הבעת האמון של המנכ"לית בהפיכת הולמס פלייס לחברת וולנס צומחת

בין דיווחי בורסה תדירים, דוחות כספיים מורכבים ותנודות חדות במניות, לעתים קשה למשקיע הפרטי להתמצא בשוק ההון. גלובס מציג מדור חדש שינתח פעם בשבועיים מניה ישראלית אחת, בעיקר מהשורה השנייה, בשווי של 500 מיליון שקל ומעלה. נסביר את תחומי הפעילות של החברות, את הנתונים הפיננסים שמאחוריהן, ומה כל משקיע צריך לדעת. כותב הטורים הוא ליאור וידר, מנהל השקעות ובעל רישיון ואנליסט ותיק, מייסד ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח"

בשוק ההון המקומי, שבו משקיעים רבים מחפשים ללא הרף את הדבר הבא, מתרחש תחת הרדאר מהפך עסקי מרשים באחת החברות הוותיקות והמוכרות בישראל. קבוצת הולמס פלייס , שהחלה את דרכה כרשת מועדוני כושר במודל מסורתי, השלימה בשנים האחרונות טרנספורמציה לפלטפורמת בריאות וספורט (Wellness) ארצית, מגוונת ומרובת מותגים. החברה בנתה פורטפוליו מותגים מקיף שנועד לפנות "לכולם" - מפתרונות נגישים ושכונתיים ועד אימוני פרימיום, פורמט שמאפשר לה לצמוח ולהתרחב משמעותית.

פוטנציאל ההתרחבות המקומי בולט במיוחד על רקע שיעורי החדירה הנמוכים בישראל: רק כ־9% מהישראלים מנויים לחדר כושר (לשם השוואה, בשווייץ עומד השיעור על כ־15%, באוסטרליה על כ־20% ובארה"ב על כ־24%).

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חמישה פורמטים: לפנות לכולם

החוזקה המרכזית של הרשת טמונה במגוון האפשרויות שהיא מציעה לקהל המתאמנים באמצעות חמישה פורמטים. מגזר הולמס פלייס כולל 3 סוגי פורמטים - מועדוני הפרימיום מציעים מלבד חדר הכושר מערכת שיעורי סטודיו עשירה, בריכה, סאונה, ספא ובית קפה; מועדוני האנרג'י מציעים חדר כושר גדול ומאובזר ומגוון שיעורי סטודיו למתאמנים הממוקדים באימון בלבד; וישנם מועדוני פמילי המשפחתיים המשלבים בריכות ופעילויות לכל המשפחה.

מגזר הלואו קוסט פרימיום מכיל את רשת אייקון השכונתית והנגישה, המונה כ־50 מועדונים ופונה לקהל צעיר ולתושבי השכונה, וכן את רשת רבו (REVO) פיטנס הממוקדת בחדרי פילאטיס מכשירים (17 ברחבי הארץ) ונמצאת בצמיחה מואצת.

לצד רכישת 51% מרשת רבו, החברה בוחנת התרחבות לתחומים סינרגטיים, ובין היתר כניסה לעולמות הפאדל והבריאות.

הולמס פלייס תחום פעילות: פלטפורמת כושר ובריאות

שנת הקמה: 1980

מייסד: אלן פישר ושישה אנשי עסקים בריטיים

יו"ר: ריצ'י האנטר

מנכ"לית: קרן שתוי

מגוון זה מאפשר לחברה לצמוח מהר ולהתרחב. לדוגמה, רשת אייקון מתאפיינת במעבר לרווחיות מהירה מאוד ויחס ROI (החזר השקעה) מואץ. ברבעון הראשון של 2026 הציג מגזר אייקון זינוק של כ־24% במספר המנויים לכ־102 אלף (בכ-47 סניפים). מועדוני הפמילי מהווים רגל צמיחה נוספת חזקה, והחברה מתכננת לפתוח מועדונים כאלה בערים ויישובים נוספים.

מכלל מותגיה הרשת מפעילה 81 מועדונים ברחבי הארץ עבור מעל 200 אלף מנויים.

אמון נדיר וגב פיננסי

הולמס פלייס נסחרת בשווי שוק של כ־600 מיליון שקל, ונראה כי תוכנית הצמיחה שהציגה לשוק ההון, לצד הרקורד הניהולי והביצועי שלה, הופכים אותה להשקעה מעניינת.

נקודת חוזק מרכזית עבור המשקיעים היא התאמת האינטרסים הנדירה בין הנהלת החברה לבעלי המניות. המנכ"לית קרן שתוי ביצעה מהלך יוצא דופן במונחים מקומיים כשרכשה מניות מכיסה הפרטי בהיקף עתק של כ־51 מיליון שקל (כ־7.4% מהחברה).

הבעת אמון זו, לצד יחס חוב נמוך ונוח ל־EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מסים, פחת והפחתות) של כ־0.7 בלבד ותזרים קבוע מדמי מנוי, מעניקים לחברה איתנות פיננסית גבוהה. החברה משלבת צמיחה עם מדיניות דיבידנד נדיבה, במסגרתה אישרה וחילקה עשרות מיליוני שקלים בשנה החולפת.

במבט קדימה, הולמס פלייס פרסמה לשוק ההון תחזיות צמיחה לשנת 2030 עם ביטחון רב בעמידה ביעדים: החברה צופה להפעיל 90-100 מועדונים, לעומת 73 בשנת 2025, ותגיע ל־255-265 אלף מנויים שעל בסיסם יתווספו מוצרים ושירותים משלימים בתחומי הבריאות, התזונה וה־Wellness. מהלכים אלה צפויים להביא את החברה להכפלת ה־EBITDA לעד 172 מיליון שקל ב־2030.

תוצאות הרבעון הראשון השנה מלמדות כי הולמס פלייס לא רק "קונה צמיחה", אלא נהנית ממינוף תפעולי (רגישות הפירמה לשינויים בהכנסות) מובהק: בעוד ההכנסות עלו בכ־4% לכ־148.6 מיליון שקל, הרווח התפעולי והנקי צמחו בקצב מהיר בהרבה, הרווח הנקי עלה בכ־10% לכ־12.5 מיליון שקל, וה־EBITDA צמח בכ־12% לכ־27.2 מיליון שקל, לצד שיפור במרווח הגולמי מכ־18.6% לכ־21.1%. יתרון הגודל מתבטא בכך שהוצאות המטה וההנהלה נותרות קבועות ברובן, כך שכל התרחבות תורמת ישירות לשיעורי הרווחיות.

יתרה מכך, ההנהלה הציגה משמעת ניהולית קפדנית כששברה טאבו היסטורי והוכיחה נכונות לסגור מועדונים מפסידים שלא ניתן להבריא. בצד הסיכונים והאיומים על החברה ניתן למנות את המלחמות שמאלצות אותה לסגור סניפים וכן את טרנד מאמני הכושר הפרטיים.

השורה התחתונה

קבוצת הולמס פלייס מציגה לדעתי את אחת מזוויות ההשקעה הפונדמנטליות המעניינות והיציבות בשוק ההון המקומי. השילוב בין מובילות שוק ברורה, יתרון לגודל, בסיס רחב של הכנסות חוזרות ממנויים ופורטפוליו מותגים מגוון - מעניק לחברה חוסן מבני ויכולת להמשיך להגדיל את הרווחיות בקצב גבוה מגידול ההכנסות. הולמס פלייס מסתמנת כהחזקה איכותית ואטרקטיבית לטווח ארוך עבור משקיעים המחפשים שילוב של צמיחה, תזרים וערך.