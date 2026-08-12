הפרדוקס הנורבגי: להפנות גב לשוק הישראלי, וליהנות מהראלי שלו

בשנה שעברה, סילקה קרן העושר הנורבגית עשרות חברות ישראליות מהפורטפוליו שלה, בנימוקים אתיים של מעורבות בכיבוש בשטחים, במלחמה בעזה ובחשד ל"מעורבות בפשעי מלחמה". ההחלטה נעשתה בעקבות לחץ ציבורי כבד ומעורבות פוליטית בהחלטות הקרן, המנהלת כ-2.3 טריליון דולר בהשקעות בשווקים ברחבי העולם. מאז, השעתה הקרן את פעילות ועדת האתיקה שלה מחשש לתגובת נגד אמריקאית ומחשש לצורך משפטי להפסיק להשקיע בענקיות טכנולוגיה בשל הקשרים שלהן עם ישראל.

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כעת, הדוח החצי שנתי של הקרן שהתפרסם היום, שמציג את ביצועיה במחצית הראשונה של 2026 מראה כי למרות שמספר החברות הישראליות צנח בחדות - שווי ההשקעות שלה בשוק הישראלי עלה. נכון ל-31 בדצמבר 2024, לפי נתוני הדוח, החזיקה הקרן הנורבגית ב-65 חברות ישראליות, בשווי השקעה כולל של 22.2 מיליארד קרונות נורבגיות (1.95 מיליארד דולר). ואילו נכון ל-31 ביוני 2026, לפי הדוח שהתפרסם היום (ד'), היא מחזיקה ב-29 חברות ישראליות בלבד, אך בשווי השקעה כולל של 23.9 מיליארד קרונות נורבגיות (2.4 מיליארד דולר).

החברת הישראלית שהוסרו מתיק ההשקעות של הקרן

המשמעות היא כי ההשקעות שחוסלו מנימוקים של אתיקה ודין בינלאומי היו מינוריות יחסית לאחזקות הגדולות של הקרן, שעדיין קיימות, בחברות כמו טבע, ICL, טאואר, נובה ועוד. כמו כן, הבורסה הישראלית רשמה ביצועים עודפים לעומת שווקים אחרים בשנה החולפת, מה שהגדיל את שווי האחזקות הנורבגיות.

בין החברות שהוסרו מהפורטפוליו במהלך השנה נמצאים כמעט כל הבנקים הגדולים (למעט בנק דיסקונט) בשל "אספקת שירותים פיננסיים להתנחלויות ובמזרח ירושלים", חברת "מנועי בית שמש" שקשורה בתחזוק מנועי מטוסי קרב ואחרים וגם חברות תשתיות כמו בזק. בעבר הוסרה גם חברת דלק מתיק ההשקעות.

מנתוני הדוח החצי-שנתי שפורסמו היום עולה, כי הקרן רשמה תשואה של 9.4%, שלפי מנהליה נובעת בעיקר מעליות חדות בשווקי אסיה. הקרן חשפה כי היא מחזיקה 0.05% ממניות חברת SpaceX שהונפקה באחרונה וכ-1.3% ממניות אנבידיה, כמו גם 1.2% ממניות חברת אפל. החברה משקיעה במניות ואגרות חוב של כ-7,000 חברות ברחבי העולם, ולמעשה מחזיקה ב-1.5% מסך המניות של החברות הנסחרות בעולם.

"התוצאות נובעת מתשואות טובות בשוק המניות, במיוחד ממניות טכנולוגיה אסייתיות", אמר מנכ"ל הקרן, ניקולאי טנגן, בהודעה לעיתונות שפורסמה על רקע הדוח החצי-שנתי.