בזכות הנשק הישראלי: המדינה שהפכה למובילה בדרום אמריקה

הטכנולוגיות הישראליות מבוקשות בעולם בזכות הובלתן הטכנולוגית, וארגנטינה שמצטיידת בהן הופכת את הצבא שלה לאחד מהחזקים והמתקדמים בדרום אמריקה. ואילו במזרח הרחוק, טילים ישראליים מוטמעים בספינות שיוצאות מהמספנות המקומיות. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

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בזכות ישראל: ארגנטינה הפכה למובילה אזורית בחימושים משוטטים

ארגנטינה מטמיעה בימים אלה את החימושים המשוטטים (כטב"מים מתאבדים) מדגמים הירו 30 והירו 120 מתוצרת UVision הישראלית, במה שהופך אותה לאחת הראשונות באמריקה הלטינית שמפעילות את האמצעים המבוקשים. החימושים המשוטטים הישראליים פתחו לארגנטינאים צוהר לטכנולוגיה ויכולות שהם לא החזיקו בהן לפני כן: תקיפה בטווחים קצרים ובינוניים, תקיפת טנקים, ויכולות איסוף וסיור.



הירו היא סדרת חימושים משוטטים הכוללת שלושה דגמים, 30, 120 ו־400, בגדלים שונים. להירו יש מערכת שמאפשרת למפעיל מרחוק לראות את מה שהחימוש המשוטט רואה, דרך מצלמות אלקטרו־אופטיות ואינפרא אדום. הוא יכול לבצע תיקוני מסלול קלים לכלי הטיס, או לבטל את המשימה שלו, במקרים כגון הופעת עוברי אורח.

כמו כן, ניתן לשגר את החימושים המשוטטים ליעדים כדי שישלימו את המשימה מתחילתה ועד סופה בעצמם, או להעביר את ההפעלה עליהם לגורם בשטח - כדי להגביר את התיאום והיעילות של הכוחות.

באתר ZM מדווחים כי עיכובים חוזרים ונשנים בתהליכי הבחינה של בואנוס איירס הביאו לכך שהמדינה עלולה להפסיד את ההזדמנות להמשך היתרון הטכנולוגי. תהליכי הבחינה החלו כבר ב־2023, והמשיכו לשילוב בתרגילי ארטילריה, אך התהליכים הממושכים עשויים לאפשר למדינות אחרות במרחב לבצע קפיצת מדרגה מהירה יותר.

מערכות ישראליות הוטמעו בספינת מלחמה סינגפורית

סינגפור השיקה את ספינת המלחמה החדשה של הצי המקומי RSS ואלור, כלי מרשים במשקל כ־8,000 טונות. לצורך השוואה, עד עתה השתמשו בסינגפור בספינות במשקל כ־595 טונות. "צלילה" למערכות שהוטמעו בספינה מצביעה על קשר ישראלי ברור. טיל החוף־ים שבו משתמשים הסינגפורים הוא בלו סְפּיר (Blue Spear), שפיתחה התעשייה האווירית בצוותא עם חברת ST אנג'ינירינג המקומית.



'בלו ספיר' מבוסס על טילי גבריאל, ומסוגל לתקוף בכל תנאי מזג האוויר ושעות היממה. היבט משמעותי בטילים אלו הוא יכולת התקיפה לטווחים רחוקים. מדינות שונות, כולל באירופה, משתמשות במערכת הזו, עם טילים שטסים במהירות גבוהה, ובעלי ראש ביות מכ"מי ויכולות ניווט משמעותיות. טילים אלו יחליפו בסינגפור את טילי הארפון המיושנים.

הספינה החדשה נועדה לשמש כאוניית פיקוד ובסיס-אם למערכות בלתי מאוישות אוויריות, ימיות ותת־מימיות כאחת. המספנה, השייכת לחברת ST, הצליחה לייצר אותה בקצב חריג למדי של 455 ימים מחיתוך הפלדה הראשונה ועד ההשקה. הכלי מיועד לשהות בים במשך יותר מ־21 ימים, עם צוות של פחות מ־100 איש. לצד המערכת הישראלית, הסינגפורים הטמיעו בה גם מכ"ם מתוצרת צרפתית ותותח ראשי מתוצרת איטליה.

טייוואן מציגה: מתקפות של סירות בלתי מאוישות שינהל AI

חברת "ת'אנדר טייגר" הטייוואנית חשפה צי כלי שיט בלתי מאוישים (כשב"מים) המנוהלים באמצעות בינה מלאכותית. המוצר החדש נקרא סי שארק והוא מבוסס ליבת AI בשם הייבמיינד (Hivemind), שפיתחה חברת שילד AI האמריקאית. הייבמיינד נותנת מענה לאוטונומיה עבור כלים, ומאפשרת לאמצעים הבלתי מאוישים לפעול גם ללא GPS או תקשורת. ת'אנדר טייגר הציגו שני דגמים: סי שארק 600, וסי שארק 800 הגדול יותר.



החברות מטייוואן ומארה"ב חתמו על מזכר הבנות לפני כשלושה חודשים, לטובת שילוב הבינה המלאכותית באותם כלים ימיים, כך דווח בעיתון ליברטי טיימס. יו"ר ת'אנדר טייגר, צ'ן קואן־זו', הסביר כי זהו רק שלב ראשון מתוך תהליך שצפוי לכלול את הטמעת יכולות הבינה האמריקאיות גם בחיישנים נוספים, והתאמה של כלים חדשים.

"ת'אנדר טייגר מתמקדת בפלטפורמות, ושילד AI מזהה פוטנציאל רב בתחום הסירות המהירות הבלתי מאוישות, במיוחד במימי טייוואן", סיפר צ'ן. לא מן הנמנע כי בחברה האמריקאית מזהים כיצד מרחב אסיה־פסיפיק ככלל וזירת טייוואן בפרט מתלהטת, בשל האיום הסיני. מעבר לכך, עימות בין סין לבין טייוואן עשוי גם להביא להוכחת יכולות בשטח.