דרמה בעולם ההשקעות: כל מנהלי התיקים בישראל יוכלו לפרסם תשואות

רשות ניירות ערך מפרסמת כעת דרמה גדולה בעולם ההשקעות, כאשר היא מאפשרת לכל גופי ההשקעות לפרסם מעתה והלאה נתוני תשואה. זאת, בניגוד למצב עד היום בו חברות ניהול תיקים לא היו יכולות לפרסם את התשואות שלהן לציבור הרחב אלא רק בשיחות אישיות.

על פי טיוטה חדשה להערות הציבור שמפרסמת כעת רשות ניירות ערך, "כלל בעלי הרישיון - ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקים, יוכלו לפרסם תשואות עבר לציבור". לדברי הרשות, פרסום התשואות יתבצע בהתאם למתודולוגיה אחידה "ומבוקרת שנועדה למנוע הצגה סלקטיבית או מטעה".

כאמור, ברשות מדגישים כי כל הגופים שיש להם רישיון השקעות - מנהלי תיקים, יועצי השקעות ומשווקי השקעות - יוכלו לפרסם את התשואות שלהם. לדברי הרשות, "פרסום כזה ישמש אותם ככלי שיווקי, וחשוב מזה, ישמש את ציבור הלקוחות הפוטנציאליים ככלי השוואתי ראשוני, שיאפשר להם השוואה קלה ונוחה בין נותני שירות שונים". מדובר בשינוי כיוון חד מצידה של רשות ניירות ערך ובאחת הביקורות הגדולות ביותר עליה מצד מנהלי הכספים בישראל.

מאז 2011, אוסרת רשות ניירות ערך על מנהלי תיקים לפרסם את התשואות שלהם באופן פומבי. יתר על כן, גם כאשר כלי תקשורת רצו לפרסם תשואות של גופים נאמר להם על־ידי הגופים עצמם שיזהרו בכך, כדי לא לפגוע במנהלי התיקים מול רשות ניירות ערך, שראתה בכך עד כה הפרה של ההוראות. ברשות החליטו כעת לשנות כיוון ומסבירים כי "נוצר פער רגולטורי. חובות הדיווח הקיימות אינן מאפשרות השוואה בין נותני שירות, בעוד שהציבור נחשף לפרסומי תשואה לא מפוקחים ללא סטנדרט אחיד".

על פי טיוטת הרשות, התשואות יחולקו לתקופות של חמש שנים וכאשר אין מספיק נתונים, יתאפשר להציג תשואות של 12 חודשים. התיקים יסווגו לשלוש רמות סיכון (נמוכה, בינונית וגבוהה), כאשר בכל רמת סיכון יפורסם "התיק המייצג", לצד מדד סטיית התקן, כדי להציג את היחס בין תשואה לסיכון.

לדברי ענבל פולק, מנהלת מחלקת השקעות ברשות לניירות ערך, "ההוראה החדשה מהווה צעד משמעותי לחיזוק השקיפות והתחרות בשוק ההון, תוך הבטחת סטנדרט אחיד ומבוקר בהצגת ביצועים של בעלי רישיון. אנו פועלים לצמצום פערי המידע הקיימים ולאפשר לציבור המשקיעים לבסס את הבחירה בבעל רישיון על נתונים מהימנים הניתנים להשוואה. לצד זאת, הקפדנו על איזון ראוי המגן על ציבור הלקוחות מפני הטעיה ופרסומים לא מוסדרים, מבלי לפגוע באופיו הייחודי והאישי של השירות המקצועי".

עוד לדברי הרשות, פרסום נתוני תשואות עבר מאפשר לבעלי הרישיון להציג פרמטרים אובייקטיביים לביצועיהם, ומעניק לציבור כלי השוואתי מושכל התורם לשכלול התחרות ולצמצום זליגת לקוחות לגורמים לא מפוקחים. לצד זאת, פרסום תשואות עלול להיעשות באופן סלקטיבי, מטעה, ליצור ציפיות שווא ולטשטש את הקשר שבין התשואה לבין רמת הסיכון. על רקע זה, ההסדרה המוצעת נדרשת לאזן בין קידום השקיפות לבין הצורך להגן על הציבור ולהבטיח הצגה מהימנה ואחראית של הנתונים.