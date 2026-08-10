שוק הרכב הישראלי הפך בשנים האחרונות למעין "מעבדת מחקר" אסטרטגית עבור תעשיית הרכב העולמית. מבחינת היקף המכירות זה עדיין שוק שולי, אבל תנאי הרקע הייחודיים שלו הופכים אותו אידיאלי לצורך חיזוי מגמות עתידיות בשווקים גדולים וחשובים הרבה יותר.

בישראל יש קהל צרכנים מתוחכם ומבוסס, ואין בה תעשיית רכב מקומית, כך שלא קיימות העדפות "פטריוטיות" של הקהל המקומי; ישראל מאמצת במדויק את תקינת הרכב המתקדמת של אירופה ושל צפון אמריקה; יש בה שוק ענק של ציי רכב עם מערכת שיקולים "סביבתית"; ומוטל בה מיסוי כבד על רכב, שמחדד את הרגישות של הלקוחות לשיקולי רכישה ארוכי-טווח - לפחות בתיאוריה.

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אם לשפוט על פי נתוני המכירות של החודשים ינואר-יולי השנה, תוצאות "ניסוי המעבדה" המקומי מהוות תמרור אזהרה משמעותי לכל תעשיית הרכב המערבית. מתחילת 2026 כבשו כלי רכב מתוצרת סין נתח שוק של 46% מכלל המסירות בישראל. ביולי בלבד השיעור התקרב ל-50%, ובפלחי הרכב "הירוקים", שבהם מתרחשת רוב הצמיחה בישראל ובעולם, מחזיקים הסינים נתח של כ-35% עד 90%.

מלחמת מחירים: סחרור בדרך למטה

לתופעה כזו אין אח ורע בעולם, והיא מושכת גם את תשומת הלב של הסינים. במקביל, מתחת לפני השטח, משתנים גם המאפיינים השיווקיים, הצרכניים והאסטרטגיים של שוק הרכב הישראלי, וצצות תופעות חדשות, שמן הסתם יחלחלו גם לשווקים גדולים במערב בעתיד.

במשך עשורים רבים פעל שוק הרכב הישראלי על פי הכלל הבלתי כתוב "לא מורידים את מחירי המחירון של דגמים קיימים". הכלל הזה נשבר השנה סופית לנוכח הצפיפות התחרותית והלחץ של היצרניות להותיר חותם על השוק.

מלחמת המחירים, שהחלה בשוק הסיני, "היגרה" לישראל, ודוחפת כיום את המחירונים כלפי מטה ללא הרף. רק בשבוע שעבר ראינו כמה וכמה דוגמאות בולטות.

הקרוס-אובר החשמלי זיקר X, שהיה להיט בעת חדירתו לשוק, אבל נפגע מהתחרות מול המתחרות והמכירות שלו ירדו לאחרונה, הושק שוב בישראל אחרי שדרוג טכני מקיף, אבזור משופר אבל מחיר פתיחה נמוך יותר בכ-15 אלף שקל מהמחיר המקורי; המותג MG חתך את מחירי המחירון של הדגמים ההיברידיים הרשמיים שלו בכ-13 עד 18 אלף שקל; אפילו מותג סולידי כמו קיה, למשל, השיק את ה"נירו" ההיברידית, שהיא דגם אסטרטגי, במחיר חדירה נמוך יותר ב-9,000 שקל מהדגם היוצא, למרות אבזור משודרג. ואלה רק כמה דוגמאות, שכמוהן צצות על בסיס כמעט שבועי.

התוצאה היא שינוי מגמה היסטורי. בהשוואה ל-2023, למשל, נרשמה בחודשים ינואר-יולי 2026 צניחה של כ-15% במחיר הממוצע לעסקת רכישת רכב "משפחתי" (דגמים בתצורת סדאן וקרוס-אובר באורך 4.3 עד 4.7 מ' עם בסיס גלגלים של 2.6 עד 2.8 מ' פלוס מינוס). זאת על בסיס מחירי המחירון של הדגמים, שנמכרו בפועל. בפועל הירידה אפילו חדה יותר, אם מביאים בחשבון מבצעים והנחות משמעותיות לציים.

אומנם גם להתחזקות המשמעותית של השקל יש השפעה על המגמה, אבל אין ספק שהסיבה העיקרית היא הלחץ של היצרניות הסיניות לגלגל לישראל מלאים בכל מחיר, תרתי משמע. השוק נמצא כרגע בסחרור כלפי מטה, וכל שחקן מרכזי שחותך מחירים דוחף את מתחריו להוזלות גדולות עוד יותר.

