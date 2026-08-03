המיליארדר בני שטיינמץ ומשפחתו, מנהלים מאבק בבית המשפט המחוזי בלוד נגד החלטת מנהל מיסוי מקרקעין נתניה, שקבע חיוב במס שבח בגובה של כ-4.35 מיליון שקל בגין הווילה שנמכרה ביישוב היוקרתי ארסוף בסכום של 27 מיליון שקל. זאת, לאחר שכבר שולם סכום של כמיליון שקל לרשות המסים, וכעת הסכום השנוי במחלוקת עומד על מעל 4.1 מיליון שקל. הנכס נרכש בשנות התשעים תמורת 2.7 מיליון דולר, שהיו שווי ערך לכ-8.1 מיליון שקל דאז.

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הערר הוגש על ידי לאון בואזיז, אביה של אגנס בואזיז, בת זוגו של שטיינץ, באמצעות משרד עורכי הדין עמית, פולק, מטלון ושות'. בואזיז החזיק בנכס כנאמן עבור חברת טריוודיס, חברה להחזקת נכסי נאמנות בבעלות בני שטיינמץ. במסגרת העסקה, מכר בואזיז את הווילה ישירות לקונים פרטיים. אולם, בעוד בואזיז ביקש לשלם מס המוחל על מוכר יחיד של דירת מגורים, קבע נציג רשות המסים כי יש לראות בחברה הזרה ככזו הנהנית מהמכירה, ועל כן לחייב במס חברות מלא.

בערר נטען כי נקודת המוצא של רשות המסים שגויה מיסודה. בין היתר, מועלת טענה כי רשות המסים נתפסה באופן דווקני לרישום הפורמלי של החברה, תוך התעלמות מוחלטת מכך שבני הזוג שטיינמץ הם שהעמידו את מלוא כספי הרכישה, החזיקו בזיקה הכלכלית המלאה, והתגוררו בבית לאורך השנים.

טענה מרכזית נוספת נוגעת לפחת שזקפה רשות המסים לנכס, צעד שהגדיל משמעותית את המס לתשלום. מנהל מיסוי מקרקעין הפחית משווי הרכישה של הבית פחת מצטבר של כ-4.76 מיליון שקל, בטענה שנכס בבעלות חברה נחשב לעסקי. מנגד, בערר מבהירים כי הבית שימש אך ורק למגורים פרטיים ולאירוח המשפחה, מעולם לא הושכר ולא הניב הכנסה. לכן, טוענים בערר, לחברה לא הייתה כל פעילות עסקית והיא לא ניכתה פחת בפועל, כך שהפחתת הסכום הזה מייצרת חוב במס שאינו משקף את המציאות.

בסיכומו של דבר, מבוקש כי ועדת הערר תתערב בהחלטת מנהל המיסוי, תבטל את החיוב לפי מס חברות, תבטל את ניכוי הפחת הרעיוני, ותכיר בהוצאות התיווך והשיפוץ. הדרך הנכונה, לטענת בואזיז, היא למסות את המכירה כמכירה של מוכר יחיד, בתשלום מס שבח נמוך בהרבה מזה שנקבע על ידי מנהל המיסוי.