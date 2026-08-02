שני ימי המסחר האחרונים של השבוע שעבר התנהלו בוול סטריט במגמה חיובית, בהובלת מדד נאסד"ק שעלה ב-3.8% במצטבר, בעוד שהמדדים S&P 500 ודאו ג'ונס הסתפקו בעליות מתונות יותר, של 2.4% ו-1.7%, בהתאמה. אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

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צ'ק פוינט נחלשה בכ-9% ביומיים; "תוצאות הרבעון לא הקלו על החששות"

כבר מספר חודשים, שמניית צ'ק פוינט מתקשה להתרומם, והדוחות הכספיים שפורסמו ביום חמישי שעבר, לא שינו את המגמה. המניה נפלה ביום פרסום הדוחות ב-8.2% ונחלשה בעוד 0.9% ביום שישי, כך שבשני ימי מסחר שווי החברה ירד ב-1.3 מיליארד דולר לכ-13 מיליארד דולר.

חברת אבטחת הסייבר, צ'ק פוינט, בניהולו של נדב צפריר, עקפה את תחזיות הרווח ברבעון השלישי אך רשמה הכנסות נמוכות מתחזיות האנליסטים. במקביל היא פרסמה תחזית פושרת לרבעון השלישי, בו היא צופה הכנסות של 655-685 מיליון דולר, רווח נקי של 2.43-2.53 דולר למניה ותזרים חופשי של 235-265 מיליון דולר. בחברה צופים אמנם שהרבעון השלישי יסמן את התחתית והרבעון הרביעי יהיה חזק יותר (והשאירו את התחזית השנתית ללא שינוי), אך נראה שבשוק מחכים לסימנים ברורים יותר להתאוששות.

האנליסט ג'וזף גאלו מג'פריס נשאר בהמלצת "קנייה" על המניה, ומוריד את מחיר היעד ב-10 דולר ל-150 דולר, פרמיה של 18% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק. לדבריו, צ'ק פוינט ממשיכה לחוות לחצים ב-go-to-market, בעקבות השינויים שביצעה בארגון המכירות שלה. הוא מציין שצ'ק פוינט מגדילה את מספר נציגי המכירות שלה ומגייסת מאות חדשים, מה שלהערכתו יעזור לצמיחה ב-2027, אך יכול לייצר "שיבוש" בטווח הקצר.

האנליסט ג'ונתן רויקהבר, מקנטור, ממליץ על צ'ק פוינט בהמלצת "נייטרלי" במחיר יעד של 150 דולר, ולדבריו תחזית חלשה לרבעון השלישי האפילה על תוצאות טובות מהצפוי בתחום המוצרים ברבעון השני. לטווח הארוך הוא חיובי, אך להערכתו "תוצאות הרבעון לא עשו מספיק כדי להקל על החששות הקשורים לביצוע".

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, רוב האנליסטים (25 מ-39) שמסקרים את צ'ק פוינט נייטרליים, והיתר חיוביים. מחיר היעד הממוצע משקף פרמיה של 13.7%.

רדקום חתכה את תחזית ההכנסות השנתית והמניה נפלה

מניית רדקום צנחה ביום חמישי ב-21.1%, ועלתה ב-2.1% ביום שישי כך ששבוע המסחר שלה הסתיים בירידה של מעל 20%.

רדקום מספקת לחברות תקשורת פתרונות מבוססי בינה מלאכותית להבטחת שירות. החברה הפתיעה לרעה ביום חמישי - חודש לאחר סיום הרבעון השני, החברה חתכה את התחזיות. רדקום הודיעה שלפי ניתוח ראשוני, ההכנסות ברבעון השני יסתכמו ב-12 מיליון דולר בלבד, וזאת בזמן שהאנליסטים ציפו לכ-19.1 מיליון דולר. החברה גם הורידה את התחזית השנתית שלה ומצפה להכנסות שנתיות של 57-63 מיליון דולר, כלומר 60 מיליון דולר באמצע טווח התחזית, ירידה מ-78.6 מיליון דולר בתחזית הקודמת. בכך, שנת 2026 תסתיים עם ירידה של כ-16% בהכנסות לעומת שנה קודמת.

ברדקום מסבירים שהיו עיכובים בפרויקטים שעיכבו החלטות רכישה של לקוחות, אך שלא מדובר בביטולי חוזים. לכן, להערכתם מדובר בשיקולי תזמון ולא בירידת ביקושים לפתרונות שלה. בחברה מצפים להישאר רווחיים על בסיס Non-GAAP בשנה כולה, למרות הירידה בהכנסות. המנכ"ל, בני אפשטיין, מסר שרדקום מצפה לחזור לצמיחה דו-ספרתית ב-2027 והוסיף כי נושא העיכובים התגלה במהלך השבועות האחרונים של הרבעון השני ובהתבסס על מה שיודעים ברדקום כיום, זה עלול להמשיך ולהשפיע על עיתוי ההכנסות בהמשך 2026. "הביקוש לפתרונות שלנו והקשרים עם הלקוחות הקיימים נשארו חזקים", אמר אפשטיין. "אנחנו מתמקדים בביצועים מול ההזדמנויות שעומדות בפנינו, תומכים בלקוחות קיימים וממצבים את החברה לחזור לצמיחה בת קיימא כשהפעילות תחזור לנורמליות".

מניית רדקום עלתה מוקדם יותר השנה בעקבות מאבק אקטיביסטי שהתנהל בה, במסגרתו בעלי מניות דרשו לשנות את הרכב הדירקטוריון והצליחו לבסוף. אולם מאז השיא השנתי שנרשם על רקע המאבק, המניה איבדה 36.6% ושווי השוק של רדקום עומד כעת על 171 מיליון דולר.

כישלון בניסוי קליני הפיל את מניית קריופארם

מניית קריופארם (Karyopharm Therapeutics) צללה ביום שישי ב-72.6%. חברת התרופות האמריקאית-ישראלית, בניהולו של ריצ'רד פולסון, הודיעה על כישלון בניסוי קליני שלב 3 בתרופה שפיתחה לטיפול בסרטן רירית הרחם. הניסוי לא השיג את היעד העיקרי שלו, ובעקבות התוצאות החברה הודיעה שהיא תמקד את המשאבים שלה בטיפולים למחלות מיאלופיברוזיס (סוג של סרטן דם נדיר) ומיאלומה נפוצה (סוג של סרטן הפוגע במח העצם), ולהפחית השקעות בתחום הטיפול בסרטן רירית הרחם. "אנחנו ממשיכים להתמקד במיקסום ההזדמנויות שלנו בתחום המיאלופיברוזיס וממשיכים לבנות על העסק הרווחי שלנו במיאלומה נפוצה", אמר המנכ"ל פולסון, שציין מספר אבני דרך צפויות בתחומים אלה בהמשך השנה.

האכזבה מהתוצאות הובילה כאמור, לנפילה חדה במניה ובסוף שבוע המסחר שוויה של קריופארם עמד על 44 מיליון דולר בלבד, שפל של כל הזמנים. קריופארם נוסדה על ידי ד"ר שרון שחם הישראלית, ויש לה מרכז פיתוח בישראל.