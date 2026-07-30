דוחות מעורבים לצ'ק פוינט: פספסה מעט בשורת ההכנסות ועקפה ברווח

חברת אבטחת הסייבר, צ'ק פוינט , מסכמת את הרבעון השני של השנה עם הכנסות מעט מתחת לתחזיות האנליסטים, ורווח גבוה מהן. צ'ק פוינט גם עקפה את טווח תחזית הרווח שהיא נתנה ברבעון הקודם. המניה יורדת בכ-7% בטרום מסחר בוול סטריט.

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החברה רשמה צמיחה צנועה של 1.3% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל, והן הגיעו לכ-674 מיליון דולר. ההכנסות ממנויי אבטחה צמחו ב-11.6% לכ-333 מיליון דולר, אך ההכנסות ממוצרים ורישיונות ירדו ב-14% לכ-113 מיליון דולר וההכנסות משירותים, עדכונים ותחזוקה ירדו ב-3.3% לכ-228 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות (GAAP), צ'ק פוינט הציגה רווח נקי של כ-194 מיליון דולר, ירידה של 4.4% לעומת הרבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP הרווח הנקי הגיע לכ-264 מיליון דולר, עלייה קלה לעומת הרבעון המקביל, והרווח הנקי למניה הסתכם ב-2.55 דולר, כאמור גבוה מהתחזיות.

במחצית הראשונה של השנה הכנסות צ'ק פוינט הסתכמו במעל 1.34 מיליארד דולר, צמיחה של 3%; הרווח הנקי (GAAP) ירד ב-2.1% ל-385 מיליון דולר והרווח הנקי על בסיס Non-GAAP צמח ב-4.2% ל-529 מיליון דולר, שהם 5.05 דולר למניה.

התזרים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון ב-170 מיליון דולר. צ'ק פוינט רכשה מניות של עצמה ב-325 מיליון דולר, במחיר ממוצע של כ-130 דולר למניה, לעומת כ-140 דולר שהוא המחיר הנוכחי.

המנכ"ל, נדב צפריר, מסר כי התוצאות ברבעון היו בהתאם לציפיות, תוך שהחברה מחזקת את הבסיס לצמיחה בת קיימא. לדבריו, "ביצועי המכירות (go-to-market) שלנו משתפרים, ואנחנו מרחיבים משמעותית את יכולת המכירות כדי לנצל הזדמנות שוק שהולכת וגדלה".

במקביל הכריזה החברה על השקת AI Network Firewall. לדברי צ'ק פוינט, עם השקתו, היא החברה הראשונה שמספקת אבטחת AI ישירות מתוך הפיירוול שכבר פועל בארגון - ללא צורך בתשתית חדשה וללא שינוי ארכיטקטוני. ה-AI Network Firewall מגן על שימושי GenAI בקרב עובדים, סוכנים אוטונומיים, ואפליקציות מבוססות AI מפני פרומפטים זדוניים.

צ'ק פוינט נסחרת בנאסד"ק בשווי של 14.3 מיליארד דולר, אחרי ששווי השוק של צ'ק פוינט ירד כמעט ב-25% מתחילת השנה.