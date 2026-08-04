חוזר מיוחד של המפקח על הבנקים שהופץ הערב למערכת הבנקאית עשוי להוות זרז למהלך דרמטי שיקפיץ את מניות הבנקים.

לגלובס נודע כי בנק ישראל מאפשר לבנקים לפרסם מעתה דוחות כספיים לפי פרמטרים חשבונאיים אמריקאיים.

המשמעות: לאחר הטמעת השינוי הבנקים יוכלו לקדם מהלך של רישום כפול למסחר בארה״ב.

מדובר במהלך שיכול להעלות את הסחירות במניות, לצרף משקיעים זרים ולפיכך להקפיץ את המניות שיבחרו במסלול זה. נזכיר כי מניות הבנקים דשדשו מתחילת השנה אך בחודש יולי הובילו את המדדים עם עלייה של כעשרה אחוז.

גורם בשוק מסביר הסביר לגלובס כי ״הבנקים הישראלים מעניינים כיום את המשקיעים האמריקאים. הם עשו התקדמות גדולה מאוד בניהול שלהם בשנים האחרונות והמערכת הבנקאית בישראל - בייחוד במלחמה, מציגה תוצאות פנומנליות שמעידות על הפוטנציאל האדיר שלה. בנק ישראל עושה כאן צעד מאוד מבורך לכלכלה הישראלית ולבנקאות הישראלית בכלל ומעניין יהיה לראות איך זה יתפתח״.