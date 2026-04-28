מנהל ההשקעות שבטוח: "חובה את המניות האלה בכל תיק"

"אני מעריך שלא נחזור למלחמה עם איראן. מה שאתה רואה כרגע זה כיפופי ידיים וטקטיקות של מו"מ. טראמפ לא רוצה לחזור להילחם, איראן לא רוצה לחזור למלחמה, בסופו של דבר יגיעו לאיזושהי הבנה", כך משוכנע אורי תובל, מנכ"ל תובל בית השקעות ויו"ר קרן הגידור אלמנדה קפיטל, שגוזר מכך גם תובנה מעניינת להשקעות: "שורט (מכירה בחסר) על הנפט זו השקעה מאוד מעניינת כרגע. מחיר הנפט (ברנט) הוא 108 דולר ולא יישאר שם זמן רב. זה מאוד תלוי באיראן וזה יכול להימשך שבוע או חודש־חודשיים, אבל בשורט עליו אפשר להשיג תשואה של 30% בפרק זמן קצר". את החוששים מהמשך זינוק במחירי הנפט הוא מרגיע: "הוא כנראה לא יגיע ל-150 דולר, כי הייתה לו כבר כל ההזדמנות להגיע לשם".

תובל, שמנהל לדבריו 600 מיליון שקל בתיקי לקוחות ועוד 120 מיליון שקל בקרן הגידור, צדק לפני שנה כשהמליץ בגלובס בהתלהבות על השוק המקומי (מדד ת"א 125 טס מאז ביותר מ־70%) וגם הזהיר מפני מסלולים מחקי מדד ה־S&P 500, בגלל התחזקות השקל.

להשקיע בעיקר בישראל

במבט קדימה תובל אופטימי ומעדיף להתמקד בישראל. לדבריו, "למרות כל הדברים שמתרחשים בארץ ולא משנה איפה אתה על המפה הפוליטית, בישראל יש כלכלה מאוד חזקה שצומחת כבר 20 שנה, שכל מדינות ה־OECD, אפילו באנגליה, צרפת ואיטליה, מקנאים בה. זאת למרות שהממשלה כאן מעבירה כסף למגזרים לא יצרניים; הממשלה לא מצליחה להרוס את הכלכלה. תחשוב מה יקרה אם הכסף ילך למקומות הנכונים (מעודדי צמיחה, נ"א)".

הוא אף מוסיף כי "מדינות אירופה מצקצקות ומדברות נגד ישראל, אבל עומדות בתור לקנות מאיתנו סייבר, נשק וכיפת ברזל. המון דולרים זורמים ויזרמו לארץ, וזה אחד הדברים שלוחצים את הדולר למטה".

שער הדולר־שקל חצה לאחרונה את ה־3 שקלים כלפי מטה ותובל בטוח שהמגמה תימשך: "נראה את הדולר ב־2.80־2.90 שקלים השנה. תנועת הכסף לישראל ברורה, הכלכלה חזקה, וכל עוד השוק האמריקאי לא יקרוס ב־20%, אין סיבה שהדולר לא ימשיך להיחלש. נגיד בנק ישראל צריך להוריד ריבית בצורה דרמטית כדי לעצור את זה, ואני לא חושב שיש לו אומץ לעשות את זה".

כשאנחנו מבקשים מתובל להרכיב תיק השקעות הוא בונה למשקיע סולידי תיק שמורכב מ־30% מניות בישראל, ו־5% בארה"ב. את היתרה (65%) הוא מקצה לאג"ח קונצרניות בישראל בלבד, במח"מ (משך חיים ממוצע) של 4־5 שנים. "אני לא קונה אג"ח ממשלתי, התשואה שם נמוכה מדי ואני לא מאמין בזה. עדיף לקנות אג"ח של חברת חשמל או מקורות, זה אותו הדבר בערך, עם מרווח נוסף של כ־0.8%". בגלל אותה סיבה הוא לא מציע להשקיע בפיקדונות בנקאיים, "במקום פיקדון תקנה אג"ח של הבנק ותקבל 1% יותר, בנוסף אתה שומר על מרכיב של נזילות".

למשקיע אגרסיבי הוא מציע חשיפה של 50% למניות בישראל ו־10% ארה"ב, והשאר (40%) יושקע באג"ח קונצרניות. מבחינתו, זה בסדר גמור להשקיע באג"ח לא מדורגות. "הרבה פעמים אני מעדיף חברות לא מדורגות, התשואה שם יותר גבוהה ולפעמים הסיכון נמוך יותר". בנוסף, אחרי שנה שבה מי שקנה מדדי מניות הרוויח בגדול, הוא מעריך כי "היום צריך להיות יותר סלקטיבי ולקנות חברות ספציפיות, ב'סטוק פיקינג'".

