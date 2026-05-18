טבע

לראשונה זה עשור: דירוג השקעה לחוב של טבע

סוכנות הדירוג Fitch העלתה את דירוג ההשקעה של טבע ל-BBB מינוס • בדוח מציינת הסוכנות את ההתקדמות המתמשכת של החברה בביסוס הגמישות הפיננסית שלה, וכן את המעבר ההדרגתי לצבר מוצרים בעל רווח שולי גבוה יותר • בשלב זה, סוכנויות הדירוג האחרות עדיין מדרגות את האג"ח של טבע בדירוג נמוך יותר

שירי חביב ולדהורן 16:39
חברת טבע. שרדה בצמרת / צילום: סיון פרג'
חברת טבע. שרדה בצמרת / צילום: סיון פרג'

אחרי כמעט עשור - לראשונה מאז 2017 - איגרות החוב של חברת התרופות טבע חוזרות לדירוג השקעה: סוכנות הדירוג Fitch העלתה את הדירוג מ-BB פלוס ל-BBB מינוס. כזכור, ב-2016 טבע השלימה רכישת ענק של חברת אקטביס, ולצורך המימון היא לקחה חוב עצום, שסיבך את החברה והעלה חשש ליציבותה. בעקבות תוכנית ההתייעלות המקיפה שהוביל המנכ"ל הקודם קאר שולץ, ואסטרטגיית הצמיחה של המנכ"ל הנוכחי ריצ'רד פרנסיס, החברה נמצאת היום במקום שונה, וגם בסוכנות הדירוג מכירים בכך.

בשלב זה, סוכנויות הדירוג האחרות (S&P ו- Moody’s) עדיין מדרגות את האג"ח של טבע בדירוג נמוך יותר, אך במודי'ס התחזית חיובית. בסוף הרבעון הראשון היקף החוב של טבע היה 16.6 מיליארד דולר, ו-16% ממנו מוגדר כחוב לטווח קצר.

בדוח של פיץ' היא מציינת את ההתקדמות המתמשכת של טבע בביסוס הגמישות הפיננסית של החברה, וכן את המעבר ההדרגתי לצבר מוצרים בעל רווח שולי גבוה יותר, הכולל תרופות חדשניות וביוסימילרס. הסוכנות צופה המשך צמיחה בהכנסות מהפורטפוליו החדשני, בהובלת התרופות המקוריות של טבע שכבר ותיקות בשוק, אוסטדו ואג'ובי, לצד מוצרים שהושקו לאחרונה כמו Uzedy והשקות עתידיות שצפויות בכפוף לאישור ה-FDA.

עוד מציינת פיץ' שהשינוי בצבר המוצרים של טבע יתמוך בשיפור הרווחיות התפעולית ובהמשך יצירת תזרים מזומנים חזק. סוכנות הדירוג מזכירה גם את המשך חיזוק המאזן של טבע, הנתמך ביצירת תזרימי מזומנים יציבים, התורמים להרחבת הגמישות הפיננסית של החברה.

"האמון הגובר בהתחזקות הפרופיל הפיננסי"

אלי כליף, סמנכ"ל הכספים של טבע מסר: "העלאת דירוג שלישית מ‑Fitch בתוך פחות משנתיים מהווה איתות משמעותי המדגיש את עומק תהליך הטרנספורמציה של החברה, את ביצועיה תחת אסטרטגיית הצמיחה שלה, Pivot to Growth, וכן את האמון הגובר בהתחזקות הפרופיל הפיננסי שלנו".

נזכיר, שסימן נוסף לשינוי בטבע הגיע לאחרונה כשהחברה הודיעה על רכישה ראשונה זה עשור, של חברת Emalex Biosciences המפתחת לדבריה טיפול לתסמונת טורט, בסכום שיגיע עד 900 מיליון דולר. טבע נסחרת בבורסת ניו יורק ותל אביב לפי שווי שוק של 39.9 מיליארד דולר.