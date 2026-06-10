המעבר של כרטיס האשראי פליי קארד מידי כאל לישראכרט, שעליו הוכרז בחודש מרץ האחרון, הצית מלחמה של ממש בענף. כמו שתיאר זאת לגלובס משה מורגנשטרן, מנכ"ל הנוסע המתמיד של אל על - המועדון שאליו שייך הכרטיס - "עשינו רעידת אדמה, שהפכה להר געש".

● המאבק מסלים: באל על מאשימים את כאל ב"הונאה צרכנית"

● מנכ"ל פליי קארד על המתחרים: "חיקוי מעלי אקספרס"

בכרטיס פליי קארד מחזיקים כ-550 אלף לקוחות, והמטרה שהציב לעצמו מורגנשטרן היא מיליון כרטיסים. המתחרים, כמובן, לא נותרו חייבים: אחרי המעבר המתוקשר, חברת כאל השיקה מועדון חדש לצבירת נקודות למימוש בטיסות בשם FlyAll, בשיתוף איסתא. המועדון החדש כולל מספר כרטיסי אשראי, שמעניקים עוד שורה של הטבות, לרבות קאשבק. לפני ימים אחדים הודיעה החברה כי כבר ביום הראשון להשקת הכרטיס, הצטרפו אליו 10,000 לקוחות.

במקביל, גם שחקנים קטנים יותר נכנסו לתמונה: חברת MAX השיקה את SkyMAX, ובבינלאומי מקדמים את BEYOND. גם ישראייר ורמי לוי האיצו את פעילותם בתחום עם אפשרות לצבור נקודות בכרטיס האשראי של לוי לטובת מימוש בחברת התעופה.

לכאורה מדובר ברצף צעדים שנועדו להיטיב עם הצרכן, אך התוצאה בפועל היא בלבול גובר בקרב הצרכנים ככל שהאופציות בשוק מתרבות. מה צריך לדעת על הכרטיסים החדשים, אילו הטבות הם מעניקים לצרכנים, ומי הכי משתלם בשורה התחתונה - ניצול נקודות למימוש בחופשה הבאה לחו"ל? גלובס עושה סדר.

כמה צוברים, וכמה עולה?

המטרה של כל חברה היא שכרטיס האשראי שלה יהיה הראשון שאדם שולף מהארנק בבואו לשלם על רכישה כלשהי. כדי לגרום לכך, לתשלום חייב להיות ערך מעבר לרכישה הספציפית.

לכן, בתחרות הנוכחית, אחת הסוגיות הבולטות בשני המועדונים החזקים, פליי קארד ופליי אול, היא היקף הצבירה שמוצע לצרכנים שמשתמשים בכרטיסים. בביצוע עסקאות של 5,000 שקל בממוצע בחודש, משתמשי פליי אול יזכו לקאשבק של 600 שקל. מחזיקי הפרימיום יזכו לקאשבק גבוה יותר של 720 שקל. לשם השוואה, סקיי מקס וביונד מציעים החזר של 375 שקל בשנה.

בכרטיסי פליי קארד התמונה שונה, שכן לא מדובר בכרטיסי קאשבק במובן הקלאסי שממיר נקודות צבירה לשקלים. כאן מדובר בנקודות וביהלומים הנצברים לטובת רכישת כרטיס טיסה של אל על, שדרוג מעמד בטיסה, שדרוג מחלקות, כניסה לטרקלינים והנחה בנשיאת כבודה - ב-4 רמות של כרטיסים. בנוסף, הצרכן יכול לממש נקודות ב-50% הנחה בימי שלישי ובימי הולדת.

נזכיר גם כי בשבוע שעבר השיקה ישראכרט את שירות TimeOff, המאפשר הזמנות מלונות, אטרקציות, ביטוחים, השכרת רכב, e-sim ועוד - מה שמאפשר לחברה להרחיב את הצעת הערך למחזיקי פליי קארד, מעבר לאל על.

השאלה שמטרידה רבים ממחזיקי כרטיס פליי קארד כיום, היא עם מה יקרה עם הצבירה שלהם. על כך אומרים בישראכרט כי כל הנקודות עוברות לכרטיס החדש (לפי ת"ז), כולל המעמד וההטבות. מבחינת תשלום על דמי הכרטיס, בפליי אול יש פטור מתשלום בשנה הראשונה בעוד בפליי קארד משלמים 19.9 שקל, אך כרטיס שני יקבל 50% הנחה.

אחת המטרות של כל אחד מהצדדים היא למשוך לקוחות חדשים. לכן, גם מתנת ההצטרפות הפכה לזירה תחרותית. בכרטיס פליי אול עומדת המתנה עומדת כיום על 250 דולר, ובכרטיס פליי קארד מדובר בעד 5,000 נקודות לצבירה.

לפי ישראכרט, אופציונלית ניתן להגיע בפליי קארד מדי 4 חודשים לשווי של כרטיס טיסה. לפי כאל, מדובר בפחות משנה, בכפוף להיקף הרכישה החודשי. בשני מקרים הכוונה היא לא לכרטיסים לארה"ב בפסח, אלא לאלה הזולים והקרובים יותר.

עם מי טסים?

