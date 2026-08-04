"ביקוש שלא מהעולם הזה": פלנטיר זינקה ב-15% אחרי הדוחות

מניית פלנטיר , חברת הבינה המלאכותית לשוק הביטחוני, זינקה ב-15% במסחר המאוחר בנאסד"ק לאחר פרסום דוחות ותחזיות חיוביים שעלו בהרבה על ציפיות האנליסטים בוול סטריט. החברה מצפה לסך הכנסות שנתי של עד 8.16 מיליארד דולר, לעומת הערכות מקוריות שנאמדו בממוצע של 7.7 מיליארד דולר, ולעומת תחזיות האנליסטים שצפו סך מכירות של 7.69 מיליארד דולר לשנה כולה.

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ההכנסות מהפעילות בארה"ב צפויות לעלות בקצב מסחרר של 134% ביחס ל-2025 ל-3.42 מיליארד דולר. קופת המזומנים של החברה תפחה למעל ל-9 מיליארד דולר, כולל אגרות חוב - כאשר החברה לא נושאת עליה ולו סנט אחד של חוב. "הרבעון הזה היה לא מהעולם הזה", אמר אלכס קארפ, המנכ"ל ואחד המייסדים בחברה: "ההישג יכול להפתיע כל חברה בסדר גודל כמו שלנו והוא פשוט מדהים".

מנכ"ל בית ההשקעות פיוצ'ורום (Futurum) דניאל ניומן אמר כי "החברה 'דרסה' את התחזיות. התוצאות האלה פנטסטיות והרבעון הבא נראה אפילו מבטיח יותר". אם תזנק החברה ביום המסחר בהתאם לעלייה במסחר המאוחר, ייתכן שיהיה זה יום היסטורי במניית החברה שתזנק בשיעור החד ביותר ביום אחר.

ההכנסות מהשוק האמריקאי עלו ב-115%

מדובר בבשורה טובה במיוחד למשקיעי החברה האמריקאית, שמגיעה לאחר תקופה מאתגרת לחברה, שמנייתה דווקא ירדה בקרוב ל- 30% מאז תחילת השנה. החברה סבלה מבריחת משקיעים שחששו כי היא תסבול מתחרות מכיוונה של אנתרופיק, שמנהלת יחסים מורכבים עם הממשל האמריקאי, ומנטישת לקוחות זרים שמעוניינים לעבוד עם מערכות לא-אמריקאיות - כמו גופים ביטחוניים בצרפת ובבריטניה. קארפ מתבטא לא אחת באופן המזוהה מאוד עם מדיניות החוץ האמריקאית הנוכחית ומדבר בשבחי התמיכה בישראל.

אולם, בשבועות האחרונים נראית פלנטיר מעודדת מהתחרות עם ענקיות הבינה המלאכותית - במיוחד לאחר שבחודש שעבר התבטא קארפ בחריפות נגד אנתרופיק ודומותיה וטען כי הן עושות שימוש במידע הארגוני על מנת לשפר את המוצר שלהן, תוך חיוב לקוחותיהן במיליוני דולרים. בשיחת המשקיעים שערך הלילה (ג') הציג קארפ שוב את פלנטיר כחלופה בטוחה יותר לחברות מודלי ה-AI הגדולות ושיבח את לקוחותיו ככאלה ש"סירבו להפוך למדינות חסות של מעבדות השפה".

בהתאם לציפיותיו, הצמיחה באירופה היתה נמוכה יותר ועמדה על 33%, לעומת ההכנסות מהשוק האמריקאי שעלו ב-115%, והן עומדות על פי חמש מהשוק האירופי.

ובכל זאת, בהשוואה רבעונית, מדובר ברבעון חלש יותר במספר הצטרפות הלקוחות החדשים במהלך השנה האחרונה, כאשר מספר הלקוחות עלה ב-4%, שפל ביחס לשלושת הרבעונים הקודמים. גם שיעור הרווח הגולמי ירד מעט, למרות שהוא עומד על נתון גבוה למדי של 86% - זאת ככל הנראה בשל העובדה שהחברה הפכה לספק ענן עבור לקוח ממשלתי. סמנכ"ל הכספים דייב גלייזר צפה כי ההוצאות יעלו ברבעון השלישי של השנה - בשל עלויות גיוסי עובדים והוצאות משתנות.