת הביטחונית האמריקאית, המידע על ניסיון ההתנקשות האיראני האפשרי - שהוביל להעברתו בחשאי של הנשיא מהמטוס במשאית קייטרינג ושימוש במטוס צבאי אחר - "הגיע ממקורות ישראלים, לא אמריקאים, ונראה כבעל אמינות נמוכה".

מקור אחר אמר לעיתון כי למרות האמינות הנמוכה, נלקח מרווח ביטחון משמעותי בשל החשש מאפשרות של ניסיון חיסול איראני. "לשירות החשאי היו שלוש כמעט-החמצות עם הנשיא הזה, אז הם לא לוקחים סיכונים", אמר הגורם.

גורמים בממסד הביטחוני האמריקאי אף אמרו לעיתון, באופן אנונימי, כי "שיתוף המידע על-ידי ישראל בנוגע לאיומים על חייו של טראמפ נועד פחות להזהיר אותו, ויותר להשפיע על קבלת ההחלטות של הנשיא ועל מדיניות ארה"ב באזור". מדובר בהאשמה כבדה כלפי הצד הישראלי.

בכיר לשעבר בקהילת המודיעין האמריקאית אמר כי יש "דפוס" של שימוש ישראלי במודיעין כדי לעצב תפיסת עולם שנועדה להשפיע על החלטות הנשיא.

כהוכחה לחוסר הרצינות של המידע על הפלת המטוס על-ידי פעילים איראנים (כפי שנחשד), ציין העיתון כי שר החוץ מארקו רוביו - שתודרך על האיום מראש - בחר לעלות מרצונו על המטוס המאוים לכאורה.

מאת וורן שטרובל, ג'ון הדסון ודן לאמות', מתוך ה"וושינגטון פוסט". לקריאת הכתבה המלאה

2האם סעודיה בדרך למלחמה קרקעית נגד החות'ים בתימן?

ההחלטה של החות'ים הפרו-איראנים להסלים באופן חריף את ההתקפות שלהם על סעודיה ועל הממשלה התימנית המוכרת על-ידי ריאד, עשויה לסכן את השלטון שלהם בחלקים מהמדינה, על-ידי איום במלחמה קרקעית חדשה - כך מנתח מאמר שפורסם אתמול (ד') באתר המגזין "פוריין פוליסי".

"בניגוד למצב ב-2015, כאשר ריאד ניהלה את מלחמתה הראשונה בתימן ללא ניסיון או צבא תימני מאוחד תחתיה, כעת יש כוח תימני תחת הנהגה אחת... והיא אותתה שהיא נוטה הרבה פחות להיכנע ללחץ", נכתב.

בשבועות האחרונים המורדים החות'ים התקיפו בין השאר מתקני ייצור נפט של אראמקו, שדות תעופה סעודים וגם כוחות תימנים הנאמנים לריאד. עשרות בני אדם נהרגו. "הסיכון האסטרטגי בעבור החות'ים כעת הוא קיומי", נכתב, "והם מסכנים את הכול בשביל איראן".

הכותבת מזהירה כי סעודיה עשויה להתחיל בקרוב במבצע קרקעי בתימן, שיערב את הכוחות הנאמנים לה במדינה. אתמול דווח כי שישה בני אדם נהרגו בספינה שהותקפה סמוך לחופי תימן על-ידי רקטות חות'יות תוצרת איראן.

הכותבת מנתח את המצב בתוך תימן, היכן שהחות'ים דורשים מסים גבוהים יותר וצעירים לגיוס באזורים שבשליטתם, ואינם נהנים מתמיכה רחבה. עד כה, היא סבורה, האסטרטגיה שלהם הייתה "לסחוט" את סעודיה על-ידי הצקה בלתי פוסקת, כעת - לפי הניתוח - הם עשויים לחצות את הקו ולגרום לריאד לשוב למלחמה פעילה נגדם, גם על היבשה.

מאת פטימה אבו אלעשראר, מתוך Foreign Policy. לקריאת הכתבה המלאה

3האיראנים למדו מאוקראינה: כך נחיל רחפנים סייע להפיל מטוס קרב אמריקאי

רחפנים איראנים שטסו יחד במבנה צפוף סייעו להפיל את מטוס הקרב האמריקאי F15 באפריל האחרון, בטקטיקה שטהרן למדה מהמלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה - כך חשף השבוע ה"ניו יורק טיימס".

לפי הדיווח, מבנה של רחפנים שהוצב באזור שבו הייתה פעילות של מטוסי קרב סייע לספק לאיראנים נתוני מיקום (GPS), מהירות וכיוון, ואז להפילו בעזרת טיל כתף קרקע אוויר מתוצרת סינית. "איראן למדה מאוקראינה והציבה נחיל של רחפנים באזור שאליו חדרו מטוסי קרב אמריקאים", אמרו מקורות אמריקאים לעיתון.

בעבר דיווח הטייס של המטוס, שביחד עם הנווט נפלט בעקבות הפגיעה וחולץ על-ידי כוחות אמריקאים, כי ראה "מדוזה" של רחפנים בשמיים לפני שנפגע שנעה בתנועה גלית.

תקרית היירוט הובילה את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להכריז אז על הפסקה בתקיפות, בעוד "הצד האמריקאי נדרש לזמן כדי להתאים את עצמו לטקטיקות האיראניות החדשות", נכתב.

באופן כללי, מנתח הצד האמריקאי, איראן "שיכללה" את ההתקפה וההגנה שלה, ומנסה גם לגרום לאמריקאים לירות כמה שיותר מיירטי פטריוט וגם לחדור את ההגנה באזור על-ידי שימוש בכתב"מים, ברחפנים, ובטילים מסוגים שונים באופן משולב.

"הם למעשו מינפו בהצלחה את הטקטיקה הרוסית להפוך את ההגנה על המיקומים שלנו במפרץ לקשה יותר", אמר בכיר בפנטגון לעיתון.

מאת אריק שמיט והלן קופר, מתוך ה"ניו יורק טיימס". לקריאת הכתבה המלאה