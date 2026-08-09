ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם המדינה האירופית שתקים מפעל מל"טים ישראלי בשטחה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
תעשיות ביטחוניות

המדינה האירופית שתקים מפעל מל"טים ישראלי בשטחה

נשיא סרביה הודיע אתמול כי מדינתו תפתח עם ישראל מפעל מל"טים, כשהחניכה צפויה בין התאריכים 20-15 בספטמבר • החוזה בין אלביט למדינה, כולל מערכות של רקטות ארטילריות מדויקות לטווח הארוך ומגוון רחב של מערכות קרב אוויריות בלתי מאוישות למודיעין ולתקיפה

דין שמואל אלמס 06:22
מל''ט הרמס תוצרת אלביט מערכות / צילום: אלביט מערכות
מל''ט הרמס תוצרת אלביט מערכות / צילום: אלביט מערכות

מפעל מל"טים ישראלי על אדמת אירופה: נשיא סרביה אלכסנדר ווצ'יץ' הודיע אתמול (ש') כי מדינתו תפתח עם ישראל מפעל מל"טים, כשהחניכה צפויה בין התאריכים 20-15 בספטמבר. לדבריו, המהלך נבחר אף שלאוקראינה יש יכולות ייצור בעצמה, אבל שיתוף הפעולה של בלגרד יהיה עם ישראל.

באוגוסט אשתקד דיווחה אלביט כי "מדינה באירופה" שביקשה שלא להיחשף רכשה מגוון פתרונות הגנה בסך 1.63 מיליארד דולר מהחברה הביטחונית. אותה המדינה המדוברת התגלתה, במהרה, בתור סרביה.

החוזה בין אלביט למדינה, שיימשך על פני חמש שנים, כולל מערכות של רקטות ארטילריות מדויקות לטווח הארוך ומגוון רחב של מערכות קרב אוויריות בלתי מאוישות למודיעין ולתקיפה, בטווחים מבצעיים וטקטיים, כולל רחפנים אישיים. לצד זאת, תספק אלביט גם יכולות מודיעין (ISTAR) מתקדמות, לרבות מערכות COMINT, SIGINT ולוחמה אלקטרונית. בנוסף, יסופקו מערכות לאיסוף ועיבוד מודיעין, מערכות אלקטרו-אופטיות (E/O) מתקדמות, מערכות ראיית לילה, שדרוגים לרכבי קרב ומערכות הגנה. מעבר לכך, אלביט מערכות תספק פתרון כולל לדיגיטיזציה צבאית ותקשורת לשדה הקרב, המבוסס על הדור האחרון של תוכנה וציוד תקשורת מתקדם.

העסקה החדשה היא גבוהה בקנה-מידה היסטורי: בראש ובראשונה עומדת מכירת חץ 3 של התעשייה האווירית לגרמניה ב-2023 תמורת כ-3.5 מיליארד דולר. בטרם מכירת חץ 3, מכירת השיא הייתה של מערכות ברק 8 (MRSAM) מתוצרת התעשייה האווירית להודו באפריל 2017, תמורת כ-1.6 מיליארד דולר. כחודש לאחר מכן, נמכרו טילי ברק 8 בווריאנט הימי תמורת כ-630 מיליון דולר נוספים.

לאחרונה, ההגנה האווירית ייצרה עוד עסקה מרשימה, בדמות מכירת מערך הגנה אווירית שלם ליוון, תמורת כ־3.5 מיליארד אירו. העסקה שאישרו באתונה כוללת את קלע דוד של רפאל בשכבה העליונה, ברק MX מתוצרת התעשייה האווירית בשכבת ביניים וספיידר של רפאל בשכבה התחתונה. קודם לכן השנה, מערכת ספיידר נמכרה לרומניה בעסקה בסך כ־2 מיליארד אירו.