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משפט הסכסוך בקניון הזהב: נדחה ערעור גינדי נגד מגדל על 800 מיליון שקל
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קניון הזהב

הסתיים הסכסוך בקניון הזהב: נדחה ערעור גינדי נגד מגדל על 800 מיליון שקל

הערעור של חברת "דירות יוקרה" של האחים גינדי על דחיית תביעת הענק נגד מגדל בסך 800 מיליון שקל נדחה ע"י בית המשפט העליון • במקביל, העליון ביטל את החיוב של החברה לשלם למגדל פיצוי על אובדן הכנסות משכירות • לאחרונה השלימה מגדל את ההשתלטות בקניון הזהב לאחר שקנתה את חלקה של משפחת גינדי

ניצן שפיר 11:56
קניון הזהב / הדמיה: ולדי קובליוב
קניון הזהב / הדמיה: ולדי קובליוב

בתום מאבק משפטי שנמשך עשור, דחה בשבוע שעבר בית המשפט העליון ערעור שהגישה חברת 'דירות יוקרה' שבשליטת האחים משה ויגאל גינדי נגד חברת הביטוח מגדל, על דחיית תביעת הענק בסך 800 מיליון. במקביל התקבל ערעור 'דירות יוקרה' על הקביעה כי היא חייבת למגדל אובדן הכנסות מדמי שכירות - והחיוב בוטל.

היזם שרכש את נכסי משפחת פישמן - והפך לענק קמעונאות
משפחת גינדי מוכרת את חלקה בקניון הזהב למגדל ב-840 מיליון שקל

ההחלטה התקבלה לאחר שהשופטים יעל וילנר, עופר גרוסקופף ורות רונן שמעו את טענות הצדדים והמליצו להם לסיים בדרך זו את הערעור. בכך אושר פסק הדין של בית המשפט המחוזי משנת 2024, שקבע כי גינדי לא הייתה רשאית להקים שוק אוכל בקניון ללא הסכמת מגדל.

הסכסוך החל בשנת 2016 ועסק בהפעלת שוק האוכל שנפתח בקניון. האחים גינדי החזיקו אז ב-25% מקניון הזהב, ומגדל החזיקה ב-75%. 'דירות יוקרה' טענה בתביעה כי מגדל מסכלת את הקמתו והפעלתו של שוק האוכל וגרמה לה לנזק של מאות מיליוני שקלים. מגדל, מנגד, טענה כי ההסכם בין הצדדים לא העניק לדירות יוקרה זכות להקים שוק אוכל ללא הסכמתה, וכי הסכמה כזו מעולם לא ניתנה.

בית המשפט המחוזי דחה את תביעת הענק נגד מגדל, וקבע כי ההסכם התייחס להקמת קומת מסחר רגילה, ולא למתחם המבוסס על מאות דוכני מזון. נקבע גם כי דירות יוקרה לא הוכיחה שניתן היה לקבל היתר להפעלת שוק אוכל במקום, ולא הוכיחה כי התנהלות מגדל היא שגרמה לנזק הנטען. את "דירות יוקרה" ייצג בערעור עורך הדין אביגדור קלגסבלד. את קבוצת מגדל ייצגו עורכי הדין צבי פירון ודני פריימן ממשרד פירון.

בחודש שעבר השלימה מגדל את ההשתלטות על קניון הזהב. מגדל רכשה את חלקה של משפחת גינדי (25%) בקניון, בעסקה שמוערכת בכ-840 מיליון שקל.

קניון הזהב, שהוקם בתחילת שנות ה-90 על-ידי האחים היזמים משה ויגאל גינדי, נקנה חלקית (75%) על-ידי מגדל לפני קרוב ל-20 שנה תמורת מיליארד שקל. לפני כשנה דווח כי מגדל חתמה על מכירת 51% מקניון הזה לקבוצת מליסרון תמורת 818 מיליון שקל.