בין דיווחי בורסה תדירים, דוחות כספיים מורכבים ותנודות חדות במניות, לעתים קשה למשקיע הפרטי להתמצא בשוק ההון. גלובס מציג מדור חדש שינתח פעם בשבועיים מניה ישראלית אחת, בעיקר מהשורה השנייה, בשווי של 500 מיליון שקל ומעלה. נסביר את תחומי הפעילות של החברות, את הנתונים הפיננסים שמאחוריהן, ומה כל משקיע צריך לדעת. כותב הטורים הוא ליאור וידר, מנהל השקעות ובעל רישיון ואנליסט ותיק, מייסד ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח"

כמשקיע שעוקב מקרוב אחר השוק המקומי, מרתק לזהות את נקודת המפנה שבה חברה תעשייתית מסורתית פורצת את גבולות השוק המקומי - והופכת לשחקנית גלובלית מאוד משמעותית ודומיננטית. קבוצת כפרית תעשיות היא דוגמה מובהקת למהפך מבני עמוק מהסוג הזה, שהופך אותה מעוד מפעל מקומי לענקית בינלאומית. מי שהחלה את דרכה בשנת 1973 כמפעל קיבוצי המייצר תרכובות בסיסיות לתעשיית הפלסטיק, השלימה בשנים האחרונות התרחבות גלובלית מואצת. כיום, תחת הובלתו של המנכ"ל דניאל זינגר, היא פועלת כפלטפורמה רב־לאומית מבוזרת המעסיקה כ־1,000 עובדים ב־11 חברות ברחבי העולם, ומפעילה כ־100 קווי ייצור מתקדמים.

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סיפורה של כפרית בשנים האחרונות הוא קודם כל סיפור של חוסן אנושי ותפעולי יוצא דופן. מתקפת הטרור של ה־7 באוקטובר פגעה בצורה כואבת ביותר בלב־ליבה של החברה, שנוסדה ופועלת בקיבוץ כפר עזה, המחזיק בכ־58% ממניותיה, כולל אובדן של חברי הנהלה ועובדים בכירים. למרות השבר העמוק הנהלת החברה הפגינה מנהיגות ותוך חודש בלבד, ב־8 בנובמבר 2023, החזירה את המפעל לפעילות מלאה.

המנוע המרכזי שמאחורי הקפיצה התפעולית של הקבוצה הוא מימוש אסטרטגיית הצמיחה החדשה, ביסוס מעמדה כיצרנית מובילה של תרכיזים, תוספים ותערובות מתקדמים, והרחבת פעילות החברה בשווקים על ידי שיפור משמעותי בשירות ללקוח, מבוסס פתרונות טכנולוגיים ולוגיסטיים רלוונטיים. החברה נסחרת בשווי נוכחי של כ-570 מיליון שקל.

רצף רכישות אסטרטגיות

בשנים האחרונות מיישמת כפרית מעבר מתרכיזים בסיסיים לתרכיזי צבע מתוחכמים הנחשבים יוקרתיים (Specialty), שבהם הרווחיות גבוהה בהרבה. לצורך כך ביצעה רצף רכישות אסטרטגיות, בהן של חברה בארה"ב ופעילות חברת Finke הוותיקה בגרמניה, המתמחה בפתרונות צבע לאריזות בתחומי הקוסמטיקה והטיפוח האישי; לה מחזור מכירות שנתי של כ־30־35 מיליון אירו. המהלכים הללו צפויים להזניק את נתח תרכיזי הצבע בפורטפוליו החברה מכ־3% בלבד למעל 25% בשנת 2026, עם לקוחות יוקרתיים בתחום כמו לוריאל ועוד.

