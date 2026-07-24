"אוהבים בורקסים? בואו תלמדו איך עובדים עליכם", קורא בקול עורך הדין שוהם אבן בסרטון יוטיוב שפרסם, המופנה ללקוחות מאפיות באזור חיפה, בו הוא קורא לפנות אליו ולקבל את שירותיו. "4 בורקסים קטנים יעלו 12 שקל בשקית, ובקרטון 17 שקל - והצרכן? לא אומרים לו כלום".

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הפנייה הפומבית הזו מבטאת את פעילותו העכשווית של עורך הדין אבן בזירה הצרכנית. במשך שנים, הוא הגיש עשרות תביעות נגד עסקים בישראל כאדם פרטי - כאשר חלק ניכר מההליכים הללו נגע לטענות על הפרת חוק הספאם (האוסר על בתי עסק לפנות בתוכן שיווקי למי שלא ביקשו זאת), בעוד תיקים אחרים עסקו בעילות צרכניות שונות.

על פי הנתונים שנבדקו על ידי גלובס בסיוע תולעת המשפט, בשמונה השנים האחרונות, אבן ניהל כאדם פרטי לפחות 78 הליכים משפטיים נגד עסקים, מתוכם 32 היו בקשות לאישור תביעות ייצוגיות שהוגשו כולן בתוך ארבע שנים בלבד (בין השנים 2021 עד 2024).

בשנה שעברה, לאחר שקיבל רישיון לעריכת דין, עבר אבן להגיש תביעות כעורך דין מייצג - ופיתח התמחות ספציפית בתחום זה.

תביעות המיליונים של אבן

שנת 2026 לבדה ממשיכה להמחיש את קצב הפעילות של עורך הדין. אבן כבר מייצג השנה בשישה הליכים של בקשות לתביעות יצוגיות נגד עשרים עסקי מזון שונים בישראל, כשכל תביעה עומדת על סכום של 2.5 מיליון שקל, וזאת במקביל לתביעות ייצוגיות נוספות שהוא מנהל. העילה המרכזית בתיקי המזון הללו זהה - התובעים הייצוגיים שאותם מייצג אבן טוענים כי העסקים מכרו מוצרים לפי משקל מבלי להפחית את משקל האריזה, בניגוד לחוק הגנת הצרכן.

כך למשל, בבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בפברואר האחרון נגד תשע מאפיות בחיפה והאזור, נטען כי העסקים "שקלו את המוצרים יחד עם אריזתם וחייבו את הצרכנים לפי משקל הכולל (ברוטו) מבלי לקזז את משקל האריזה מן המשקל לחיוב", או שביצעו קיזוז חלקי שאינו משקף את משקלה האמיתי.

בקשה נוספת הוגשה באותן עילות נגד שבע מאפיות אחרות באותו אזור. תביעות מקבילות נוספות עוסקות במכירת אוכל מוכן, פירות, ירקות, גבינות, דגים ועוד, תחת טענה זהה של חיוב הצרכן על משקל הפלסטיק או הקרטון עליו הם מונחים.

חלק מההליכים הללו כבר מגיעים להכרעות. במסגרת זו, שניים מהעסקים שנתבעו בידי התובעים הייצוגיים שאותם מייצג עורך הדין אבן (שני סניפי מאפייה שונים) הגיעו לאחרונה להסדר של "הסתלקות מתוגמלת".

במסגרת ההסדר, כל מאפייה שנתבעה תפצה את הציבור בחלוקת מאפים בשווי 100 אלף שקל ותתחייב לקזז את משקל האריזות מכאן ולהבא, ואילו עו"ד אבן יגזור מהתיקים הללו שכר טרחה בסך של כ־22 אלף שקל.

המקרה שעורר סערה ציבורית

אחד המקרים של אבן עורר בשעתו סערה ציבורית. בשנת 2024 הגיש אבן, יחד עם אשתו, בקשה לאישור תביעה ייצוגית על סך 2.5 מיליון שקל נגד עסק לרהיטים, בטענה כי הוצע למכירה כיסא במחיר מבצע במשך יותר מ־35 ימים, בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן. הסערה התעוררה לאחר שבעלי העסק, רון יעקבי, חזר משירות מילואים בעזה וגילה כי הוגשה נגדו התביעה.

ההליך הסתיים לבסוף בהסתלקות מהבקשה, תוך הסכמה של החברה להסדיר את התנהלותה - אף שלא נקבע כי חרגה מהוראות החוק. השופטת ציינה בהחלטתה כי אמנם לא מדובר בתביעת סרק, אך הבהירה כי היה על התובע לעבור משוכות עובדתיות ומשפטיות, ולכן ניהול התיק היה כרוך מבחינתו בסיכונים. במסגרת ההסכם התחייבה החברה לתרום רהיטים בשווי 25 אלף שקל לבסיסי צה"ל, בעוד שכר הטרחה והגמול למבקשים, שהועמדו על 5,000 שקל, הומרו אף הם לתרומת רהיטים לחיילים.

