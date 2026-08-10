ההתלהבות המקומית מהגעתה לישראל של רשת הביוטי העולמית ספורה הייתה כנראה מוגזמת. בפועל, בתכתובת מייל פנימית ששלח מנהל בכיר בחברת־האם של ספורה העולמית, LVMH, והגיעה לידי גלובס, הוא מציין כי "הדבר היחיד שעשינו זה עסקת ריסייל חד־פעמית, למוצרים שהופסק ייצורם, במסגרת Sephora Collection (המותג הפרטי של הרשת העולמית - נ.ש)".

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ברשת העולמית לא מתכננים כרגע להגיע לישראל, ואין לה תוכניות לפתוח חנויות בשוק המקומי בטווח הקצר. ברשת מתכננים להוציא על כך הודעה רשמית, בעקבות ההכרזה המדוברת על הגעת Sephora Collection לארץ.

קולקציה מצומצמת

אז מה בעצם קרה פה? ישראלים רבים הופתעו אתמול (א') לגלות כי בסוף החודש ייפתחו בין היתר בקניוני עזריאלי מספר מתחמי פופ־אפ זמניים של המותג הפרטי של רשת ספורה העולמית. את המותג מייבאת לישראל באופן רשמי רשת GLAM42, המתמחה בבישום, שהוקמה ב־2019 על־ידי איש העסקים מאור קדוש.

מדובר במבחר מצומצם מקולקציית מותג הבית, ללא כל מותגי היוקרה. המוצרים הללו יימכרו בנקודות מכירה מוגדרות לזמן מוגבל - החל מ־16 באוגוסט בשישה מסניפי GLAM42, ב־19 באוגוסט ייפתחו סניפי פופ־אפ בקניון עזריאלי תל אביב ובקניון עזריאלי אילון, וב־21 באוגוסט ייפתח סניף נוסף בקניון עזריאלי ירושלים.

במטה החברה בחו"ל מיהרו, כאמור, לצנן את המהלך. המנהל הבכיר בחברת־האם של ספורה העולמית התריע במייל המדובר כי "יש מישהו שטוען שיש לו את הזכויות לייצג, לפתוח ולהרחיב את ספורה בישראל, בגלל שהוא קנה חלק מהמוצרים".

ברשת עזריאלי הסבירו כי המהלך משתלב באסטרטגיה להרחבת תמהיל המותגים הבינלאומיים בקניונים. "הגעת Sephora Collection לישראל ופתיחת הסניפים הייעודיים היא בשורה עבור חובבי הביוטי. החיבור עם GLAM42 מאפשר לנו להנגיש לראשונה בישראל את המותג ולהביא את חוויית הקנייה מחו"ל לישראל", נמסר מהקבוצה.

ובכל מקרה, גורמים בשוק ששוחחו עם גלובס טענו כי בימים אלה המורכבות סביב מעמדה הבינלאומי של ישראל מונעת ממותגים רבים לנסות ולחדור לשוק המקומי.

"לא ברור למה לייצר קמפיין שלם על כניסה של מותג פרטי זניח", אומר גורם בשוק בשיחה עם גלובס. "אנשים התבלבלו וחשבו שמדובר בספורה האמיתית, וכבר התחילו להתרגש", הוא מוסיף.

לדבריו, חלק מהשחקנים הגדולים במשק, ביניהם בעלים של חברות ציבוריות, עבדו ועובדים קשה כדי לנסות להביא את הרשת לישראל - בינתיים ללא הצלחה.

"מהלך של כניסה של מותג כמו ספורה לישראל אינו אירוע של מה בכך, וזה לא יסתכם בפופ־אפ", אומר הגורם. "כמובן שבשנתיים הקרובות זה לא בתכנון שלהם בכלל, למרות שהם מזהים את הפוטנציאל האדיר של השוק הישראלי. עם זאת, כשזה יקרה - זה יהיה בתמהיל חנויות ענק של 2,000 מ"ר, בלוקיישנים נבחרים ואיכותיים".

שייכת ללואי ויטון

ספורה (Sephora), מרשתות הביוטי הגדולות והמוכרות בעולם, נוסדה בצרפת ב־1969, ובשנות ה־90 התרחבה תחת איש העסקים דומיניק מנדונה, שפיתח את מודל המכירה שאפשר ללקוחות להתנסות באופן חופשי במוצרים בחנויות - גישה שנחשבה יוצאת דופן בענף הקוסמטיקה.

ב־1997 נרכשה ספורה על־ידי קבוצת היוקרה הצרפתית LVMH (לואי ויטון מואט הנסי), ומאז התרחבה לעשרות מדינות. הרשת משווקת מאות מותגי איפור, טיפוח ובישום, לצד המותג הפרטי שלה.