מי יכול ליהנות מההטבות בפלטפורמות האשראי השונות? כרטיסי פליי אול של כאל פתוחים לכל הציבור, וכך גם הנוסע המתמיד של פליי קארד, בעוד סקיי מקס סגור ללקוחות מקס וביונד סגור למחזיקי כרטיס בנקאי של הבנק הבינלאומי.

מה שחשוב לקחת בחשבון הוא איזו חברת תעופה מועדפת עליכם: למי שמעוניין באל על עדיף הכרטיס של פלייקארד, בעוד שלמי שמעוניין לטוס עם חברות תעופה זרות עדיף לבחור בפליי אול.

כל הכרטיסים נותנים ללקוחותיהם הטבות נוספות מלבד ההטבות בתחום האשראי. כך, למשל, כרטיסי פליי אול מאפשרים כניסה לטרקלין ASPIRE בנתב"ג, לצד הטבות כמו שוברים למימוש בחנות החוויות האינטרנטית של כאל. בפליי קארד ניתנת האפשרות לצבירה מואצת של נקודות בשימוש בכרטיס בעסקים כמו סונול, שלמה SIXT, שורה של בתי מלון ועוד. בכל מקרה, הצבירה נשמרת בפליי אול ל-24 חודשים, ובפליי קארד ל-18 חודשים.

הקרב הפרסומי

השבוע פרסמנו בגלובס ידיעה בלעדית על כך שבאל על מאשימים את השותפה לשעבר, כאל, ב"הונאה צרכנית". במכתב התראה שנשלח למנכ"לית כאל, יפית גריאני, טוענים באל על כי חברת כרטיסי האשראי מפרה את הוראות ההסכם בין הצדדים וכן את הוראות החוק. בין השאר מוזכרות טענות ל"אמירות שקריות, מטעות ופוגעניות".

במועדון הנוסע המתמיד על טוענים כי בניגוד להסכמות, שלפיהן "התחייבו הצדדים בכתב התיקון להמשיך לפעול לקיום ההסכם ולהמשיך לתפעל את כרטיסי פליי קארד הקיימים", בכאל פתחו בקמפיין למועדון החדש, מה שמהווה הפרת הסכם. עוד הם טוענים כי מדובר ב"הטעיית הציבור, השוואה פסולה בין כרטיסי המועדון השונים, פרסום שקרי וניצול המוניטין הרב שנצבר ללא דין".

בכאל אמרו בתגובה כי "פליי אול מציע לצרכנים הישראלים הצעת ערך חדשה, פשוטה ושקופה... מכתב ההתראה של אל על הוא המשך ישיר לניסיון לייצר חשש והרתעה במקום להתמודד עם התחרות באמצעות הצעת ערך טובה יותר לצרכנים".

במה מדובר? התחרות הרותחת בין הצדדים הגיעה גם להפסקת הפרסומות, לדיגיטל ולשלטי החוצות. לא פעם, הפרסום לשני הכרטיסים נעשה במיקומים צמודים, פיזית (לאורך נתיבי איילון, למשל) וטלוויזיונית (הפרסומות משודרות בזו אחר זו). עבור כל אחד מהצדדים מדובר בהשקעה כספית גבוהה של מיליוני שקלים, שנועדה למשוך את הלקוחות לצד ה"נכון".

בפליי קארד בחרו קודם כל להחליף את הפרזנטורים: שחקן ה-NBA דני אבדיה וכוכבת "טהרן" ניב סולטן נבחרו למשימה, במקום אביב אלוש ומרינה מקסימיליאן בלומין. במוצאי שבת האחרונה כבר עלתה פרסומת חדשה ראשונה, באמצעות משרד הפרסום peach של אייל סעדה ושראל דניר מבית גיתם BBDO.

בנוסף גייס המועדון מערך "שגרירים" חדש, הכולל שמות מוכרים כמו יעל שלביה, דנה פרידר, ויעל גולדמן, לצד משפיענים כמו ספיר אביסרור, ליאל אלי, קווין רובין ועוד - שיבצעו פעילות בסושיאל.

בפליי אול, הפרזנטורית הקבועה של כאל, גל מלכה, קיבלה חיזוק - הסטנדאפיסט מתן פרץ, שמגלם את הדמות המתלבטת, זה ששואל את כל השאלות של הלקוח המבולבל. נכון לשלב זה עלו שני סרטונים (במספר נגזרות), באמצעות משרד הפרסום מנצ', המתאפיינים בשפה לעומתית לצד נתונים קונקרטיים. המטרה, כך נראה, היא לבנות את התדמית לצד הדגשת המידע על המוצר החדש.

הקמפיין של כאל הוביל את ישראכרט לסרטון שלא תוכנן מראש - ומורכב מהבהרות טקסטואליות על הצעת המתחרה. "זה מזכיר את קרבות הסלולר מפעם - בשני הצדדים יש מוד של חדר מלחמה, כיוון שזה מאוד משמעותי עבורם", אומר גורם בענף.

"בשיווק מקובל שהשחקן המוביל לא אמור להגיב לשחקן המתחרה שלו, ואילו פליי קארד עלו בסרטון כותרות, שיכול להעיד על לחץ בצד שלהם. תחרות כזו יכולה להימשך שנים, אבל עכשיו הרגע הקריטי של ההשקה. כנראה שעד סוף השנה הקרבות יהיו בעוצמה יותר גדולה, ואז אלה כבר יהיו שני מתחרים לגיטימיים".