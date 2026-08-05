עלייתן של חברות מיליון הדולר שמעסיקות עובד אחד בלבד

בן ברוקה הקים בדצמבר האחרון חברה המציעה כלי בינה מלאכותית ליזמים. מאז כבר צירף 10,000 לקוחות משלמים, והוא בדרך להכנסות של 10 מיליון דולר השנה. יש רק דבר אחד שהוא עדיין לא צירף: עובדים נוספים.

ברוקה, בן 40, משתייך לדור חדש של יזמים שמקימים חברות ולעיתים קרובות גם מנהלים אותן לבד. כלי בינה מלאכותית משיבים למיילים שלו, מסייעים בכתיבה ובאיתור תקלות בקוד, מטפלים בפניות לקוחות, רושמים מנויים חדשים ומעניקים החזרים כספיים כשמתעוררות בעיות.

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ברוקה נהנה מהיכולת לקבל כל החלטה בעצמו, לעיתים קרובות מהסלון שטוף השמש בביתו שבעיר סוסליטו שבקליפורניה. "אני חושב שפשרות מובילות לתוצאות בינוניות", הוא אומר.

פעם, ניהול חברה שהגיעה לגודל מסוים חייב צוות עובדים. היום הבינה המלאכותית הופכת את ההנחה הזאת על פיה, ויותר ויותר יזמים בוחרים לצאת לדרך לבדם.

ניתוח של חברת התשלומים סטרייפ מראה כי בפלטפורמה שלה פועלים אלפי יזמים עצמאיים המייצרים הכנסות של יותר ממיליון דולר, ומספרם הוכפל בין 2023 ל־2025. מספרם של אלה שחצו את רף ההכנסות של 10 מיליון דולר כמעט שולש באותה תקופה.

בעבר, אנשים שלא היו להם קשרים עסקיים או ניסיון מיוחד אולי לא ידעו כיצד להפוך את הרעיונות שלהם לעסק, אומר ארני טדסקי, הכלכלן הראשי של סטרייפ. "כיום, הבינה המלאכותית יכולה לשמש שותפה עסקית מובנית", הוא אומר.

יכולתה של הבינה המלאכותית לבצע מגוון משימות אדמיניסטרטיביות הופכת אותה לכלי שעשוי לסייע בהקמת עסקים של אדם אחד בתחומים רבים. והיכולת שלה לבצע משימות מרכזיות בתחום הטכנולוגיה, כמו כתיבת קוד, הופכת את הענף הזה למוקד פעילות בולט במיוחד.

"מעולם לא היה קל יותר"

מניתוח של נתוני לשכת מפקד האוכלוסין האמריקאית שערכה טיילור בולי, כלכלנית במכון המחקר של בנק אוף אמריקה, עולה כי מכלל הענפים, מגזר המידע רשם את העלייה החדה ביותר במספר הבקשות להקמת עסקים חדשים, כמעט 45% בשנה האחרונה. במקביל, שיעור המבקשים במגזר המידע שציינו כי בכוונתם לגייס עובדים רשם את הירידה החדה ביותר מבין כל הענפים שנבדקו.

מאגר הנתונים של לשכת מפקד האוכלוסין אינו עוקב אחר עסקים המופעלים בידי אדם אחד. עם זאת, הנתונים מצביעים באופן כללי, הן בתחום הטכנולוגיה והן בענפים אחרים, על כך שמספר הבקשות להקמת עסקים שצפויים לגייס עובדים נותר יציב, בעוד שבשאר סוגי העסקים הוא נמצא במגמת עלייה. כלכלנים אומרים שזהו סימן מובהק לכך שמספרם של העסקים המופעלים בידי אדם אחד נמצא בעלייה.

"מעולם לא היה קל יותר לצאת לדרך", אומר ג'וליאן וייסר, המנהל מאיץ ליזמי טכנולוגיה יחידים בסן פרנסיסקו. המאיץ, המעניק ליזמים מימון ראשוני וליווי מקצועי בתמורה לאחזקת הון בחברה, קיבל 4,500 מועמדויות ל־10 מקומות בלבד במחזור האחרון שלו, כמעט פי חמישה ממספר המועמדים שנרשמו כשהושק במאי אשתקד.

לא תמיד זול

עם זאת, הקמת עסק המבוסס על בינה מלאכותית וניהולו לבד עדיין עלולים להיות יקרים באופן מפתיע. ברוקה סיפר כי הפסיד כסף על רבים מחשבונות הלקוחות שלו, משום שנאלץ לשלם עבור השימוש בקלוד של אנתרופיק לצורך עיבוד בקשותיהם. אנתרופיק, כמו חברות אחרות בתחום, גובה תשלום לפי היקף השימוש. מאז הוא עבר להשתמש במודלי בינה מלאכותית חינמיים בקוד פתוח מסין.

