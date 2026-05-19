הצלחה למאבק האקטיביסטי בחברת רדקום: חמישה מתוך שבעת הדירקטורים בחברה התפטרו מתפקידיהם. זאת, בהתאם לדרישת בית ההשקעות ווליו בייס, שאליו חברו יורשיו של מייסד החברה זהר זיסאפל ז"ל - בנו ד"ר מיכאל זיסאפל ובתו כליל זיסאפל; יחד הם שלחו לפני חודשיים מכתב ובו דרשו את התפטרות רוב הדירקטורים בשל מה שהגדירו כביצועי חסר כרוניים בחברה, וביקשו למנות שלושה דירקטורים חדשים.

למרות שהתגובה הראשונה של דירקטוריון רדקום הייתה המלצה להתנגד לדרישת בעלי המניות ועדכון על כך שתכונס אסיפת בעלי מניות שבה יצביעו על כך - כעת, לצד פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון, החברה מדווחת על התפטרות הדירקטורים במה שמהווה ניצחון לווליו בייס ולזיסאפלים.

בין הדירקטורים המתפטרים נמצאת גם היו"רית לשעבר, רחל (חלי) בן נון, מי שהייתה בת זוגו של זהר זיסאפל עד מותו לפני מספר שנים. עוד דירקטורים שמתפטרים כעת הם יו"ר החברה הנוכחי רמי שוורץ וכן ירון רבקאי (לשעבר מנכ"ל רדקום), אורן מוסט ואנדרה פויטש. הדירקטורים דוד (דודי) ריפשטיין (גם הוא מנכ"ל רדקום בעבר) וסמי תותח לא התפטרו, וגם לא סומנו על ידי המשקיעים האקטיביסטיים ככאלה שצריכים להתפטר. זאת, משום שהם הצטרפו לדירקטוריון רק ב-2024, בעוד שהאחרים ותיקים מהם בהרבה.

"החלטנו לא ליצור מאבק פרוקסי"

נזכיר כי ב-2024 התרחש אירוע תמוה בחברה, כאשר בן נון כיהנה כיו"רית הדירקטוריון: עם פרישת המנכ"ל דאז אייל הררי החברה הודיעה על מינוי גיא שמש לתפקיד. אלא שאחרי חודשיים בלבד רדקום הודיעה במפתיע על עזיבתו, שנומקה בסיבות אישיות, ומינתה מנכ"ל זמני. בדיעבד נודע שבעל מניות ברדקום כעס על המהלך וביקש להתניע מהלך אקטיביסטי ולהדיח את כל חברי הדירקטוריון, אך לבסוף הוסכם על פשרה ועל צירוף ריפשטיין ותותח לדירקטוריון. תותח מונה ליו"ר, תפקיד שממנו הוזז לאחרונה לטובת שוורץ, בצעד שגם נתפס כשלילי על-ידי ווליו בייס והזיסאפלים.

בכל מקרה, אסיפת בעלי המניות תתכנס השבוע ובה יצביעו בעלי המניות על בחירת דירקטורים חדשים. הצעת בעלי המניות האקטיביסטים כוללת את מינוים של ליאת אהרונסון, מייסדת משותפת של Horizen Labs Ventures; תומר יעקב, שותף ב- Hanaco Ventures; וגיא לוויט, מייסד ולשעבר מנכ"ל TeleMessage.

מנכ"ל רדקום בני אפשטיין הודה בשם החברה לדירקטורים המתפטרים על תרומתם והדרכתם, והוסיף כי בעזרתם רדקום הציגה ארבע שנים רצופות של צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, עברה להיות רווחית והגדילה את יתרות המזומנים נטו ליותר מ-108 מיליון דולר, ללא חוב. היו"ר היוצא שוורץ מסר שזו הייתה זכות לכהן בתפקיד, וכי החברה נמצאת בעמדה חזקה. "החלטנו להתפטר מהדירקטוריון ולא ליצור מאבק פרוקסי, משום שהעדפנו להתמקד באינטרסים של בעלי מניות רדקום ולמזער את ההשפעות המזיקות הפוטנציאליות של תהליך ממושך", הסביר שוורץ.

נחלשת במסחר המוקדם

רדקום מספקת לחברות תקשורת פתרונות להבטחת שירות מבוססי בינה מלאכותית. החברה רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 18.6 מיליון דולר, צמיחה של 12% ביחס לרבעון המקביל. הרווח הנקי לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) היה 3.1 מיליון דולר, עלייה מ-2.4 מיליון דולר ברבעון המקביל, ועל בסיס Non-GAAP החברה רשמה רווח נקי של 4.7 מיליון דולר, שהם 28 סנט למניה, סנט אחד מעל תחזיות האנליסטים. רדקום אשררה את התחזית השנתית שלה לצמיחה של 8%-12% בהכנסות, כשאמצע הטווח הוא כ-78.6 מיליון דולר.

המנכ"ל אפשטיין אמר בהקשר של התוצאות כי "הצגנו רבעון נוסף של צמיחה מתמשכת ורווחית, עם הכנסות של 18.6 מיליון דולר ברבעון הראשון, עלייה של 12% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הביצוע הממוקד שלנו ממשיך לתרגם את הצמיחה בהכנסות להתרחבות בשיעורי הרווחיות, ומחוזק באמצעות חידוש חוזה רב-שנתי עם מפעיל Tier-1 אשר מרחיב את פריסת פתרון RADCOM ACE שלו לטובת הנעת תהליכי תפעול רשת אוטומטיים ומבוססי AI".

מניית רדקום עלתה משמעותית מאז שנודע על מכתבם של בעלי המניות לדירקטוריון - זינוק של כמעט 40% תוך פחות מחודשיים, לשווי של 256 מיליון דולר - וכעת היא נחלשת במסחר המוקדם בנאסד"ק.