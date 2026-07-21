חברת הגז הגדולה תחזיר ללקוחות 36 מיליון שקל. מי זכאי?

הסדר פשרה הוגש היום לאישור בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ולפיו סופרגז פאוור תפצה את לקוחותיה בסכום של 36 מיליון שקל. על פי ההערכה, מאות אלפי לקוחות זכאים לפיצוי ולאפשרות לקבל אוטומטית הנחה. ההסדר נערך במסגרת תביעה ייצוגית. הלקוחות הזכאים לפיצוי הם מי שצרכו גז ביתי באמצעות מערכת גז מרכזית ב-1 בינואר 2017 או לאחר מכן. הסכם הפשרה נערך לאחר גישור בפני השופטת בדימוס הילה גרסטל.

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לפי ההסדר, החברה תשלם 20 מיליון שקל ללקוחות קיימים ועוד 16.5 מיליון שקל הטבה עתידית. הסכומים כוללים מע"מ. סכום הפיצוי יחולק לכל הלקוחות הקיימים הצורכים גז באמצעות מערכת גז מרכזית באופן שווה, בדרך של זיכוי בגין תשלומי גז בחשבון הגז. ההטבה העתידית תינתן בדרך של השוואה אוטומטית של מחיר הגז ללקוחות המחוברים לאותה מערכת גז מרכזית.

עוד בטרם אישור ההסדר על ידי בית המשפט, החברה התחייבה להשוות את התנאים לתעריף הנמוך ביותר בין הלקוחות באותה מערכת גז מרכזית (דירות בעלי מיכל משותף) למשך 4 שנים. עו"ד דוד שוורצבאום ממשרד מרקמן טומשין המייצג את הקבוצה הייצוגית מסביר כי "על הלקוחות לפנות לסופרגז לבקש להפחית את המחיר. ברגע שאחד הדיירים יפנה ויקבל מחיר המקובל בשוק היום, כל דיירי הבניין יהנו אוטומטית מהמחיר המוזל".

עו''ד דוד שוורצבאום ממשרד מרקמן טומשין ושות'

השכנים התמקחו ושילמו פחות

עורכי הדין יקבלו שכר טרחה בגובה 3.175 מיליון שקל בצירוף מע"מ, התובעת הייצוגית תקבל גמול בגובה 1.125 בצירוף מע"מ מיליון שקל.

במסגרת התביעה הייצוגית שהוגשה בשנת 2021, טענה התובעת כי החברה גבתה ממנה יותר מאשר משכניה המחוברים לאותה מערכת גז מרכזית. זאת למרות שעל פי החוק אם החברה נותנת תנאים מיטיבים ללקוח המחובר לאותה מערכת, עליה להציע את התנאים גם ליתר השכנים.

התובעת גילתה ששכניה שילמו תעריפים נמוכים יותר לאחר שהתמקחו עם חברת הגז. הפערים בין הדיירים בבניין המשותף נעו, לפי התביעה בין 33.96 ל-66.88 שקלים לכל מ"ק. בתביעה נטען כי החברה הפרה את חוק הסדרים במשק המדינה בכך שהציעה תנאי התקשרות שונים ללקוחות המחוברים לאותה מערכת גז מרכזית.

סופרגז טענה כי במקרים שבהם חל שינוי בתנאי ההתקשרות של צרכן גז מסוים היא שלחה לצרכנים בעלי כושר צריכה דומה הודעה בחשבונית המזמינה אותם לפנות לסופרגז על מנת לקבל תנאי התקשרות מעודכנים. בין הצדדים קיימת מחלוקת בנוגע לשאלה האם אופן שליחת ההודעה על ידי החברה עונה על הוראות חוק ההסדרים.

את התובעת הייצוגית מייצג עו"ד דוד שוורצבאום ממשרד מרקמן טומשין ושות'. את סופרגז מייצג עו"ד יהודה רוזנטל ממשרד גולפרב גרוס זליגמן.