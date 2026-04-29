החברה הביטחונית שאיבדה כחצי מהשווי, למרות שיפור בתוצאותיה

לפני שישה שבועות, ב־18 במרץ, הגיע מדד ת"א ביטחוניות לשיא, אחרי זינוק של מעל 60% מעת השקתו בחודש נובמבר שעבר. מאז המדד איבד כ־23% מערכו. אחת המניות הבולטות בו היא תאת טכנולוגיות, שבאותה תקופה נפלה בשיעור כמעט כפול, של 45%, לאחר שהגיעה לשיא של כל הזמנים. בסך הכול איבדה החברה בשבועות האחרונים מעל 325 מיליון דולר מערכה, והיא נסחרת כעת בשווי שוק של 466 מיליון דולר.

תאת טכנולוגיות , המנוהלת על ידי יגאל זמיר (יו"ר החברה הוא האלוף במיל' עמוס מלכא), מספקת מוצרים ושירותי תחזוקה ותיקונים לתעשיית התעופה, האזרחית והצבאית. הירידות במניה הגיעו אחרי שהחברה פרסמה את דוחות 2025, שנה שהסתיימה עם צמיחה של 17% בהכנסות ל־178 מיליון דולר, עלייה של 50.6% ברווח הנקי ל־16.8 מיליון דולר וגידול של 36.7% ב־EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ל־25.4 מיליון דולר. למרות זאת, בשוק ציפו לתוצאות גבוהות יותר ואחרי זינוק במניה לפני לכן, התחילו מימושים.

עוד קודם לכן, במשך כתשעה חודשים (החל מיוני 2025) זינקה מניית תאת בכ־140%, עד לשיא שממנו נפלה. בחודש יוני שעבר, נזכיר, מכרה קרן פימי בראשותו של ישי דוידי את יתרת מניותיה בתאת, ברווח של פי 3 על השקעתה בה, במסגרת הצעת מכר בנאסד"ק. המניות נמכרו ב־26 דולר, כך שמי שרכש אותן מידי פימי עדיין רושם רווח "על הנייר" של 38%, למרות הירידה האחרונה.

בעלי המניות הבולטים בתאת כיום הם גופים מוסדיים מקומיים וזרים - מיטב עם 14.8% מהמניות, ומור, מגדל, הפניקס ו־Wasatch מארה"ב עם 5.1%-7.3% כל אחד.

המלצת השקעה חיובית

בסוף 2025 עמד צבר ההזמנות של תאת על 550 מיליון דולר. החברה עובדת בתחום האזרחי עם ענקיות כמו אייר פראנס־KLM, לופטהנזה ו־FedEx. בתחום הביטחוני היא עובדת במודל OEM עם החברות הביטחוניות רפאל, אלביט, התעשייה האווירית, Safran ו־RTX, וכן מספקת שירותי תחזוקה לצבא האמריקאי, חילות האוויר של ארה"ב, ישראל ויפן ומשרד הביטחון הישראלי. בין היתר, היא מספקת שירותי שיפוץ לרכיבים של מטוס הקרב F-16.

בדוח המורחב של תאת היא מציינת שבמהלך 2025 אירועים עולמיים ייצרו תנודתיות שהובילו לקשיים בשרשרת האספקה ולעלייה במחירי חומרי הגלם, ולכן היא החליטה לשמור על רמות מלאי גבוהות יותר. אנליסטים מעריכים שייתכן שהאילוצים האלה יובילו לעיכובים בפעילות.

עם זאת, לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש 7 אנליסטים שמסקרים את מניית תאת וכולם ממליצים עליה בהמלצות חיוביות. בין אלה, אנליסט בבית ההשקעות האמריקאי B. Riley שהתחיל לסקר אותה מוקדם יותר החודש, בהמלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 61 דולר - פרמיה של 70% על המחיר הנוכחי. ב־B. Riley ציינו שתאת היא בין השחקניות הבולטות בשוק שבו היא פועלת, שצפויה ליהנות מצמיחה בשנים הבאות ויש בה הזדמנות השקעה מצוינת.

הנפילה של אירודרום

תאת היא כמובן לא המניה הביטחונית היחידה שירדה בשבועות האחרונים, גם על רקע המו"מ לסיום המלחמה באיראן. בין המניות שנחלשו בשיעורים דו־ספרתיים מאז השיא במדד אפשר להזכיר את אר.פי אופטיקל , ארית תעשיות , טי. אס.ג'י ונקסט ויז'ן . מבין כולן בולטת לרעה מניית אירודרום , עם נפילה של כמעט 68% מהשיא שאליו הגיעה במרץ - אחרי זינוק של מעל 600% תוך פחות מחודש. אירודרום פועלת בשוק הכטב"מים ומתחילת מרץ היא הודיעה על כמה השקעות בה - כולל מצד ראש המוסד לשעבר יוסי כהן ואנשי הנדל"ן ברק רוזן ויוסי טוכמאייר (קברניטי ישראל קנדה).

שלושת המשקיעים הללו חברו לאיש העסקים רונן אלעד, שחתם על הסכם השקעה באירודרום בסך כולל של 47.7 מיליון שקל עבור כ־35.8% מהמניות. ההשקעה היא במחיר של 80 אגורות למניה, ששיקף פרמיה על המחיר בעת החתימה, אך העלייה החדה במניה (גם אחרי הירידות מאז) עדיין משקפת כיום הנחה של כ־50% על מחיר השוק.

ההשקעה כפופה לאישור בעלי המניות של אירודרום, והאסיפה המיוחדת שנועדה להצביע על כך נקבעה ליום חמישי הקרוב.