חברת התרופות טבע מפרסמת את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השני של השנה. החברה רשמה הכנסות של 4.1 מיליארד דולר, מעל תחזית האנליסטים שהייתה לכ-4 מיליארד דולר, ובשורה התחתונה הציגה רווח נקי Non-GAAP של 2 סנט למניה, נמוך מתחזיות האנליסטים, וזאת בגין הוצאות הקשורות לרכישת Emalex.

החברה מעלה מעט את תחזית ההכנסות השנתית ל-16.5-16.85 מיליארד דולר, לעומת 16.4-16.8 מיליארד דולר קודם לכן. אין שינוי בתחזיות ה-EBITDA מתואם שיגיע ל- 4.23-4.53 מיליארד דולר והרווח נקי Non-GAAP של 1.91-2.11 דולר למניה.

התחזית השנתית של טבע היא להכנסות של 16.4-16.8 מיליארד דולר, EBITDA מתואם של 4.23-4.53 מיליארד דולר ורווח נקי Non-GAAP של 1.91-2.11 דולר למניה.

בחודשים האחרונים, חלו מספר אירועים מעניינים בטבע. בין היתר, החברה השלימה את רכישת Emalex המפתחת תרופה לתסמונת טורט, הרכישה הראשונה שביצעה בעשור האחרון; לראשונה זה עשור, טבע גם זכתה להעלאת דירוג החוב שלה לדירוג השקעה; ומוקדם יותר החודש היא פרסמה תוצאות חיוביות מניסוי קליני לטיפול במחלת העור ויטיליגו. לעומת זאת, חדשות פחות חיוביות קשורות לכך שלאחר שטבע לא הצליחה למכור את חטיבת חומרי הגלם שלה TAPI, היא הודיעה שתפטר בהדרגה 250 עובדים בישראל.

מניית טבע נסחרת לאחרונה במגמה שלילית ונחלשה ב-12.9% מהשיא של חודש מאי האחרון. טבע נסחרת כיום בשווי של 36.9 מיליארד דולר בניו יורק ובתל אביב.