תביעה נוספת שהגיש אבן לפני שהוסמך כעורך דין הייתה תביעת ספאם משנת 2020 נגד מעצבת צעירה שהקימה עסק עצמאי בתחילת דרכו. אבן תבע אותה על סכום של 18 אלף שקל, לאחר שהצטרף לקבלת תוכן שיווקי וביקש בהמשך לבטל את הרישום. הסרתו מרשימת התפוצה התעכבה, והוא בחר להגיש תביעה.

בית משפט השלום קבע כי אבן לא יקבל פיצוי כלל, אף שבמישור הפורמלי התנהלות העסק הייתה בניגוד לחוק. השופטת מתחה ביקורת על אופן ניהול ההליך וכתבה כי "עושה רושם כי הוא יצא 'למסע צלב' נגד תופעת הודעות הספאם, אך במקרה דנן, הוא הלך כמה צעדים יותר מדי". אבן הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, שהתקבל, ופסק לטובתו פיצוי בגובה 1,750 שקל.

הקרקס ייגמר? התיקון לחוק שיחייב פניה מוקדמת לעסקים

הרפורמה בתובענות ייצוגיות, שעברה ב־2024 בקריאה ראשונה וממתינה כעת לדיון בוועדת החוקה, מבקשת לשנות את כללי המשחק. המהלך שמוביל משרד המשפטים נועד להתמודד עם הצפת בתי המשפט בתביעות על עילות קלות, ולנתב את המערכת לטיפול בתביעות ראויות בעלות משמעות חברתית. אחד הצעדים בתיקון יגביל כל תובע ייצוגי להגשת חמש תביעות בשנה בלבד. שינוי משמעותי נוסף בתיקון המוצע, שעתיד להיטיב עם העסקים הקטנים, הוא עיגון חובת הפנייה המוקדמת. תובעים יחויבו לפנות לבעל העסק ולדרוש את תיקון ההפרה בטרם יפנו לערכאות, וזאת בעילות המוגדרות כקלות ערך. רשימה זו כוללת, בין היתר, תביעות על אי־הפחתת משקל האריזה במוצרי מזון - בדיוק סוג התביעות שמרבה להגיש אבן. גם עבירות חוק הספאם, שאילצו לא מעט עסקים להתמודד עם תביעות ענק, יחייבו פנייה מוקדמת. המשמעות: לא ניתן יהיה לתבוע במקרים אלו אלא אם בוצעה פנייה מוקדמת לעסק והליקוי לא תוקן. אם העסק יבחר לתקן את ההפרה, הפונה יהיה זכאי לגמול בסך 2,000 שקל. בנוסף, גם אם תוגש לבסוף תביעה ייצוגית, ניתן יהיה לבקש צו עשה לתיקון הליקוי ולא פיצוי כספי לחברי הקבוצה. זאת מתוך תפיסה שלפיה התועלת הציבורית בתיקים אלו טמונה בהפסקת ההפרה לעתיד. בימים אלו פועל קארה מול הקואליציה כדי לקדם את החקיקה, במטרה שהתיקון יידון בוועדת החוקה עוד במהלך פגרת הכנסת. "אני מקווה שבימים הקרובים תעלה בכנסת בועדת ההסכמות בין קואליציה לאופוזיציה תיקון לחוק תובענות יצוגיות. אם יעבור בקריאה שנייה ושלישית, חלק גדול מהקרקס הזה יסתיים", הוא מסכם. הרפורמה בתובענות ייצוגיות, שעברה ב־2024 בקריאה ראשונה וממתינה כעת לדיון בוועדת החוקה, מבקשת לשנות את כללי המשחק. קראו עוד

"מהשחקנים הבולטים בתופעת תביעות השיטה"

חבר הכנסת לשעבר אביר קארה, שנאבק בשנים האחרונות למען בעלי עסקים ונתבע בעצמו על ידי אבן בתביעת לשון הרע, תוקף בחריפות את התופעה. "בכל שבוע אנחנו נחשפים לעוד ועוד תובעים סדרתיים, שהופכים את מערכת המשפט בישראל לקרקס", אומר קארה. "אבן הוא בעיניי מהשחקנים הבולטים בתופעת תביעות השיטה. מתקבל הרושם שמדובר במנגנון שמטרתו לאתר וליזום עילות תביעה כדי להוציא כספים מעסקים ומאזרחים. זה לא מייצר ערך ולא תורם לצמיחה, אלא מטיל עלויות אדירות על הציבור, מעשיר קומץ אנשים ופוגע בעסקים שמייצרים מקומות עבודה".