ברוקה סיפר גם שגייס 30 מיליון דולר ממשקיעים, ובמקביל חסך מיליוני דולרים בעלויות שכר, משום שלא נזקק לצוות של מהנדסי תוכנה.

סיכון נוסף הוא שאם קל ליזם אחד להקים עסק המבוסס על בינה מלאכותית, קל גם להעתיק אותו. החשש הזה מטריד יזמים כמו טרוי ג'ונסטון, המפעיל לבדו עסק מבוסס בינה מלאכותית באורלנדו שבפלורידה.

"לכולם יש עכשיו חרב, ולכולנו יש היכולת לשלוף את אקסקליבר", אומר ג'ונסטון, בן 40, שהשתמש בבינה מלאכותית כדי לכתוב קוד לאפליקציה המסייעת לאנשים למצות את ההטבות שמציעים כרטיסי האשראי שלהם. החברה מניבה רווח של כ־3,000 דולר בחודש, ללא עובדים, וממשיכה לצמוח.

איך יושפע שוק העבודה?

עדיין לא ברור כיצד ישפיעו עסקים של אדם אחד על שוק העבודה. סקרים מראים שאמריקאים רבים חוששים שהבינה המלאכותית תחליף עובדים, וגם כלכלנים מובילים מתחבטים באפשרות הזאת. עם זאת, הבינה המלאכותית גם יוצרת משרות חדשות רבות, והיזמים הפועלים לבדם ממחישים כיצד הטכנולוגיה יכולה בעת ובעונה אחת לפתוח הזדמנויות חדשות, אך גם לצמצם את אפשרויות התעסוקה.

"אם כולם מגייסים פחות עובדים, אבל מספר החברות גדל פי ארבעה, מה המשמעות של זה מבחינת מספר העובדים?" אומר רמברנד קונינג, פרופסור חבר בבית הספר לעסקים של הרווארד, החוקר יזמות. הוא היה שותף למחקר שפורסם לאחרונה ומצא כי מבין 50 אלף הסטארט־אפים שנבחנו, אלה שהתמקדו בבינה מלאכותית פעלו בממוצע עם 25% פחות עובדים.

קונינג סבור גם ששוק עבודה חלש, שהותיר אנשים רבים תקועים בחיפושי עבודה ממושכים, עודד יותר מהם לנסות את כוחם בהקמת עסקים.

חלק מהמייסדים מצביעים על מניעים אחרים. "זהו שילוב של שחיקה אחרי תקופת הקורונה, בחינה מחודשת של סדרי העדיפויות בחיים, הפריחה של הבינה המלאכותית והתחושה שהכול אפשרי", אומר סמיר אחמד, בן 39, המתגורר בברייניגסוויל שבפנסילבניה.

לפני שנתיים החליט אחמד לעזוב את משרתו בחברת ורייזון, שבה עבד כמעט שני עשורים, ולהקים לבדו עסק לאימון ולייעוץ. לדבריו, הוא נחשף ברשתות החברתיות לפוסטים ששיבחו את הפשטות והיתרונות של הבינה המלאכותית, והוא נעזר בה כדי לגבש תוכנית עסקית ולסייע בשיווק. "היא הייתה כמו ראש המטה שלי, מספר שתיים בארגון", הוא אומר.

אלא שבתוך חודשים ספורים העסק דעך, וכיום אחמד חזר למשרה מלאה בחברת שירותי תשתית.

עבור קלייר וו, בת 41, הבינה המלאכותית סייעה להפוך דחף רגעי לעסק. בסוף 2023, בזמן שעבדה במשרה מלאה כמנהלת בחברת טכנולוגיה, היא נעזרה בבינה מלאכותית כדי לכתוב את הקוד לאפליקציה המסייעת לנהל את התיעוד ואת תהליך התכנון של מוצרים חדשים. לקוחותיה כוללים חברות מתחום השירותים הפיננסיים והבריאות.

"העתקתי והדבקתי מ-ChatGPT" אמרה וו, המתגוררת בסן פרנסיסקו.

וו העלתה את האפליקציה לרשת ובתוך שבועות ספורים היא הורדה אלפי פעמים. כמעט שלוש שנים לאחר מכן, החברה של וו, שנוהלה על ידה לבדה במשך תשעה חודשים לפני ששכרה מהנדס, כבר מונה 100 אלף משתמשים וצפויה לרשום השנה רווח של יותר ממיליון דולר. הבינה המלאכותית מנהלת את השיווק, המכירות ושירות הלקוחות של החברה.

לדברי וו, אף שהבינה המלאכותית היא קיצור דרך, רשת הקשרים והמוניטין שבנתה בענף היו גורמי מפתח בהצלחתה. "אני חושבת שאנשים נוטים להפריז בערך שהבינה המלאכותית מספקת, וממעיטים בכל מה שעשיתי כדי להגיע לנקודה הזאת", היא אומרת.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.