השוק בשיא, מייקל ברי בשורט: "אנחנו קרובים למפולת בסגנון 1987"

מייקל ברי ממשיך לדבוק בהימורים הדוביים שלו, גם כאשר מדד S&P 500 מזנק לשיא כל הזמנים, ומזהיר כי הראלי עשוי עדיין להסתיים במפולת חדה שתזכיר את קריסת שוק המניות של 1987. "אני ממשיך להאמין שייתכן שאנחנו קרובים לפסגה מסוכנת, שעלולה להוביל אף לנפילה בסגנון 1987", כתב ברי.

נזכיר כי ברי לא רק מזהיר מפני ירידות - הוא גם מהמר עליהן. המשקיע מחזיק באופציות פוט על מניות וקרנות סל בולטות, ובהן SOXX, אנבידיה, פלנטיר, מיקרון, טסלה, קטרפילר ואפלייד מטיריאלס. לכן, אם התחזית שלו להתממשות מפולת תתברר כנכונה, הוא צפוי להרוויח ממנה.

אתמול לאחר הזינוק של פלנטיר (30%) הוא רשם הפסדים לא מבוטלים. בין היתר הוא גם דיווח שיש לו גם אופציות פוט על קטרפילר שזינקה אתמול בעקבות הדוחות.

מדד S&P 500 עלה אתמול ב-1.9% וקבע את שיא הסגירה הראשון שלו מאז יוני, לאחר שנתמך בדוחות כספיים טובים מהצפוי ובירידה נוספת במחירי הנפט, על רקע התקוות לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז לתנועת כלי שיט. נאסד"ק זינק ב-2.7%, וביומיים הראשונים של השבוע השלים עלייה מצטברת של כמעט 5%.

ברי נמנה עם המבקרים הבולטים ביותר בוול סטריט של גל ההשקעות בבינה המלאכותית. לטענתו, הביקוש לתשתיות AI מונע בין היתר מהסדרי מימון שעשויים להתברר כבלתי בני-קיימא לאורך זמן. לדבריו, העליות בשוק יוצרות מעגל שמזין את עצמו, כאשר הירידה בתנודתיות מעודדת משקיעים שיטתיים להגדיל את החשיפה שלהם.

"זכרו - כאשר השוק עולה והתנודתיות יורדת, קרנות שמכוונות את החשיפה שלהן לפי רמת התנודתיות נאלצות להגדיל מינוף, וגם אסטרטגיות מומנטום אחרות מוסיפות מינוף", כתב.

המשקיע הוסיף כי הוא עדיין בטוח בתחזית ארוכת-הטווח שלו לגבי הפוזיציות הללו, אך הדגיש כי יסגור אותן אם יתברר שהשוק נע באופן חד נגדו. לדבריו, כל הפוזיציות הללו עדיין רווחיות - למעט ההימור נגד אנבידיה. "שוב, שורט אינו מתאים לכולם", כתב ברי. "אני חייב לעשות שורט. רוב האנשים לא צריכים".