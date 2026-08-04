מייקל ברי הימר נגד מהפכת ה-AI - פלנטיר סיפקה לו שיעור כואב

מייקל ברי הפך לאגדה בוול סטריט בזכות היכולת לזהות בועות לפני שהן מתפוצצות. ההימור המפורסם שלו נגד שוק המשכנתאות האמריקאי, שהוצג גם בסרט "מכונת הכסף", הפך אותו לאחד מהמשקיעים המזוהים ביותר עם חשיבה נגד הזרם.

● "ביקוש שלא מהעולם הזה": פלנטיר מזנקת במעל 15% אחרי הדוחות

לאחרונה ברי נמצא בצד השני של אחד הוויכוחים הגדולים ביותר בשוק: האם מהפכת הבינה המלאכותית היא שינוי טכנולוגי אמיתי שמצדיק את השווי הגבוה של החברות המובילות - או שוב בועה מנותקת מהמציאות הכלכלית.

במרכז הקרב הזה עומדת פלנטיר .

ברי בנה פוזיציה דובית גדולה נגד החברה, דרך אופציות פוט. לפי דיווחים רגולטוריים, בשלב מסוים החשיפה הייתה בהיקף השקול לכ-5 מיליון מניות פלנטיר, עם שווי נקוב של כ-912 מיליון דולר.

אגב, הוא מכר בחסר גם מניות של יצרנית מוצרי הבנייה קטרפילר שמזנקת היום בעקבות הדוח הרבעוני.

חשוב להדגיש: ה־912 מיליון דולר אינם סכום ההשקעה של בורי, אלא השווי הנקוב של המניות שעליהן התבססה החשיפה. באופציות, המשקיע אינו רוכש את המניה עצמה אלא משלם פרמיה עבור הזכות למכור אותה במחיר מסוים בעתיד. לכן ההון שהושקע נמוך מהחשיפה הנומינלית, אך יכול עדיין להגיע לעשרות ואף למאות מיליוני דולרים בהתאם למחירי המימוש, מועד הפקיעה ורמת התנודתיות בעת הרכישה.

הטענה של ברי הייתה שפלנטיר הפכה לסמל של עודף ההתלהבות סביב AI. הוא הזהיר כי המשקיעים מתמחרים תרחיש כמעט מושלם, וכי השווי של החברה אינו משקף את הסיכונים העתידיים.

האם אלכס קארפ ירקוד?

ברי השווה את התמחור של פלנטיר ל"ארמון חול". מבנה מרשים שנבנה במהירות על רקע ההתלהבות מהטכנולוגיה, אך כזה שעלול להתערער אם המציאות לא תעמוד בציפיות הגבוהות של המשקיעים.

מכאן ועד לעימות פומבי בין שתי תפיסות עולם מנוגדות לגבי עתיד הבינה המלאכותית הדרך הייתה קצרה.

מנכ"ל פלנטיר אלכס קארפ לא נשאר חחייב. קארפ לעג למשקיעים שמנסים להמר נגד תשתיות הבינה המלאכותית, ואף תיאר את ההימור נגד התחום כ"משוגע לחלוטין" בראיון ל-CNBC בנובמבר 2025. לדבריו, מי שמפקפק בעוצמת הביקוש מצד חברות וממשלות פשוט אינו מבין את גודל השינוי שמתרחש.

"הרעיון שמישהו ירצה לשים שורט על שבבים זה מטורף לגמרי", אמר קארפ, "ההתנהגות הזו של השורטיסטים שערורייתית, ואני מתכוון לרקוד כשיתברר שהם טעו".

עבור קארפ, הבינה המלאכותית אינה אופנה חולפת אלא שינוי טכנולוגי עמוק; עבור ברי - גם מהפכה אמיתית אינה מצדיקה כל מחיר.

כמה ברי הפסיד?

אתמול הגיע הדוח הרבעוני. פלנטיר שוב הפתיעה את וול סטריט, הציגה צמיחה חזקה והמניה מזנקת בחדות. העלייה המחודשת במניה הייתה מכה נוספת לתזה הדובית של ברי.

כמה עלה לברִי ההימור נגד פלנטיר?

החישוב הפשוט מצביע על מספר גדול. אם מניחים חשיפה של כ־5 מיליון מניות, העלייה של פלנטיר מכ־126 דולר לפני הדוח לכ־142 דולר לאחריו - זינוק של כ־16 דולר למניה - משקפת ירידה תיאורטית של כ־80 מיליון דולר ביחס לשווי המניות שעליהן התבססה החשיפה הדובית.

