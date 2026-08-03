המספרים בתשואות של קופות הגמל והפנסיה לחודש יולי לא מספרים ולו במעט מהדרמה שהתרחשה בשווקים בחודש האחרון. הציפיות למלחמה עם איראן הביאו לימים של ירידות ועליות חדות בתל אביב ובוול סטריט, ומניות השבבים ספגו את החודש הגרוע שלהן מאז המשבר של 2008, תוך שהטלטלה שלהן הביאה למפולת של ממש בבורסה של דרום קוריאה.

דוחות ענקיות הטכנולוגיה הביאו למפגן תנודתיות קיצונית שקשה לזכור כמותה כשהחברות הגדולות הוסיפו ואיבדו מערכן מאות מיליארדי דולרים בימי מסחר בודדים, והדולר עשה קאמבק מול השקל כשהוא התחזק בכ־9% בתוך פחות מחודשיים.

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בין כל התנודות והסערות הללו, החוסכים בקופות הגמל וקרנות הפנסיה סיכמו חודש שלילי, חוץ ממסלול אחד. על פי התחזית של אבי ברקוביץ משנה למנהל השקעות ראשי במיטב גמל ופנסיה, סך הכל בחודש יולי צפויה ירידה במסלולים הכלליים של כחצי אחוז (בטווח שלילי של 0.2%־0.8%) ובמנייתיים כ־0.9% (בטווח שלילי של 0.5%־1.3%). קרנות הפנסיה צפויות להציג ירידה של 0.4% בממוצע במסלול לצעירים מתחת לגיל 50 וירידה קלה של 0.1% בלבד במסלול לבני 60 ומעלה.

1

חוסכי S&P 500 יכולים להודות לדולר

המסלול היחיד שבלט לטובה בחודש יולי הוא המסלול שמחקה את מדד S&P 500 שרשם עליה של 2.4%. אלא שהסיבה היא לא המדד עצמו, שירד בחודש יולי, אלא "הגידור הטבעי" שפועל לטובת החוסכים בישראל. השקל נחלש בכ־3% מול הדולר (לרמה של 3.05 שקלים לדולר) מה שלא רק שכיסה את הירידות מעבר לים אלא אף הקפיץ את התשואה והפך אותה לחיובית. למעשה, מאז השיא האחרון במאי, הדולר התחזק ב־9% מול השקל.

זה החודש השני ברציפות שמדד S&P 500 מכה בשוק הגמל ונותר המסלול היחיד שעולה בחדות בזכות פערי המט"ח. ועדיין, מתחילת השנה הוא רחוק מלהיות מסלול מצטיין. בזמן שמסלולים מחקי S&P 500 הציגו תשואה של 4.9% מאז ינואר, המסלול הכללי עלה ב־5.4% והמנייתי בכמעט פי שניים עם עלייה של 8.8% קרנות הפנסיה במסלול לצעירים מתחת לגיל 50 השלימו זינוק של כמעט 7% מתחילת השנה.

כעת נשאלת השאלה האם החודשיים האחרונים הם תחילתה של מגמה חדשה, או תופעה נקודתית. "השוק האמריקאי הוא השוק היחיד בעולם, חוץ מישראל, שכדאי להשקיע בו לאורך זמן", אומר עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בסיגמא־קלאריטי. "אף לא אחד מהשווקים האחרים, כמו האירופאי או המתפתחים, לא יכולים להתחרות באמריקאי ואני לא רואה כרגע אף שוק בעולם שיאפיל בשנים הקרובות על חברות אמריקאיות ועל היכולות שלהן, מבחינת חדשנות ויצירתיות".

הוא ממליץ לחוסכים במסלולי S&P 500 להמשיך ולנשום עמוק. מבחינתו מה קורה למסלול בטווח של חודשים אלה רעשי רקע. "מסלול S&P 500 רלוונטי. מי שמשקיע במסלול S&P 500 לא משקיע כדי להרוויח בחודש חודשיים הקרובים אלא הוא רוצה יום אחד לפרוש וליהנות מהכסף. כשיש תקופה פחות טובה זה נון־אישיו, זה חסר משמעות. אני לא מגדר השקעות חו"ליות כי זה חלק מהחבילה. למרות שנכון שבשנתיים שלוש האחרונות הוא היה מאוד תנודתי והשפיע בצורה מאוד משמעותית. מנקודת השפל האחרונה (2.8 שקלים לדולר) הדולר עשה ריקאברי של 9% שזה המון".

מנגד, אייל שינה, סמנכ"ל ההשקעות החדש של בית ההשקעות פסטרנק שהם, מזהיר כי "סביבת ריבית גבוהה לצד העלאת ריבית תקשה על משקיעי S&P. לכן אנו רואים קשר ישיר בין רגיעה בנושא איראן ירידה במחירי אנרגיה ועליות במחירי מניות ה־S&P".

2

היום האחרון שיכול היה להציל את החודש

האמת היא שחודש יולי לא הסתיים בירידות משמעותיות בכלל (למעט מדד נאסד"ק 100 שצלל ב־6.6%). מדד S&P 500 סיים בירידה קלה של 0.1% בלבד ואילו מדד ת"א 125 סיים בעלייה של 1.5%. אלא שזה קרה בעיקר הודות לעליות נאות בשווקים ביום שישי בארץ ובעולם (1.3% בשלושת המדדים הגדולים בת"א ו־0.7% ב־S&P 500).

