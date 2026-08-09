המדינה האירופית שתקים מפעל מל"טים ישראלי בשטחה

מפעל מל"טים ישראלי על אדמת אירופה: נשיא סרביה אלכסנדר ווצ'יץ' הודיע אתמול (ש') כי מדינתו תפתח עם ישראל מפעל מל"טים, כשהחניכה צפויה בין התאריכים 20-15 בספטמבר. לדבריו, המהלך נבחר אף שלאוקראינה יש יכולות ייצור בעצמה, אבל שיתוף הפעולה של בלגרד יהיה עם ישראל.

באוגוסט אשתקד דיווחה אלביט כי "מדינה באירופה" שביקשה שלא להיחשף רכשה מגוון פתרונות הגנה בסך 1.63 מיליארד דולר מהחברה הביטחונית. אותה המדינה המדוברת התגלתה, במהרה, בתור סרביה.

החוזה בין אלביט למדינה, שיימשך על פני חמש שנים, כולל מערכות של רקטות ארטילריות מדויקות לטווח הארוך ומגוון רחב של מערכות קרב אוויריות בלתי מאוישות למודיעין ולתקיפה, בטווחים מבצעיים וטקטיים, כולל רחפנים אישיים. לצד זאת, תספק אלביט גם יכולות מודיעין (ISTAR) מתקדמות, לרבות מערכות COMINT, SIGINT ולוחמה אלקטרונית. בנוסף, יסופקו מערכות לאיסוף ועיבוד מודיעין, מערכות אלקטרו-אופטיות (E/O) מתקדמות, מערכות ראיית לילה, שדרוגים לרכבי קרב ומערכות הגנה. מעבר לכך, אלביט מערכות תספק פתרון כולל לדיגיטיזציה צבאית ותקשורת לשדה הקרב, המבוסס על הדור האחרון של תוכנה וציוד תקשורת מתקדם.

העסקה החדשה היא גבוהה בקנה-מידה היסטורי: בראש ובראשונה עומדת מכירת חץ 3 של התעשייה האווירית לגרמניה ב-2023 תמורת כ-3.5 מיליארד דולר. בטרם מכירת חץ 3, מכירת השיא הייתה של מערכות ברק 8 (MRSAM) מתוצרת התעשייה האווירית להודו באפריל 2017, תמורת כ-1.6 מיליארד דולר. כחודש לאחר מכן, נמכרו טילי ברק 8 בווריאנט הימי תמורת כ-630 מיליון דולר נוספים.

לאחרונה, ההגנה האווירית ייצרה עוד עסקה מרשימה, בדמות מכירת מערך הגנה אווירית שלם ליוון, תמורת כ־3.5 מיליארד אירו. העסקה שאישרו באתונה כוללת את קלע דוד של רפאל בשכבה העליונה, ברק MX מתוצרת התעשייה האווירית בשכבת ביניים וספיידר של רפאל בשכבה התחתונה. קודם לכן השנה, מערכת ספיידר נמכרה לרומניה בעסקה בסך כ־2 מיליארד אירו.