אבל במקרה של אופציות, החישוב אינו ליניארי. אופציות, ההפסד המקסימלי של קונה הפוטים מוגבל לפרמיה ששילם - בניגוד לשורט רגיל שבו ההפסד יכול תאורטית להיות בלתי מוגבל.

ברי לא החזיק שורט רגיל על מניית פלנטיר, אלא בעיקר אופציות פוט ארוכות טווח. לכן, שווי האופציה אינו משתנה אחד לאחד עם מחיר המניה, אלא מושפע גם מההסתברות שהאופציה תפקע בתוך הכסף (ITM Probability) וגם מהתנודתיות הגלומה (Implied Volatility) - כלומר, מהמחיר שהשוק מייחס לאפשרות של תנועות חדות במניה בעתיד.

במקרה של ברי, הפגיעה הייתה כפולה: הזינוק במניית פלנטיר הרחיק את המניה ממחירי המימוש של הפוטים והקטין משמעותית את הסיכוי שהאופציות יפקעו בתוך הכסף. במקביל, לאחר פרסום הדוח ירדה התנודתיות הגלומה, משום שחלק גדול מאי־הוודאות סביב החברה נעלם - מה שפגע בפרמיה שהשוק היה מוכן לשלם עבור אותן אופציות.

לפי הערכות המבוססות על מודלי תמחור אופציות ובהתחשב בזמן שנותר לפקיעה, מחירי המימוש ורמת התנודתיות, הפגיעה בפוזיציה של ברי עשויה להסתכם בעשרות מיליוני דולרים - אם כי ההפסד המדויק תלוי בהרכב הפוזיציה שנותר לאחר שצמצם חלק מהחשיפה.

אנבידיה גם על הכוונת

זו לא הייתה רק פלנטיר - גם אנבידיה עמדה על הכוונת.

ההימור נגד פלנטיר היה חלק מתזה רחבה יותר של ברי נגד חלקים גדולים מהאקוסיסטם של הבינה המלאכותית. במקביל, הוא החזיק גם פוזיציה דובית נגד אנבידה - החברה שהפכה לסמל המרכזי של מהפכת ה-AI.

הטענה הייתה דומה: השוק מתמחר המשך צמיחה יוצאת דופן, בעוד שברי סבר כי בסופו של דבר ההשקעות העצומות בתשתיות AI יתמתנו וכי הציפיות כבר משקפות תרחיש אופטימי מדי. אבל בינתיים קרה ההפך.

ענקיות הטכנולוגיה הגדילו את תקציבי ההשקעה בבינה מלאכותית. חברות כמו מיקרוסופט, מטא, אמזון וגוגל המשיכו להזרים מיליארדי דולרים למרכזי נתונים ולתשתיות AI. אנבידיה המשיכה להציג ביקושים חזקים, ופלנטיר המשיכה להראות צמיחה עסקית.

עוד תראו?

מוקדם מדי לומר שברי טעה - אבל אפשר להגיד בביטחון שהשוק לא שיחק לפי התסריט שלו, או שהחיים הם לא סרט. ההיסטוריה של ברי מלמדת שמשקיעים נגדיים יכולים להיות צודקים גם כאשר השוק חולק עליהם במשך זמן רב. כך היה במשבר הדיור: הוא זיהה את הבעיה מוקדם, אך נאלץ להמתין עד שהמציאות הדביקה את התחזית.

האתגר הפעם הוא שהבינה המלאכותית אינה רק סיפור של ציפיות. החברות המובילות בתחום ממשיכות להציג תוצאות שמחזקות את הנרטיב של המשקיעים השוריים. ייתכן שבעתיד המכפילים ירדו והתחזיות יתמתנו. ייתכן שברי שוב יוכיח שהוא זיהה בועה לפני כולם.

מייקל ברי כבר היה בסרט הזה.

כמו שרואים בסצנה מהסרט שנעשה על פי דמותו, "מכונת הכסף", כשכריסטיאן בייל המגלם את ברי מספר למשקיעים על ההימור שלו נגד שוק הדיור האמריקאי; אם הוא צודק, השוק יקרוס ומנהל קרן הגידור יגרוף קופה של 700 מיליון דולר על חוזים דמויי ביטוח. אם לא, הוא יפשוט רגל בעוד כמה רבעונים.

ברי מהסרט אומר: "אתם תראו, זה ישתלם… אולי הקדמתי, אבל אני לא טועה".