הדבר אומנם מגדיל את כוח הקנייה של הלקוח הישראלי, אבל גם יוצר תופעות לוואי, כמו שחיקה אינטנסיבית בנאמנות למותג, אדישות למהלכי שיווק ופרסום שאינם "הארד סייל" ואובדן ערך מואץ במשומשות. אבל בינתיים הצרכנים בישראל לא מאמינים בדחיית סיפוקים.

מחירי כלי הרכב צנחו בחודשים ינואר-יולי (הורדות במחיר לעומת מחיר המחירון הקודם) MG

18-13 אלף שקל

קיה "נירו"

2,000 שקל

זיקר X

15 אלף שקל

הנקודה "הביטחונית": הזדמנות למתחרים

הפיכתו של שוק הרכב הישראלי ל"סיני" מציבה אותו כיום בנקודת חיכוך במלחמה הקרה שבין סין לארה"ב, ומכניסה לתוכו שיקולים צרכניים לא שגרתיים, כמו חשש מפני איומי סייבר וריגול של כלי רכב סיניים "חכמים" ומקושרי רשת.

אומנם את הצרכן הפרטי הסוגיה הזו לא מעניינת במיוחד, אבל כיום יש לה השפעה לא מבוטלת על ההצטיידות של לא מעט ציי רכב בישראל, בעיקר במגזר הביטחון, ש"מדירים" את המותגים הסיניים ממכרזי ההצטיידות שלהם.

תופעה זו, בהיקף של אלפי כלי רכב, מתרחבת למעגלים חיצוניים, כמו ציים של חברות שילוח בינלאומיות ומקומיות שפועלות בישראל, ושיש להן חוזים עם מערכת הביטחון.

ההתפתחות החיצונית הזו פותחת הזדמנות שיווקיות למותגים לא-סיניים, שאומנם אינם נהנים מיתרון התמורה-למחיר כמו הסיניים, אבל נהנים ממקור ייצור "ניטרלי מבחינה ביטחונית". רק בשבוע שעבר ראינו את החזרתה לשוק המקומי של גרסת פלאג-אין של קיה ספורטג', שאומנם אינה זולה, אבל ממלאת את הוואקום שנוצר בשל ה"הדרה" הסינית. בעקבות כך אפשר לצפות בקרוב למהלכים שיווקיים דומים של יונדאי, של טויוטה ואולי של עוד כמה יצרניות יפניות ואירופיות.

משרדים סיניים בישראל: דברים שלא רואים משם

אחת מהשפעות הלוואי החדשות והמעניינות של "הסיניזציה" של השוק המקומי, שאותה חשפנו בגלובס, היא הקמת נציגויות ישירות בישראל של יצרניות רכב סיניות גדולות, כמו צ'רי, סאייק וג'ילי. זו לא התפתחות טריוויאלית, ובוודאי לא בעיתוי הנוכחי. בשלוש השנים האחרונות השגרירות הסינית המליצה דרך קבע לאזרחיה, שרצו לבקר בישראל, להימנע מכך, וכבר ראינו גם כמה הודעות פינוי.

אבל מבחינת חלק מהיצרניות, "ניסוי המעבדה" של השוק הישראלי הוא כה מצליח, עד שמהלך כזה בלתי נמנע מבחינתן, ויש לו יתרונות ברורים בכל הנוגע להאצת מתן פתרונות לוגיסטיים, טכניים ושיווקיים לבעיות מקומיות.

מנגד, המהלך מתקבל בעצבנות לא מועטה בקרב היבואניות של מותגים סיניים בישראל, ולא בכדי. הסיסמה בענף בכל הנוגע למערכת היחסים עם היצרניות היא "דברים שרואים מכאן לא רואים משם", וכעת יש ליצרניות יכולת לעקוב מקרוב ובזמן אמת אחרי השוק המקומי. הן יכולות לזהות שיטות מכירה שעלולות להיות בעייתיות, כמו מכירה עצמית מאסיבית לחברות ליסינג שבבעלות היבואניות, או היקף חריג של "מכירות על הנייר", מה שמכונה אצלנו "אפס קילומטר".

אבל הדבר המטריד ביותר את היבואניות בקרבה החדשה של היצרניות הסיניות לשוק הוא התופעה המכונה "ניוד זיכיונות". רוב היצרניות המערביות מפתחות עם היבואניות שלהן בארץ קשרים כמעט אישיים, שנמשכים לעיתים עשרות שנים. לעומת זאת, אצל רוב היצרניות הסיניות אין סנטימנטים, והכול נמדד בשיקולים עסקיים קרים. כך, רק בשבוע שעבר עבר הזיכיון של המותג פורת'ינג מבית דונגפנג, מקבוצת UMI לקבוצת בליליוס.

היצרניות אף יכולות להחליט "לקחת את העניינים לידיים", ולהפוך ליבואניות ישירות בעצמן.