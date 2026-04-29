טבע רוכשת חברה שמפתחת טיפול לתסמונת טורט בעד 900 מיליון דולר

עד לפני עשור חברת התרופות טבע נחשבה לרוכשת סדרתית, אולם הכישלון של רכישת הענק של אקטביס שהושלמה ב-2016 והחוב העצום שנלקח לצורך המימון שלה, הוביל לתקופה ארוכה ללא רכישות, ולהתייעלות אגרסיבית בחברה. בשנתיים האחרונות, לאחר שהחברה צמצמה את היקף החוב שלה, בטבע חזרו לדבר על אפשרות של מיזוגים ורכישות והיום (ד') החברה מדווחת על רכישה בהיקף שיגיע עד 900 מיליון דולר.

טבע רוכשת את חברת Emalex Biosciences (אמלקס ביוסיינס), שמפתחת לדבריה טיפול פורץ דרך וראשון מסוגו לתסמונת טורט, כשהמוכרים יקבלו תשלום מיידי של 700 מיליון דולר במזומן, עם אפשרות לתשלומים נוספים של עד 200 מיליון דולר בהתאם לעמידה באבני דרך מסחריות עתידיות, בכפוף לאישור ה-FDA. נכס הפיתוח המרכזי של החברה הנרכשת הוא Ecopipam, לטיפול בתסמונת טורט בילדים, והוא מסווג על ידי ה-FDA כתרופת יתום שנמצאת במסלול מהיר לקראת אישור.

הרכישה תושלם ברבעון השלישי של השנה וטבע תממן אותה מהמזומנים שברשותה. החברה מעדכנת שתפעל לצמצם את ההשפעה המדללת על שיעור הרווח בטווח הקצר ומאשררת את השגת היעדים הפיננסיים שלה לשנת 2027.

ריצ'רד פרנסיס, נשיא ומנכ"ל טבע, אמר כי "זהו יישום מובהק של אסטרטגיית 'חוזרים לנתיב של צמיחה' (Pivot to Growth) שלנו: קידום עסקאות ממוקדות ויעילות פיננסית, המרחיבות את צבר התרופות החדשניות שלנו הנמצאות בשלבים מתקדמים ואת צבר המוצרים לשיווק, תוך מחויבות בלתי מתפשרת למטופלים. קיים צורך רפואי אמיתי בתחום של תסמונת טורט, והמשפחות ראויות לאפשרויות טיפול נוספות המסייעות בשליטה בתסמינים תוך הקטנת תופעות לוואי. הידע המעמיק שלנו בנוירולוגיה מציב אותנו בעמדה מצוינת לקדם תרכובת ניסיונית ראשונה מסוגה זו".

עקפה את התחזיות ברבעון הראשון

במקביל, החברה פרסמה את דוחות הרבעון הראשון בהם עקפה את תחזיות האנליסטים. החברה הציגה הכנסות של קרוב ל-4 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל וגבוה מהתחזיות שהיו ל-3.79 מיליארד דולר, והרווח הנקי Non-GAAP למניה הסתכם ב-53 סנט, 7 סנטים מעל תחזיות השוק.

לפי התחזית שנמסרה בתחילת השנה, טבע צפויה לרשום השנה ירידה מסוימת בהכנסות ל-16.4-16.8 מיליארד דולר, ולחזור לצמוח בשנים הבאות. בעקבות הרכישה, טבע מעדכנת חלק מהפרמטרים בתחזית, אך מותירה ללא שינוי את תחזית ההכנסות ואת תחזית התזרים החופשי שיגיע השנה ל-2-2.4 מיליארד דולר. הרווח הנקי למניה Non-GAAP יסתכם ב-1.91-2.11 דולר, לעומת 2.57-2.77 דולר בתחזית הקודמת ובנטרול הרכישה. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) יהיה 4.23-4.53 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת ותוצאות בנטרול הרכישה של 5-5.3 מיליארד דולר.

כאמור החברה מתכננת לצמצם את הדילול שנוצר והיא מציינת כי דירקטוריון החברה הנחה לבחון תוכנית לרכישה עצמית של מניות - אם כי בשלב זה לא נמסר היקף כספי והתוכנית טרם אושרה.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), ברבעון הראשון טבע רשמה רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך 369 מיליון דולר, גידול של 72% מהרבעון המקביל. הרווח הנקי Non-GAAP הסתכם ב-621 מיליון דולר, כאשר הפער בין שני הנתונים נובע בין היתר מהפחתות של נכסים בלתי מוחשיים, עלויות הקשורות להליכים משפטיים והוצאות רה-ארגון. התזרים החופשי ברבעון הסתכם ב-188 מיליון דולר. בסוף הרבעון היקף החוב עמד על 16.6 מיליארד דולר, ש-16% ממנו מוגדר כחוב לטווח קצר.

בחלוקה לפי אזורים גיאוגרפיים, השוק בארה"ב הציג הכנסות דומות לרבעון המקביל של מעל 1.5 מיליארד דולר, עם ירידה ברווחיות האזור מ-518 מיליון דולר ל-507 מיליון דולר. כצפוי החברה נפגעה מהירידה בהכנסות התרופה הגנרית המשמעותית Revlimid, תרופה אונקולוגית שנתקלת בתחרות עזה יותר החל מהשנה. בהתאם, מכירות המוצרים הגנריים בארה"ב ירדו ב-28% ל-612 מיליון דולר, אך הירידה התקזזה בעלייה חדה במכירות התרופות המקוריות ובראשן אוסטדו לטיפול בהפרעות תנועה.

באירופה, ההכנסות עלו ב-12% ל-1.34 מיליארד דולר, אך במונחי מטבע מקומי הצמיחה הייתה של 1%. גם המכירות הגנריות וגם המוצרים המקוריים צמחו ברובם באירופה ברבעון הראשון, והרווחיות מהיבשת הייתה 401 מיליון דולר, עלייה של כ-22%. בפעילות הבינלאומית ההכנסות ירדו ב-10% ל-524 מיליון דולר והרווחיות התכווצה ב-33% ל-65 מיליון דולר.

פרנסיס מסר כי ״תוצאות הרבעון הראשון מונעות מצמיחה במוצרי החדשנות המרכזיים שלנו, שממשיכה לשנות את הרכב הפורטפוליו של טבע ולתמוך בשיפור הפרופיל הפיננסי של החברה. במקביל, תחום הביוסימילרס הופך לגורם משמעותי לצמיחה, לצד השקות של מוצרי גנריקה חדשים. הדבר ממחיש את מרכזיות תחום הגנריקה כבסיס פעילותה העסקית של טבע".

טבע נסחרת בבורסות ניו יורק ותל אביב לפי שווי של 36.8 מיליארד דולר, אחרי שמחיר המניה קפץ יותר מפי 2 בשנה האחרונה, אך מתחילת השנה התשואה מינורית, כ-1%. על רקע העלייה במניה, פרנסיס מימש לאחרונה חלק מהמניות שהיו בידיו במסגרת מכירה עיוורת של מניות, בהיקף מצטבר של 16.7 מיליון דולר.