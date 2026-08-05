אחרי הקאמבק של יולי ורגע לפני הדוחות: באיזה בנק כדאי להשקיע

במשך רוב השנה מדד הבנקים דשדש בבורסה. מתחילת 2026 מדד הבנקים עלה ב־16%, בעוד שמדד ת"א 35 זינק ב־38% - יותר מפי שניים. אבל בחודש יולי משהו השתנה. מניות הבנקים עברו מדשדוש לזינוק והמדד הענפי הפך לשיאן החודשי של הבורסה המקומית, עם קפיצה של כמעט 10% לעומת עלייה של 2% בלבד בת"א 35. הקאמבק הזה מגיע רגע לפני פרסום דוחות הבנקים שצפויים להתחיל בשבוע הבא.

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בשוק מעריכים שהחוזקה המפתיעה במניות הבנקים נבעה משילוב של רגיעה יחסית בזירה המלחמתית ולצפי לדוחות כספיים חזקים. אבל מעל הכול ניצבת ההשערה שמניות הבנקים עלו ביולי פשוט כי ירדו חזק מידי בחודשים שקדמו לכך. "העליות האחרונות משקפות להערכתנו בעיקר תיקון לאחר תקופה של חולשה, ולא בהכרח שינוי מהותי בתנאי היסוד של הסקטור", אומר רו"ח עמית פדרמן, סמנכ"ל וראש תחום מוסדות פיננסיים בחברת הדירוג מידרוג.

"הבנקים פועלים בסביבה מאתגרת של ירידה בריבית ובאינפלציה, לצד מיסוי יתר ותחרות גוברת, שצפויים להמשיך להפעיל לחץ על הרווחיות. עדיין מוקדם לקבוע שמדובר בשינוי מגמה. התאוששות בשוק הדיור ובלימת ירידת המחירים עשויות לתמוך בסנטימנט כלפי הבנקים, החשופים במידה רבה לענפי הבינוי והנדל"ן".

בלידר שוקי הון כן מזהים שיפור מסוים בסנטימנט. האנליסט אלון גלזר, סמנכ"ל המתמחה במניות הבנקים והביטוח אומר כי "ברמת המאקרו, התפרסמו נתונים סבירים על שוק הדיור, שהוא האיום הגדול ביותר על עסקי הבנקים. אחרי החשש מהנתונים החלשים באפריל, הנתונים במאי היו סבירים וזה קצת מרגיע". בנוסף הוא מזכיר כי מניות הבנקים מהוות מעין תמונת מראה של מניות הטכנולוגיה: "כשלטכנולוגיה טוב - לבנקים קשה יותר ולהיפך, וזה היה חודש שבו הן (מניות הטכנולוגיה) נחבלו. בשורה התחתונה, קשה להצביע על מגמה".

השיאנים: מזרחי טפחות והבינלאומי

המרוויחים הגדולים מהראלי של יולי היו מזרחי טפחות שקפצה ב־12.5% בחודש, אחריו הבינלאומי עם 10%. אגב, שני הבנקים האלה הם גם היחידים בין הבנקים הגדולים עם בעלי שליטה (משפחת וורטהיים ואייל עופר במזרחי וצדיק בינו בבינלאומי).

את הראלי במניית מזרחי טפחות אפשר להסביר בחשיפה הגדולה שלו יחסית לתחום הנדל"ן, תחום שכאמור פורסמו לגביו נתונים מעודדים לאחרונה. מזרחי טפחות, שנסחר לפי שווי של 58 מיליארד שקל, ידוע ספציפית בשליטה שלו בתחום המשכנתאות, שנהנה משיא בביקושים (ביוני האחרון הסתכמו ביותר מ־11 מיליארד שקל). בנוגע לבינלאומי, ככל הנראה מדובר בשילוב של שני גורמים. הוא הבנק שהציג את התשואה הנמוכה ביותר מתחילת השנה - ירידה של כ־4% והוא נסחר כעת לפי שווי של 23 מיליארד שקל, כך שייתכן שמדובר בתיקון. ובנוסף, גל עזיבות של מנהלים שנחשף בגלובס עשוי לצמצם את ההוצאות של הבנק.

בשבוע שעבר פרסמנו כי מעט 60 מנהלים בדרג ביניים צפויים לצאת לפרישה מוקדמת מהבנק עד סוף השנה. הפרישות מגיעות בעידוד ישיר של הנהלת הבנק בראשות אלי כהן, שמכוונת להוביל מהלך רחב יותר: פרישה מרצון של כ־15% נוספים ממצבת המנהלים. כל אלו צפויים להגדיל את התשואה על ההון של הבנק.

