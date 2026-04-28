"עקבו אחר המנצחים": המלצת ההשקעה של הבנק הגדול בעולם

בנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן, הגדול בעולם במונחי שווי שוק, העלה בשבוע שעבר את תחזיתו ל-S&P 500 מ-7,200 נקודות ל-7,600 נקודות עד לסוף השנה הנוכחית - מה שמשקף לו אפסייד של כ-6% לעומת מחירו הנוכחי. זאת, כאשר רק אתמול ה-S&P 500 והנאסד"ק שברו שיאים חדשים של כל הזמנים, על אף אי־הוודאות הגאופוליטית הגדולה.

כעת, בעוד וול סטריט נכנסת לשבוע מכריע בעונת הדוחות, עם דיווחים של חמש מתוך "שבע המופלאות" (אלפאבית , מטא , אמזון , מיקרוסופט ואפל ), הבנק מסמן את סקטור הטכנולוגיה, שהוביל את הראלי של שוק המניות מתחילת החודש, כהזדמנות השקעה - ובכלל ממליץ על סקטורים שנהנים ממומנטום חיובי לאחרונה.

"השווקים הפיננסיים נותרו עצבניים, אך איתנים ברובם", כתב אסטרטג הבנק פאביו באסי בהודעה שפורסמה ללקוחות. "אנו שומרים על גישת המומנטום של 'ללכת עם המנצחים' בתרחיש של דה־אסקלציה, במקום 'לקנות את המשתרכים מאחור', שכן נכסים מסוימים נפגעו מבחינה מבנית, בשל זעזוע האנרגיה".

גם ארי ואלד, האסטרטג הטכני של אופנהיימר, המליץ למשקיעים בסקירתו השבועית להיצמד למניות מנצחות, ולממש אחזקות במניות שמציגות חולשה ממושכת. באופנהיימר מסרו כי מהסתכלות מעמיקה על ביצועי מניות בעלות בטא גבוהה (מניות תנודתיות ומסוכנות יותר) עולה כי בעוד מניות הבטא בעלות מומנטום חיובי ממשיכות לכבוש שיאים חדשים, מניות הביטא בעלות מומנטום חלש נותרות מאחור.

האם הבועה שוב מתחילה להתנפח?

המגמות האחרונות בוול סטריט מצביעות על כך שייתכן שהמשקיעים נוקטים בגישה זו. ג'ו מזולה, אסטרטג מסחר ונגזרים ראשי בבנק ההשקעות צ'רלס שוואב, ציין אתמול כי רוחב השוק (שיעור ההשתתפות של המניות במגמת העליות) ירד לעומת שבוע שעבר. כ-53% ממניות ה-S&P 500 נסחרו אתמול מעל הממוצע הנע של 50 יום שלהן, בהשוואה ל-60% לפני שבוע.

לדברי מזולה, המגמה "מעידה על כך שענקיות הטק ומניות הטכנולוגיה הגדולות ממשיכות להיות המנועים המרכזיים של רצף העליות הנוכחי"; זאת, לאחר שמניות "שבע המופלאות" דווקא דשדשו במהלך הרבעון הראשון של השנה. מזולה ציין כי על אף ששיעור השתתפות גדול יותר מעיד לרוב על בריאות השוק, מדובר באינידיקטור אחד מיני רבים שעשויים לצפות לאיזה כיוון הולך שוק המניות.

בעוד שחלק מהאנליסטים רואים את המגמה כטבעית, ומאמינים כי השווקים פשוט מדביקים את הפער, לאחר שהעימות בין ארה"ב ואיראן הסיט את תשומת לבם של המשקיעים מעונת הדוחות ומתחזיות הרווחים החזקות של האנליסטים - יש גם אנליסטים פחות אופטימי, ואף כאלו שתוהים האם בועה מסוכנת מתחילה להתנפח שוב.

ג'ף דה־גראף, יו"ר וראש המחקר הטכני ב-Renaissance Macro, אמר לאתר הכלכלי Investopedia כי במקום רק "לטבול רק את הבהונות במים" לאחר השפל של חודש מרץ, המשקיעים זינקו חזרה דווקא אל המניות התנודתיות ביותר. כתוצאה מכך, מניות בעלות בטא גבוהה - כאלו הנחשבות לתנודתיות יותר מהשוק הכללי - מציגות ביצועי־יתר אל מול מניות בעלות בטא נמוכה, בפער שמזכיר את תקופת בועת הדוט־קום. דה-גראף ציין כי תופעה זו אינה אופיינית לרצפי עליות שמחזיקים מעמד. "אנחנו מנגנים כי המוזיקה מתנגנת", הוא אמר, "אך יש לא מעט שאלות לגבי המצב".