אנרגיה ירוקה - "חובה"

לדברי תובל, "מי שלא ישקיע באנרגיה ירוקה, לא יצליח לנצח את המדד, זה תחום שמשקיעים חייבים להיות בו. כמו שאם לא היית ב־'7 המופלאות' (ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות) לפני שלוש שנים לא עשית כסף, כך יקרה למי שלא יחשף לאנרגיה הירוקה בשלוש־ארבע השנים הקרובות. ואנחנו עדיין רק בקצה הקרחון". הסיבות ידועות, הביקוש העצום לאנרגיה, בעקבות מהפכת ה־AI, שהעולם לא מצליח לספק.

הוא מסמן במיוחד שלוש חברות: דוראל, ש"תהיה יותר גדולה מאנלייט" - כדי שזה יקרה דוראל, שכרגע במקום 33 בבורסה עם שווי שוק של 14 מיליארד שקל, צריכה לזנק בעוד 155%. תובל אומר ש"היא חזקה בארה"ב, בישראל ובאירופה, ויחד עם זפירוס היא הכי חזקה בפולין".

השנייה היא פריים אנרג'י "שיש לה גב חזק מלהב אל.אר שהפכה להיות בעלת שליטה. היא עובדת בעיקר בישראל ונכנסה גם לאירופה". השלישית היא אקונרג'י, ש"מנוהלת מאוד נכון וחזקה ברומניה ובפולין".

סקטורים ומניות מומלצים אנרגיה מתחדשת - דוראל, פריים אנרג'י, אקונרג'י

נדל"ן - ישראל קנדה, פרשקובסקי, עזריאלי, רני צים, חג'ג' אירופה, פרופדו

שבבים - קמטק, טאואר, אינטל, TSMC

סקטור הבנקים

"ירדו מהגדר בבת אחת"

המלצה מעניינת נוספת מספק תובל על סקטור הנדל"ן למגורים שצפוי להערכתו להתאוששות. לדבריו, "אנשים לא רוצים לעשות את העסקה הכי גדולה בחייהם כשיש כל כך הרבה אי־ודאות. ברגע שתהיה קצת יותר בהירות, כולם ירדו מהגדר ויהיה צוואר בקבוק. מספידים את התחום, אבל עובדה שהמוסדיים משקיעים בחברות נדל"ן, כי הם מבינים מה הולך להיות קדימה". לכן הוא מעריך ש"הנדל"ן יהיה המדד החם של הבורסה והכי חזק בשנה הקרובה".

בין החברות המועדפות הוא מציין את ישראל קנדה, כשלדבריו "הבעלים, אסי טוכמאייר וברק רוזן, הם שני אנשים 'רעבים' שהפכו אותה למפלצת; מכונת מכירות מהטובות בשוק, מנוהלת מדהים וכעת בדרך להתאחד עם אקרו". עוד הוא ממליץ על פרשקובסקי ש"יש לה גם נדל"ן למגורים וגם דירות להשכרה שמייצרות תזרים קבוע" וכן על פרופדו, חברה קטנה יחסית ש"צומחת על ידי רכישת חברות התחדשות עירונית".

בנדל"ן המניב ממשיך תובל להמליץ על מניית עזריאלי חברה שהיא "כבר מזמן לא רק קניונים ומשרדים והפכה גם לחברת דאטה-־סנטרס"; רני צים, שנכנסת גם היא לתחום הדאטה־סנטרים ולאנרגיה ירוקה; וכן על חג'ג' אירופה ש"מעבר לנדל"ן, הופכת לשחקנית תשתיות הגז הכי גדולה ברומניה. היא מקימה תשתית, ואז מקבלת תזרים קבוע ל־20 שנה".

לבסוף הוא ממליץ על הבנקים ש"צריכים להיות בכל תיק. כל עוד הריבית תישאר גבוהה יחסית, הם ימשיכו להרוויח" ומציין גם את תחום השבבים בעולם, כשהוא ממליץ כבר תקופה ארוכה על אינטל ולצידה על שאר היצרניות כמו TSMC מטייוואן וגם AMSL ההולנדית, קמטק וטאואר, כיוון ש"יש מחסור מטורף בשבבים ולא מצליחים לעמוד בביקוש. זה לא ישתנה ברבעון הקרוב", גם אחרי העליות החדות.

תובל בית השקעות מחזיק בחלק מניירות הערך המוזכרים. אין באמור לעיל משום ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.