במקביל, החברה מתרחבת בזהירות גם בשווקים מתפתחים ונישות טכנולוגיות חדשות. ברבעון הראשון השנה דיווחה כפרית על כניסה אסטרטגית לשוק ההודי הצומח. בנוסף, החברה משקיעה כ־8 מיליון דולר לצורך כניסה בעוצמה לתחום יריעות ה-BOPP המתפתח, וכן במספר סטארט־אפים מתחום פיתוח תוספי ננו־טכנולוגיה, המאפשרים לייצר מוצרים קלים, בטוחים וחכמים יותר לתעשיות הרכב והאלקטרוניקה, כמו גם לתעשייה הביטחונית.

תעודת זהות כפרית תעשיות

מיקום מפעל החברה: כפר עזה

שנת הקמה: 1973

מייסד ובעלים: קיבוץ כפר עזה (כ־58%); יו"ר: איציק שריר; מנכ"ל: דניאל זינגר

משמעת תמחור וגידור

התוצאות הכספיות של כפרית לרבעון הראשון של 2026 שיקפו היטב את עוצמת הפעילות של החברה, לצד התמודדות מחושבת עם אתגרי המאקרו. כמויות המכירה זינקו בכ־10% בעיקר הודות לביצועים חזקים מאוד באסיה, אולם שורת ההכנסות נותרה ללא שינוי, על כ־334 מיליון שקל. לכך הוביל ייסוף חד בשער השקל שקיזז כ־28 מיליון שקל מההכנסות וכ־5 מיליון שקל מה־EBITDA (רווח לפני ריבית, פחת, מסים והפחתות), שהסתכם בכ־43 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם בכ־12.7 מיליון שקל. החברה מיישמת משמעת תמחור קשיחה ומבצעת העלאות מחירים מדורגות ללקוחותיה, כדי לנטרל את התייקרות הפולימרים (חומר גלם), שנרשמה בעקבות מלחמת איראן.

מבט מעמיק על המאזן חושף מבנה הון איתן וניהול פיננסי מתוחכם: ההון העצמי עלה ברבעון לכ־535 מיליון שקל (כ־44% מהמאזן), והחברה מנהלת מנגנון הגנה טבעי שבו כל החוב הפיננסי נטו שלה (כ־358 מיליון שקל) מוחזק במטבע זר. גידור זה הגן על השורה התחתונה והוביל לצניחה חדה בהוצאות המימון נטו לכ־5.8 מיליון שקל בלבד ברבעון.

יצירתיות פיננסית ניכרת גם בפעילות החברה בסין, שם מינפה את הנדל"ן המקומי שבבעלותה כדי למשוך אשראי בריבית אפסית של כ־1% בלבד, והוא מועבר לחברה האם כחלק מהוזלת עלויות המימון הכוללות של הקבוצה, אל מתחת לכ־5%. נתונים אלו תומכים בחלוקת דיבידנד רבעונית עקבית, שעמדה ברבעון על כ־5.5 מיליון שקל. הבעת אמון עמוקה בפעילות הקבוצה התקבלה לאחרונה גם מצד בעל השליטה (קיבוץ כפר עזה), שהודיע על תוכנית לרכישת מניות כפרית בבורסה בהיקף של עד כ־3 מיליון שקל.

השורה התחתונה

קבוצת כפרית מייצגת לדעתי את אחת מהזדמנויות ההשקעה הפונדמנטליות המבטיחות והאטרקטיביות ביותר בשוק ההון המקומי, לטווח הארוך. הטרנספורמציה המרשימה שהובילה הנהלתה מחברה קיבוצית לפלטפורמת תשתית תעשייתית גלובלית, מעניקה לה חוסן ועמידות גבוהה בפני טלטלות מקומיות, ומבטיחה נראות תזרימית גבוהה. כשהחברה מחזיקה במבנה מאזני בריא, עם הנהלה מנוסה ונמרצת, ניהול חוב קפדני ומנועי צמיחה מובהקים בשווקים בינלאומיים - התמחור הנוכחי בשוק אינו משקף במלואו את פוטנציאל הצפת הערך של מוצרי ה-Specialty והתרחבות הפעילות הגלובלית. אלו מייצרים לטעמי אופק השקעה סולידי ואיכותי למשקיעים.