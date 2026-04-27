הסנטימנט החיובי בשוק למניות שקשורות לתעשיית השבבים הוביל לעלייה חדה גם במניה ישראלית פחות מוכרת שנסחרת בוול סטריט - סיוה . מאז השפל האחרון שרשמה בסוף חודש מרץ (בסמוך לשפל האחרון של מדד השבבים SOX), מניית סיוה, הנסחרת בנאסד"ק, טיפסה ב־68% בפחות מחודש. מתוך זה, זינוק של 17% נרשם רק ביום שישי האחרון, כשהשוק הגיב בחיוב לדוחות יצרנית השבבים אינטל , ואופטימיות התפזרה בתעשייה.

לאחר הזינוק ביום שישי במחזור מסחר גבוה מהממוצע במניה, סיוה ננעלה במחיר של כ־28.9 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של 804 מיליון דולר. למרות העלייה החדה במניה לאחרונה, סיוה עדיין רחוקה מרמות השיא אליהן הגיעה בתחילת שנת 2021, אז מחיר המניה היה מעל 74 דולר ושווי השוק שלה הגיע ליותר מ־1.6 מיליארד דולר.

הירידה במניה והיציאה מהמדד היוקרתי

מאז, המניה ראתה עליות ומורדות, אך לא חזרה למחיר השיא. שנת 2025 למשל הייתה כזו שהמשקיעים כנראה יעדיפו לשכוח. מניית סיוה איבדה מעל 30% משוויה. בין היתר, השפיעה לרעה הנפקה משנית שסיוה ביצעה בנובמבר וגייסה בה כ־60 מיליון דולר, במחיר מניה של 19.5 דולר שהיווה אז הנחה של 17% על מחיר המניה. אותה ירידה במחיר הובילה לכך שמניית סיוה נגרעה בסוף השנה שעברה ממדד S&P SmallCap 600 שבו היא נכללה קודם לכן. עם זאת, מאז כאמור המניה חזרה למגמה חיובית ומי שהשתתף באותה הנפקה יכול היום להיות מרוצה מרווח של 48% "על הנייר".

הלקוח המסתורי וההמלצות החיוביות

סיוה, המנוהלת על־ידי אמיר פנוש, מפתחת טכנולוגיה לתכנון השבב עבור יצרניות שבבים, והיא מקבלת מהן תשלום כשהיא מוכרת להן את הטכנולוגיה (הכנסות רישוי), וגם כאשר נמכר המוצר הסופי שבתוכו השבב (הכנסות תמלוגים). היא מתמחה בעיקר בתחומי הקישוריות האלחוטית כגון בלוטות' ו־WiFi, והטכנולוגיה שלה משולבת במגוון רחב של מוצרים, כגון אוזניות חכמות, פתרונות בית חכם, סמארטפונים, מחשבים אישיים ועוד.

בחודשים האחרונים סיוה הודיעה על שני לקוחות עיקריים חדשים, חברת Microchip שמשלבת את הפתרונות של סיוה במוצריה לתחום ה־AI, ולקוח נוסף ששמו לא דווח אך הוא אחד משלושת יצרני המחשבים האישיים הגדולים בעולם. לאחרונה דווח גם על שיתוף פעולה אסטרטגי של סיוה עם יצרנית השבבים היפנית Renesas, במסגרתו סיוה מספקת לה את טכנולוגיות הקישוריות שישולבו במיקרו-בקרים החדשים של החברה מיפן.

סיוה צפויה לפרסם את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון של השנה ב־11 במאי, וממוצע תחזיות האנליסטים הוא להכנסות של 26.1 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP של 2 סנטים למניה. שני הנתונים משקפים צמיחה בשורת ההכנסות וירידה בשורת הרווח למניה.

תחזית האנליסטים לשנת 2026 כולה היא לצמיחה של כ־10% בהכנסות לכ־121 מיליון דולר, ועלייה ברווח הנקי למניה ל־50 סנט לעומת 42 סנט ב־2025.

סיוה מעסיקה 424 עובדים, רובם (311) בתחומי המחקר והפיתוח. רוב העובדים מועסקים באירופה והמזרח התיכון - כולל ישראל, ברעננה. ב־2025, עלות התגמולים למנכ"ל אמיר פנוש הסתכמה ב־4.7 מיליון דולר, כ־80% מהסכום בתגמול הוני. פנוש אמר עם פרסום דוחות 2025 כי התעשייה נכנסת לעידן ה־Physical AI (כלומר יישומי בינה מלאכותית כמו למשל רובוטים לתחום התעשייה), ולדבריו, החברה התחילה את 2026 בעמדת חוזק.

נכון להיום ישנם 7 אנליסטים שמסקרים את מניית סיוה, וכולם ממליצים עליה בהמלצות חיוביות אבל ספק אם לא הספיקו לעדכן את התחזיות שלהם תוך כדי הזינוק המהיר, או אם הזינוק עצמו מיצה את פוטנציאל הרווח מהחברה - הפרמייה הממוצעת על המניה עומדת על 5.9% כרגע, לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל.

כך למשל לפני כחודשיים התחיל הבנק השוויצרי UBS לסקר את המניה בהמלצת "קנייה" ובמחיר יעד של 27 דולר, שהיווה אז פרמיה של 34% אך סיוה כבר עקפה אותו מאז. האנליסטית נטליה ווינקלר מ־UBS כתבה אז שתחום הקישוריות האלחוטית בו סיוה פועלת ימשיך ליהנות ממגמת הגידול במספר המכשירים המחוברים ל־AI, וצפתה האצה בהכנסות מתמלוגים מתחום המחשוב ל־AI.

במקביל, באופנהיימר כתבו אחרי הדוחות האחרונים שהחברה מעריכה פוטנציאל תמלוגים מצטבר של 125 מיליון דולר מעסקאות בתחום ה־AI שנחתמו ב־2025. המלצת אופנהיימר היא "תשואת יתר" במחיר יעד של 30 דולר, גבוה מעט מהמחיר כיום.