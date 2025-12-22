כשלושה חודשים אחרי הדיווח על רכישת השליטה בקניון הזהב בידי מליסרון, כעת מגיע המהלך המשמעותי הראשון: השקעה של כ-180 מיליון שקל בהקמת קומה נוספת וחידוש הקניון שבראשון לציון. החנויות בקומה החדשה יימסרו בינואר הקרוב, והקומה עצמה תיפתח באפריל.

● הקשר בין הרכישה של קניון הזהב לשוק הנדל"ן המסחרי שמחשב מסלול מחדש

● הנתון החשוב של אחד הקניונים הגדולים בישראל נחשף, והוא לא מרשים במיוחד

כיום מתפרס הקניון על פני כ-110 אלף מ"ר (כולל חניה), והקומה החדשה תכלול 12 אלף מ"ר, שבהם יפעלו חנויות עוגן בינלאומיות וחנויות דגל לצד מרחבים פתוחים. לפי הדיווח של מליסרון, נכון להיום נותרו בקומה החדשה שטחים בודדים בלבד שטרם הושכרו.

במקביל להקמת הקומה החדשה, גם האגף הוותיק של קניון הזהב עובר חידוש, עם פתיחת חנויות כמו XI Mobility לאופנועים, קורקינטים ואופניים חשמליים, וכן חנויות עוגן של מנגו, פוקס ושילב, כל אחת מהן בשטח של כ-500 מ"ר.

בנוסף, בימים אלה מתבצע פרויקט שיפוץ מקיף של כלל חזיתות הקניון בהשקעה של כ-15 מיליון שקל, ואף הוא צפוי להסתיים באפריל.

קניון הזהב הוקם ב-1993 על-ידי האחים גינדי ונחשב לאחד הוותיקים, הגדולים והמוכרים בישראל. בספטמבר חתמה מליסרון על הסכם לרכישת 51% מהזכויות מקבוצת מגדל תמורת 818 מיליון שקל, מה ששיקף לקניון שווי של כ-1.6 מיליארד שקל. קבוצת גינדי מחזיקה 25% מהקניון, ובידי מגדל נותרו עוד 24%.

לפי נתונים שפורסמו סמוך לעסקה, הקניון כולל כ-400 בתי עסק, בהם רשתות כמו פקטורי 54, קלווין קליין, מייקל קורס, טומי הילפינגר ולקוסט. מבקרים בו 20-25 אלף איש ביום, ובתקופות החגים המספר יכול להאמיר לכ-40 אלף איש.

"מציאות קמעונאית משתנה"

לדברי טל גינדי, מבעלי קניון הזהב, בניית הקומה הנוספת היא "מהלך אסטרטגי שנועד לשמר ולחזק את מעמדו של הקניון. הקומה החדשה, לצד חידוש האגף הוותיק ושדרוג החזיתות, משלימים התחדשות כוללת של הקניון מבפנים ומבחוץ, ומאפשרים לו להמשיך לייצר ערך כלכלי גבוה לאורך זמן".

עוד צוין כי המהלך נועד לשמר ולחזק את מעמדו של קניון הזהב כקניון עוגן ארצי מוביל ולהתאים אותו למציאות הקמעונאית המשתנה - וניתן לשער כי הכוונה היא לקניונים והמרכזים המסחריים הרבים הנפתחים בשנים האחרונות בישראל, בין אם בראשון לציון עצמה ובין אם במרכז הארץ כולו.