"בדרך לאלביט": מלזיה החרימה מכולה לישראל

הרשויות במלזיה החרימו מכולה בנמל טנז'ונג פלפאס שבעיר ג'והור, בגלל שנשאה סחורוה לישראל, כך הודיעו משמר הגבול המלזי. זו אמנם מכולה אחת אבל צעד משמעותי מאוד, שהרי מלזיה שוכנת במיצר מלאקה - נתיב השיט העמוס ביותר בעולם, שמחבר את סין מערבה. "כל ניסיון לייצא סחורות לישראל - במישרין או בעקיפין - בניגוד לחוק ולתקנו תהממשלתיות, יטופל בחומרה", איימו במשמר הגבול המקומי.

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המכולה עוכבה בנמל השני בגודלו במלזיה ביום שישי. הרשויות המלזיות לא ציינו מה היה במטען, אך מטעם הארגון האנטי-ישראלי "נו הרבור פור ג'נוסייד" שפועל לסיכול משלוחי אמל"ח ומוצרים דו-שימושיים לישראל, נמסר כי מדובר בסחורה מהפיליפינים שעשתה את דרכה למתקן חטיבת היבשה של אלביט ביוקנעם.

לפי הארגון, המכולה שמספרה הוא XHCU2519500 יצאה ממנילה ב-27 ביולי, והייתה אמורה לעזוב את ג'והור על גבי הספינה "ברלין מארסק" ב-9 באוגוסט ב-17:00 שעון מקומי. קודם לכן, המכולה הועברה למנילה ב-4 ביולי, והועמסה על הספינה "ז'ונג גו צ'אנג צ'ון" ב-15 ביולי. בגוף האנטי-ישראלי אמנם טענו שיעד המכולה הייתה חטיבת היבשה של אלביט, אבל לא ציינו מיהו היצרן הפיליפיני.

במיצר מלאקה חוצות מדי שנה כ־94 אלף ספינות, כפול ממיצר הורמוז החסום כיום. במרחב מלאקה נהוג מאוד לבצע שטעון: תהליך שבו סחורה מגיעה בספינה לנמל מסויים, ומורידים בו את הסחורה לרציף, בין שמדובר במכולה שלמה ובין שמדובר בסחורה שמילאה רק חלק ממנה. בשלב השטעון מסבירים למכס המקומי שהסחורה אינה נכנסת למדינה. בנמל מחליפים את שטרי המטען, מעמיסים לאונייה אחרת - ומשם ליעד הסופי.

החרמת המכולה מהווה צעד נוסף בשרשרת פעולות מלזיות נגד ישראל מאז 7 באוקטובר 2023. מלזיה, בין השאר, אסרה על אוניות צים לעגון בנמליה, ולפני כחודש החליטה כי ישראלים לא יוכלו לשהות במדינה - גם אם הם בעלי אזרחות כפולה.

ראש הממשלה בירך

ידידו של נשיא טורקיה רג'פ טאייפ ארדואן, ראש ממשלת מלזיה אנואר אברהים, בירך על החרמת המכולה, שלטענת הרשויות בקואלה לומפור הכילה "סחורות אסטרטגיות", במסגרת מה שמוגדר כחוק "הסחר האסטרטגי" של מלזיה. אברהים אמר כי הצעד ממחיש את "העמידה האיתנה" של מדינתו שלעולם לא תסכים לסחר שתומך "בפעולות של המשטר הישראלי נגד העם הפלסטיני".

הצעד של קואלה לומפור משקף עד כמה מדובר באחד המדינות הכי אנטי־ישראליות בעולם. כך, למשל, מלזיה היא אחת מהמדינות המייסדות של "קבוצת האג": מקבץ מדינות אנטי־ישראליות שהתאחדו יחדיו כדי להצהיר שיסרבו לספק לישראל מוצרים כדואגת תחמושת, דלק שעשוי לשמש צבא, ומוצרים בעלי שימוש דואלי.

מחד, המדינות הללו כוללות שחקניות כמו דרום אפריקה, קובה, נמיביה וסנגל, ומאידך כאלו שבוודאי לישראל אין ממש מה לחפש בסחר איתן כדוגמת עיראק או לוב. שחקנית בולטת וקולנית נוספת היא טורקיה, שכפי שנחשף בגלובס ב־2024 - השיתה אמברגו סחר על ישראל. מאידך, שינויי השלטון במדינות אמריקה הלטינית ובמיוחד בכאלו שנטלו חלק באותה קבוצה, קולומביה ובוליביה, שחקו משמעותית את חשיבות ההתארגנות האנטי־ישראלית.