במקום טוב באמצע נמצאים שני הבנקים הגדולים במערכת, לאומי עם עלייה של כמעט 7% והפועלים עם 6%, והם נסחרים כעת לפי שווי של 106 מיליארד שקל ו־97 מיליארד שקל בהתאמה.

המאכזב יהפוך להזדמנות?

במקום האחרון, בראלי של יולי ניצב דיסקונט. בחודש יולי הוא עלה ב־5%, ומתחילת השנה ירד ב־3.85%. בשוק מעריכים כי תוצאות מאכזבות ברבעון הראשון, אז נשחק הרווח הנקי בשיעור חד מהצפוי השפיעה על הסנטימנט. בנוסף, ההנהלה הציגה תוכנית לעזיבת מאות עובדים, אבל חלק מהמשקיעים חוששים שעלותה תהיה כבדה. בנוסף מתכנן דיסקונט למזג את בנק מרכנתיל ובשוק יש ספקות לגבי היקפי החסכון במהלכי ההתייעלות, בבנק שיחסי היעילות שלו נחשבים מהגבוהים במערכת הבנקאית (כלומר נחשב פחות יעיל).

מנגד, מבחינת תמחור, יש מי שרואה דווקא בדיסקונט הזדמנות. הפרמטר שנהוג לבחון דרכו את שאלת המחיר של מניות הבנקים הוא מכפיל ההון שלהם, היחס בין שווי השוק של הבנק להון העצמי שמיוחס לבעלי המניות. כלל האצבע בשוק הוא שכאשר מכפיל ההון של הבנקים נמוך מ־1 מדובר בהזדמנות קנייה. ואכן, עד לפני שנים ספורות הבנקים נסחרו ביציבות מתחת לרף הזה. עם זאת, השנה הם מציגים מכפילי הון גבוהים מכך כאשר הבנקים ה"יקרים" ביותר הם מזרחי טפחות (1.67) והבינלאומי (1.62) ולאחר מכן לאומי (1.54) והפועלים (1.49) ולבסוף - זה שנשאר מאחור בראלי של יולי, דיסקונט, עם מכפיל הון נמוך משמעותית מהמתחרים - 1.14.

איתי ליפקוביץ', מנכ"ל הורייזן שוקי הון, סבור שכדאי לשים לב למניית דיסקונט. "דיסקונט נסחר כיום במכפיל הון הנמוך מבין הבנקים, בעוד שאר הבנקים נסחרים במכפילים של 1.5־1.8, ומצד שני הוא התחיל בצעדי התייעלות", הוא אומר. "אם מהלכי המיזוג (בין מרכנתיל לחברה האם של הבנק, ח"ש) יביאו לאיחוד סניפים, להורדת עלויות כוח אדם ולסגירת סניפים לא יעילים, תוך ייצור רווח הון חד־פעמי ממכירת סניפים, השוק יתמחר את הבנק במכפילי הון דומים לאלה של השאר. יש כאן עדיין מכשולים מול ועד העובדים בנוגע למרכנתיל, כשההבנה היא שחלק משמעותי מעובדי הבנק לא ימשיך, ובטווח הקצר יהיו עלויות חד־פעמיות של פיצויים מוגדלים".

עמדת המתנה לקראת הדוחות

החל מהשבוע הבא יפרסמו הבנקים את התוצאות הכספיות לרבעון השני. את יריית הפתיחה יספק כאמור בנק הפועלים ביום שלישי, אחריו ביום רביעי יפרסמו לאומי והבינלאומי, ביום חמישי דיסקונט, וביום שני לאחר מכן מזרחי טפחות. לירן לובלין' ראש מחלקת המחקר בקרן הגידור טוטאל קפיטל' מעריך כי העליות האחרונות במניות הבנקים מתודלקות גם על ידי ציפיות לרבעון חזק. "הרבעון השני צפוי להיות רבעון מוצלח לבנקים, משום שמדד המחירים לצרכן בסיכום הרבעון השני עמד על 1.3% והיה גבוה יחסית. למדד כזה יש השפעה חיובית של 1.4 מיליארד שקל על הכנסות המערכת הבנקאית ברבעון". לדבריו, הבנקים צפויים להמשיך להציג תשואה להון דו־ספרתית באזור של 14%־15%.

לובלין הוסיף כי "צריך לבחון בדוחות האם מתפתחת תופעה נקודתית של בעיות בהפרשות (לחובות בעייתיים), משום שעד כה עיקר ההפרשות היו קבוצתיות, כלומר לא ממוקדות בלווים שנקלעו לקשיים. להערכתי, לא צפויות להיות בעיות נקודתיות לפי שעה".