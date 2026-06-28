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קניון הזהב

מגדל רוכשת את חלקה של משפחת גינדי בעסקת ענק של 840 מיליון שקל

מגדל רוכשת את חלקה של משפחת גינדי בקניון הזהב בעסקה שמוערכת בכ-840 מיליון שקל • לפני כשנה פורסם כי מגדל חתמה על הסכם למכירת 51% מהקניון לידי קבוצת מליסרון תמורת 818 מיליון שקלים

נבו שפיר 19:18
קניון הזהב / הדמיה: ולדי קובליוב
קניון הזהב / הדמיה: ולדי קובליוב

ענקית הביטוח מגדל רוכשת את חלקה של משפחת גינדי בקניון הזהב (25%) הממוקם בראשון לציון, בעסקה שמוערכת בכ-840 מיליון שקל. קניון הזהב, שהוקם בתחילת שנות ה-90 על ידי האחים היזמים משה ויגאל גינדי, נקנה חלקית (75%) על ידי מגדל לפני קרוב ל-20 שנה תמורת מיליארד שקל.

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לפני כשנה דווח כי מגדל חתמה על הסכם למכירת 51% מהקניון לידי קבוצת מליסרון תמורת 818 מיליון שקלים, מה שעשוי למקם את שווי הקניון באזור ה-1.5 מיליארד שקלים בשווי. נכון לעכשיו אין התייחסות רשמית לעסקה משני הצדדים, לא ממשפחת גינדי ולא מחברת מגדל הבורסאית.

למעשה, העסקה כוללת קנייה של שלוש קומות, הכוללת גם את קומה מינוס 1 שעוברת שיפוץ בימים אלו. בחודש אפריל האחרון התראיינה לגלובס בתו של משה גינדי, נציגת הבעלים של קניון הזהב והמנהלת שלו בפועל, טל גינדי, וסיפרה על המהלכים שקידמה בשנים האחרונות. אחד מהמהלכים הוא שיפוץ חזיתות הזכוכית בשווי של כ-180 מיליון שקל, והקמת קומת המותגים החדשה (קומת הפלטינום) בה ייפתחו חנויות ענק של ענקיות האופנה הישראליות, קבוצת דלתא, קבוצת פוקס ואחרות.

ההשקה של הקומה החדשה, שנמצאת בשלבי בנייה מתקדמים ובשלבי מסירה לשוכרי החנויות בימים אלו, צפוי להיות במהלך הקיץ הקרוב. בראיון סיפרה גינדי כי בין יתר התוכניות הקיימות לקניון קיימת גם התייחסות לקומת מזון חדשה, מסעדות, בתי קפה, ואפילו שינוי תב"ע שמאפשר בניית מגדל משרדים חדש במתחם הקניון.

הכניסה הפוטנציאלית של מליסרון לבעלות בקניון הזהב עוד לא אושרה רשמית על ידי רשות התחרות, שכן לחברת הקניונים ישנה אחיזה חזקה ומשמעותית באזור המרכז. קניון הזהב, שהיה עד כה קניון בבעלות של גופים שאינם מתחום הקניונים, מיצב את עצמו כשחקן אזורי חזק וייחודי, עם קהל גדול ותפוסה גבוהה, המלווה גם בתנאי שכירות מהגבוהים בענף.