העליות הללו לא יבואו לידי ביטוי בתשואות של מרבית גופי החיסכון בישראל בחודש יולי, כיוון שהם "סגרו" את החודש בסוף יום חמישי. אם הגופים היו מחכים גם ליום שישי ייתכן שהתשואה של חודש יולי הייתה נסגרת בצד הירוק. ובכל זאת, החוסכים לא באמת נפגעים כיוון שהעליות הללו יבואו לידי ביטוי בתשואות של חודש אוגוסט שייפתח השבוע בשווקים.

3

מאחורי התנודתיות: הברומטר הקוריאני

מעבר לשאלה של הדולר, כאמור, תל אביב רשמה תשואה חיובית החודש, ווול סטריט נסחרה במגמה שלילית. "ת"א עלתה בחודש האחרון כי השוק התממש בחודשים שלפני, כך שהיה כאן תיקון חיובי. בנוסף, הורדת הריבית של בנק ישראל דחפה גם היא את השוק" אומר שינה, מפסטרנק שהם. אלא שהוא מסביר בנוסף כי "אחר כך, המתיחות בין ארה"ב ואיראן חזרה לפסים של לחימה, מחירי האנרגיה עלו, ואיתם הגיעו גם עלייה בציפיות לאינפלציה והתחזקות הציפיות להעלאת ריבית בארה"ב, מה שהעיב על השוק האמריקאי וזה גם חלחל גם לשוק הישראלי".

דניאל לייטנר, מנכ"ל תמיר פישמן קרנות נאמנות, מוסיף כי "בחודשים האחרונים ובעיקר בחודש האחרון רואים תנודתיות מאוד קיצונית בגלל הגיאופוליטיקה, עם האמירות של טראמפ בסופ"ש ואחר כך חזרה לשגרה ביום ראשון. זאת לצד החששות שהיו מיו"ר הפד החדש. בנוסף, רואים שיש עליה בקורלציה בין דרום קוריאה לארה"ב וסקטור השבבים בפרט, זה מייצר תנודתיות מוגברת". סקטור השבבים ירד ב־22% בחודש יולי (מדד SOXX) ומדד קוספי הדרום קוריאני הציג החודש נפילות יומיות של עד 11% וזינוקים יומיים מדהימים לא פחות שהגיעו ביום שישי האחרון ל־18% במדד.

4

הדרמה בענקיות הטק: "תמחור אטרקטיבי"

אין ספק שזו הייתה אחת מעונות הדוחות הדרמטיות שנרשמו בקרב ענקיות הטכנולוגיה לאחרונה. ביום שישי מניית אמזון טסה ב־15% והוסיפה לערכה 390 מיליארד דולר ביום אחד. יום קודם לכן מניית מיקרוסופט טסה ב־17% והוסיפה לעצמה 480 מיליארד דולר, שיא כל הזמנים לחברה אחת.

דווקא הירידות במניות השבבים, לפי שינה, הן בשורה טובה לעניות הטכנולוגיה. "יש ציפייה שנראה בשנים הקרובות ירידה במחירי השבבים והזכרונות" אומר שינה. "זה צפוי לחזק את מניות הטכנולוגיה הגדולות כי הן משקיעות בזה הון עתק. כולם רוצים לראות מתי יגיעו הרווחים ולכן כדאי להתחיל לחשוב על הסטה מעולמות חברות ייצור השבבים והציוד דווקא לחברות שאמורות להרוויח מההתייעלות. זה מתחיל ב'ביג טק' וממשיך לחברות שלא קשורות לטכנולוגיה אבל גם יתייעלו בזכותה".

למרות החששות מפני הוצאות ההון (CAPEX) העצומות של חברות הטכנולוגיה, לייטנר בטוח כי יש בהן היגיון, "כשאתה מאשר CAPEX בהיקפים של תוצר של מדינה שלמה, אתה לא מאשר את זה בלי שברור לך איך זה יחזיר את ההשקעה. התמחור של ענקיות הטכנולוגיה אטרקטיבי ופוטנציאל הצמיחה גבוה, ואני מדבר למשל על גוגל, אמזון, אנבידיה ואחרות. אנחנו מחזיקים את החברות הגדולות והיציבות בארה"ב".

ובכל זאת, חלק מענקיות הטכנולוגיה, ירדו אחרי הדוחות האחרונים. לייטנר: "מטא וגוגל ירדו אחרי הדוחות אך זה לא מדאיג אותנו. זו פאניקה שמגיעה בגלל התזרים (שהפך אצל גוגל לשלילי לראשונה אי פעם, נ"א) אבל מבחינתו זה חלק מהצמיחה של החברות האלה".

5

ומה יקרה בישראל? "לא הרבה עד הבחירות"

באשר לישראל, שינה מעריך כי שני גורמים ישפיעו על השוק המקומי בתקופה הקרובה: המלחמה עם איראן ותוצאות הבחירות. "אם טראמפ יצליח לנטרל את איום הגרעין זה ייתן רוח גבית מאוד משמעותית לשוק פה, וגם תוצאות הבחירות ומבנה הממשלה החדשה ישפיעו מאוד על השוק".

עידן אזולאי, מסיגמא־קלאריטי, מעריך ש"בישראל לא יקרה הרבה עד הבחירות. הנהלות החברות בענפים רבים שאנחנו מדברים איתם וגם משקיעים ומשקיעים זרים אומרים שהם נמצאים בהמתנה כדי לראות מה יהיו התוצאות. ראינו בחודש האחרון ימים עם נפילה של 2% במדדים או קפיצה של 5% בבנקים. האם אפשר להסיק מזה משהו? ממש לא. הבחינה צריכה להיות רק על בסיס הנתונים הכלכליים שיתפתחו והיכולת של החברות להתמודד עם מה שמתרחש. לא צריך לעשות כרגע שינוי ברמת התיק".