בסוף השבוע האחרון דיווחה חברת מליסרון כי חתמה על הסכם עם חברת הביטוח מגדל לרכישת 51% מהזכויות בקניון הזהב, תמורת 818 מיליון שקל, עם אופציה להגדלת הזכויות בעתיד עד ל-70%. כעת, בדיווח משלים שפרסמה חברת הנדל"ן לבורסה, היא מדווחת על פרטים נוספים של העסקה, שחושפים בין היתר את הסיבה האפשרית לכך שמגדל מוכרת את השליטה בקניון הזהב.

● כיכר המדינה בת"א עברה מהפך: כך היא עומדת להיראות

● הסוכן יקבל טיסה לאיביזה או כרטיס למונדיאל: השיטה שתעביר את החסכונות שלכם דירה

בדיווח לבורסה, מציינת מליסרון כי שיעור התפוסה של הקניון נכון לסוף שנת 2024 עמד על כ-85%, כאשר מספר השוכרים בקניון עמד באותה תקופה על כ-400. מדובר באחוזי תפוסה נמוכים יחסית לאחד הקניונים הגדולים והמוכרים בישראל: לשם השוואה, במחצית הראשונה של 2025 שיעור התפוסה של קניוני עזריאלי עמד על 99%, שיעור התפוסה של קניוני עופר, שגם הם בבעלות חברת מליסרון, עמד באותה תקופה על 99.3%, בקניוני ביג שיעור התפוסה עמד על 100% בקירוב במחצית הראשונה של השנה, ושיעור התפוסה של קניון TLV, בשליטת חברת רבוע כחול נדל"ן, עמד על 84%.

קניון הזהב, שהוקם ב-1993 על ידי משה ויגאל גינדי, נמצא ברחוב סחרוב בראשון לציון ונחשב כאמור לאחד הקניונים הוותיקים והמוכרים בישראל. הקניון בנוי על שטח של כ-26.8 דונם, בשטח בנוי כולל של כ-88,000 מ"ר ובשטח עילי בנוי להשכרה של כ-34,700 מ"ר, וסביבו כ-1,900 מקומות חנייה. בימים אלה הוא נמצא בתהליך מתקדם להוספה של כ-7,000 מ"ר שטחי מסחר.

עשויה להתרחב ל־70%

כיום מוחזק הקניון בבעלות מגדל (75%) וגינדי (25%). מליסרון עתידה לרכוש 51% מהזכויות מידי מגדל ביטוח, והעסקה עשויה לגדול ל-70% בהמשך, באמצעות רכישת מניות נוספות ממגדל או מגינדי. לאחר השלמת העסקה יוחזק הקניון על ידי מליסרון ומגדל, וניהולו יבוצע על ידי מליסרון. השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור מהממונה על התחרות.

בתחילת חודש אוגוסט האחרון, חברת אספן גרופ הגישה הצעה בהיקף 665 מיליון שקל לרכישת חלקם של משה ויגאל גינדי (25%) בקניון הזהב, וכן לרכישת זכויות להקמת קומה חדשה. ב-3 בספטמבר הוארך תוקף הצעת הרכישה ל-30 יום, כך שההצעה נמצאת בשלהי הימים האחרונים, אולם עם ההסכם בין מליסרון למגדל לא סביר שתתממש בסוף, בפרט כשמגדל תוכל לרכוש את חלקה של גינדי, ואז יגדל גם חלקה של מליסרון מ-51% לכ-70%.

ממגדל ביטוח ופיננסים נמסר: "כפי שמסרה החברה, קניון הזהב הוא מהותיקים, המובילים והמוכרים בישראל. להערכתנו, השותפות עם מליסרון וניהולה יאפשרו למקסם את הפוטנציאל של הקניון ויסייעו להמשך הצלחתו".

מגדל רכשה את השליטה בקניון הזהב בשנת 2008, מידי האחים משה ויגאל גינדי, שהקימו אותו כ-15 שנים קודם לכן, תמורת מיליארד שקל. ברקע הסערות באותן שנים בשוקי ההון, חברת הביטוח רכשה והקימה לא מעט נכסי נדל"ן מניב, שיצרו לה תשואה של כ-7%-8%. לאחר העסקה החזיקה מגדל ב-75% מהקניון, והאחים נשארו עם 25% בלבד. העסקה שיקפה לקניון שווי של 1.25 מילארד שקל, והייתה עסקת הנדל"ן הגדולה ביותר באותה שנה.

בפועל, נתוני התפוסה הנמוכים יחסית של הקניון מעידים על הקושי של ענקית ביטוח למקסם את ההכנסות והרווחים שניתן להפיק ממנו. ההערכות הן, כי ענקית קניונים כמו מליסרון תוכל להשביח את הקניון הוותיק, בין היתר בעזרת שיתופי פעולה עם שוכרים היושבים במרכזים מסחריים אחרים שלה.

בזמנו הסבירו האחים גינדי, כי המכירה נועדה בעיקר להעביר את השקעותיהם לנדל"ן מניב בחו"ל. בפועל, התמורה ממכירת קניון הזהב הייתה הבסיס ההוני להקמה באותן שנים של שתי חברות ענק שפועלות בעיקר בתחום המגורים - גינדי החזקות, הנמצאת בבעלות ילדיו של יגאל, וגינדי השקעות, בבעלות ילדיו של משה.