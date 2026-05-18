אחת מהחברות הוותיקות במשק הישראלי בדרך לבורסה בת"א. חברת התרופות רפא, שבשליטת קרן ההשקעות פימי, מקדמת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) למסחר בבורסה המקומית, לפי שווי מוערך של 2-2.4 מיליארד שקל.

במסגרת המהלך, אותו מובילות חברות החיתום ברק-לאומי ולידר, יבקשו בעלי המניות בחברה למכור חלק ממניותיהם בדרך של הצעת מכר. במסגרתו, הם צפויים למכור נתח של 30%-50% מהחברה תמורת סכום של עד 1.1 מיליארד שקל (בהנחה שהשווי יעמוד על 2.2 מיליארד שקל).

מי שצפויה להוביל את המהלך היא בעלת השליטה בחברה (88%), קרן ההשקעות פימי, שבניהולו של ישי דוידי, שחלקה בתמורת ההנפקה עשוי לעמוד על מעל 1 מיליארד שקל. יתרת מניות החברה (12%), מוחזקת בידי בני משפחת לוין, יורשיו של מייסד החברה, ד"ר ברוך (בוריס) לוין, להם מניות בהיקף כולל של כ-12%.

במידה והמהלך יושלם מדובר באקזיט משמעותי נוסף עבור פימי, שרכשה את השליטה בחברה לפני פחות משש שנים לפי שווי של 700 מיליון שקל, מידי משפחת סאקלר, לאחר שזו הסתבכה בפרשת האופיואידים בארה"ב, ונאלצה לשלם סכומי עתק במסגרת הפשרה אליה הגיעה עם הממשל האמריקאי. בהמשך צירפה פימי למהלך גם את חברת הביטוח הפניקס ואת פועלים אקוויטי, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק הפועלים, שמחזיקות יחד כ-15% מהחברה (באמצעות שותפות עם פימי). כלומר, הקרן צפויה להציג, יחד עם שותפיה, רווח של מעל 1 מיליארד שקל על ההשקעה המקורית.

מי שעוד צפויים להנות מפירות ההנפקה הם מנהלי החברה הבכירים המחזיקים באופציות. יו"ר דירקטוריון החברה, אורי יהודאי, לשעבר מנכ"ל חברת תמציות הטעם והריח פרוטרום ובן דודו של דוידי, מחזיק אופציות, שבהנחה שימומשו יהוו כ-3.6% מהחברה, בשווי מוערך של 80 מיליון שקל. מנכ"ל החברה בשנתיים וחצי האחרונות, עידו לשם, מחזיק אופציות בהיקף של כ-2.7%, בשווי מוערך של 60 מיליון שקל.

יציבות בהכנסות וברווח

רפא, שנוסדה בשנת 1937 בידי ד"ר ברוך (בוריס) לוין, מעסיקה כ-260 עובדים ממפעל החברה בהר חוצבים בירושלים. כיום, עוסקת רפא בפיתוח ייצור ושיווק של מעל 100 תרופות, מקור וגנריות כמו גם מוצרים טיפוליים, בישראל. ביניהן, גם הדרין (טיפול בכינים), בונדורמין (לטיפול בבעיות שינה), סטופיט (להקלה על תסמינים של שלשול), ואבן (להרגעה במצבי מתח וחרדה) דייביו (תרופת יתום לטיפול בתסמונת רט).

בנוסף, פועלת רפא בתחום הביודפנס, המהווה אחד ממנועי הצמיחה שלה, במסגרתו היא מייצר מזרקים אוטומטיים לשימוש בשעת חירום, המסייעים בין היתר להתגוננות מחומרי לחימה כימיים ולטיפול מיידי בנפגעים צבאיים ואזרחיים. בנוסף היא פועלת לפיתוח מוצרים חדשים לטיפול בטראומה, כאב ואיומי אב״כ נוספים. במסגרת זה, קיבל החברה מימון בהיקף של עד 186 מיליון דולר ממשרד הבריאות האמריקאי, לפיתוח מזרק לטיפול בדימום חמור לאחר פציעה ( TXA ).

את שנת 2025 סיימה רפא עם הכנסות של 418 מיליון שקל, בדומה לנתון אותו רשמה שנה קודם לכן (2024). מתוכם, כ-63% הגיעו מתחום ייצור ושיווק התרופות, בעוד היתר (37%) נבעו מתחום הביודפנס. בשורה התחתונה, הציגה רפא רווח נקי של כ-100 מיליון שקל, בדומה לזה שנרשם במהלך 2024.

עיקר פעילות רפא מרוכז כאמור בישראל (60.5% מההכנסות), כשמרבית מכירותיה נעשות מול קופות החולים המקומיות, המהוות כ-43% מהכנסות החברה. שני שווקי יעד המשניים של החברה הם בארה"ב (כ-17% מההכנסות) וגרמניה (15%), להן היא מוכרת את מוצריה בתחום הביודפנס. בנוסף, מאז שנת 2022, פועלת רפא גם ב-17 מדינות במרכז ומזרח אירופה, הודות להשקעה שביצעה בחברת התרופות הצ'כית אקסיד, תמורת 2.5 מיליון אירו.