קארה מביא כדוגמה את התיק שניהל אבן נגד עסק הרהיטים של לוחם המילואים. "רון, שלא ראה את ילדיו במשך חודשים בזמן שהגן על כולנו בעזה, מצא את עצמו מתמודד עם תביעה של מיליוני שקלים בשל טענה להפרה טכנית של הוראות מבצע צרכני", מוחה קארה. "החוק מחייב לעדכן מבצעים אחת ל־35 ימים, וזו הוראה טכנית שלכל היותר מצדיקה אכיפה מנהלית. במקום אכיפה מידתית, נוצרה מציאות שבה הפרות טכניות הופכות לכלי לדרישות כספיות עצומות. כך לא נראית הגנת הצרכן - כך נראית מערכת שמעודדת תביעות סדרתיות ומייצרת תמריץ כלכלי לנצל טעויות טכניות".

למען הגילוי הנאות יצוין כי בין הנתבעים בעבר על ידי אבן היה גם עיתון "גלובס". לפני כ־6 שנים הגיש אבן תביעת ספאם נגד העיתון על סך 50 אלף שקל. תביעתו נדחתה, וכך גם ערעור שהגיש בהמשך. בית המשפט קבע כי העיתון סיפק דרך קלה ופשוטה להסרה מרשימת התפוצה, ואילו אבן בחר בדרך שונה שנועדה להכשיל את הסרתו מהרשימה כדי להגיש את התביעה.

בתוך כך, לפתח לשכת עורכי הדין הגיעה לאחרונה תלונה נגד אבן. התלונה הוגשה לוועדת האתיקה הארצית על ידי אלי משרקי, סטודנט למשפטים שאבן מייצג תובע סדרתי נגד עסק שבבעלותו בתביעת ספאם. בתלונתו טוען משרקי כי יש לאסור על עורכי דין לשתף פעולה עם "תובעים מקצועיים סדרתיים", וכי אבן מנהל את התביעות הללו כפס ייצור - סוגיה המעלה לטענתו שאלה אתית וציבורית עקרונית.

תגובת עו"ד אבן: "צרכן המודע לזכויותיו"

עורך הדין רון אביב, המייצג את עו"ד שוהם אבן, מסר בתגובה לכתבה כי מרשו פועל במסגרת אכיפה אזרחית למען כלל הציבור בישראל. "שולחי, צרכן המודע לזכויותיו המשמש כיום כעורך דין, עוסק באכיפה אזרחית", מסר עו"ד אביב. "במסגרת זו הגיש כתובע 35 תביעות ייצוגיות נגד גופים מהגדולים במשק, לרבות חברת בזק, סלקום, הוט, גוגל, סטימצקי ועוד, ואפילו נגד מוסדות קבר רחל. 25 מההליכים הללו הסתיימו בכך שהניבו תועלת רבה - פיצויים לציבור בשווי העולה על 15 מיליון שקל, וזאת כמובן בנוסף לתיקון ההתנהלות נשוא ההליכים".

לדברי עו"ד רון אביב, כעורך דין מייצג הגיש אבן תובענות ייצוגיות במגוון של נושאים צרכניים, בדיני עבודה ובתחום דואר הזבל (ספאם) נגד חברות גדולות ומוכרות. "במקרים הבודדים שבהם ננקט הליך נגד עסקים קטנים יותר, דובר בפעולת הונאה המכוונת נגד אוכלוסייה תמימה", הבהיר. "כך למשל במקרים של חיוב לקוח לפי משקל מבלי לגרוע את משקל המארז, עד למצב שבו שולם 150% ממשקל המוצר".

באשר לתביעה נגד עסק הרהיטים הום דיזיין, ציין עו"ד אביב כי "התביעה נמצאה כראויה ומוצדקת, וההליך הסתיים בפיצוי משמעותי לציבור ובתיקון ההתנהלות. רון חזר בו מכל טענותיו בדבר חוסר תום לב, ואף הבהיר חד־משמעית כי לא היה כל קשר בין הגשת ההליך לבין תקופת שירותו במילואים. גם שכר הטרחה והתגמול לתובע נתרמו במלואם לציבור".

בנוגע לתביעה על עסק מעצבת האופנה, עו"ד אביב אמר כי "פסק הדין של הערכאה הראשונה בוטל, והעסק חויב בפיצוי והתחייב להסדרת התנהלותו - לטובת הציבור".

בנוגע לתביעה מול עיתון גלובס מסר עו"ד אביב כי דובר בתביעת ספאם נקודתית ולא בהליך ייצוגי, וכי "זהו ההפסד היחיד של מרשי מול גוף גדול, מבין עשרות תיקי האכיפה האזרחית שהגיש".

לגבי התלונה בוועדת האתיקה נמסר כי מדובר ב"תלונת שווא חסרת כל בסיס". בתגובה לדברי אביר קארה מסר עו"ד אביב כי "מדובר באופורטוניסט המנסה בכל הזדמנות לרכוב על הסנטימנט הציבורי. שולחי הינו אזרח שומר חוק שפעל, פועל וימשיך לפעול לטובת הציבור ולהביא לשיפור מתמיד בתחומי הצרכנות, ההגינות המסחרית והשירות. הוא יוסיף לעמוד לצד שולחיו ויתמודד מול כל עסק השולח יד שלא כדין לכיסו של הצרכן".