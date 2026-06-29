בין דיווחי בורסה תדירים, דוחות כספיים מורכבים ותנודות חדות במניות, לעתים קשה למשקיע הפרטי להתמצא בשוק ההון. גלובס מציג מדור חדש שינתח פעם בשבועיים מניה ישראלית אחת, בעיקר מהשורה השנייה, בשווי של 500 מיליון שקל ומעלה. נסביר את תחומי הפעילות של החברות, את הנתונים הפיננסים שמאחוריהן, ומה כל משקיע צריך לדעת. כותב הטורים הוא ליאור וידר, מנהל השקעות ובעל רישיון ואנליסט ותיק, מייסד ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח"

בעוד שמרבית תשומת הלב בבורסה המקומית מופנית מטבע הדברים לענפי הצמיחה הטרנדיים, מתחת לרדאר של המשקיעים מתחולל לעתים מהפך פונדמנטלי שמשנה לחלוטין את פרופיל הפעילות של חברה ותיקה. קבוצת ברן מייצגת בדיוק את המהלך המרתק הזה. מי שצמחה ממשרד הנדסה קטן בדרום, היא כיום הגוף המוביל בישראל בתחומי תכנון וניהול פרויקטים. עם זאת, כדי להבין את זינוק המדרגה הפנומנלי הצפוי לחברה בשנים הקרובות, המבט צריך להתמקד מעבר לים.

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כדי להבין מה ברן באמת עושה, צריך לפרק את פעילותה לארבעה מגזרים מרכזיים: ברן ישראל המרכזת את הליבה המקצועית בארץ באספקת פתרונות מלאים - מתכנון הנדסי וייעוץ דרך ניהול ופיקוח, ועד לביצוע קבלני של פרויקטים; המגזר השני, ברן אינטרנשיונל, משכפל את היכולות הללו לחו"ל ומנהל מגה־פרויקטים רב־שנתיים מורכבים במזרח אירופה, אסיה ואפריקה; זרוע חדשה המתמקדת בייזום פרויקטים של ייצור ואגירת חשמל, אנרגיה תרמית וטכנולוגיות אגרו PV (חשמל בשילוב חקלאות) בארץ ובעולם; ומגזר תפעול ואחזקות, המרכז את שירותי המטה וניהול הנכסים. פריסה זו מאפשרת לברן לפעול כפלטפורמת "One Stop Shop", שבה היא לוקחת פרויקט משלב הרעיון ועד למסירתו המלאה ללקוח.

חוזים המבטיחים צמיחה

בשלוש השנים האחרונות מציגה ברן שיאים בהיקפי הפעילות וברווחיות שלה. המנוע המרכזי שמאחורי המהפך האסטרטגי הזה הוא המנכ"ל איציק פרנק, שצמח בחברה ב־23 השנים האחרונות ומוביל אותה בניהול רעב וממוקד מטרה. זאת לצד בעלי השליטה - המייסד והיו"ר מאיר דור, המביא עשורים של ניסיון עשיר, וכן בעל השליטה החדש אביחי סטולרו (31%), שהצטרפותו תרמה לנסיקת החברה בתקופה האחרונה.

קבוצת ברן תחום פעילות: פתרונות הנדסה; ניהול ותכנון תשתיות

שנת הקמה: 1979 ע"י מאיר דור כיום היו"ר; בעלי השליטה בה הוא איש העסקים אביחי סטולרו

מנכ"ל: איציק פרנק

נזכיר כי סטולרו, שבעבר עשה סיבוב מוצלח בחברת המל"טים אירונאוטיקס, נכנס לגרעין השליטה בברן בנובמבר 2024, כשרכש את החזקותיו של אלכסנדר נסיס (כ־26%), תמורת כ־60 מיליון שקל. מאז השתתף בהנפקת זכויות של החברה והגדיל את החזקתו, השווה כיום מעל 180 מיליון שקל - תשואה מרשימה במיוחד של פי 3 בפחות משנתיים.

את פירות המהלכים מבטא צבר ההזמנות שהגיע לשיא היסטורי של כ־3.7 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2026. בהנהלה מדגישים כי הצבר כולל אך ורק פרויקטים בעלי חוזי ביצוע (EPC) חתומים ומחייבים, המבטיחים את המשך הצמיחה המואצת ואת נראות ההכנסות לשנים הקרובות. בשוק המקומי, המהווה עוגן יציב, ברן משתלבת בפרויקטי ענק לאומיים דוגמת המטרו בגוש דן.

החזון האמיתי שמתדלק את הזינוק ברווחיות נמצא במגזר הבינלאומי, שם פיצחה ברן נוסחה ייחודית במיזמי EPC+F (תכנון, רכש, הקמה ומימון). במקום להתחרות במכרזים רגילים המאופיינים בשחיקת מחירים קשה הנובעת מהתחרות הגבוהה, ברן מארגנת עבור ממשלות זרות חבילות מימון אטרקטיביות; אלו מגובות בפוליסות ביטוח סחר חוץ, של גופים פיננסיים מובילים מהארץ ומאירופה. המודל מבוצע ללא חשיפה להחזר המימון או מינוף מצד ברן (Non-recourse), ומאפשר לה לנהל מו"מ ישיר, למקסם את התנאים המסחריים ולהציג שיעורי רווחיות תפעולית דו־ספרתיים של כ־20% ומעלה.

יתרה מכך, המימון מועבר ישירות מהבנק האירופי לחשבון המקומי של החברה, מה שמקטין משמעותית את הסיכון הפיננסי.

​חשיפה מוגברת לאפריקה

האסטרטגיה הזו הניבה חוזי ענק, בראשם פרויקט המים בדרום יבשת אפריקה בהיקף כ־480 מיליון דולר, פרויקטים במזרח אירופה ובמרכז אסיה, ובליץ חסר תקדים של חמישה מזכרי הבנות (MOU) חדשים באפריקה, בהיקף כולל של כ־700 מיליון דולר, שנחתמו רק בחודש האחרון.

עם זאת, לצד תנופת הצמיחה מודל הפעילות של ברן כולל גם אתגרים טבעיים, ובעיקר הריכוזיות הגבוהה של מגה־פרויקטים באפריקה. זו חושפת את החברה לרגישות גיאופוליטית ורגולטורית מקומית. אמנם מודל המימון האירופי מעניק לה הגנה פיננסית חזקה מפני דיפולט, אך עיכובים סטטוטוריים בשטח, תנודות בשערי המט"ח או השפעות עונתיות בארץ, עלולים להכביד על קצב מימוש הצבר.

כדי לתמוך בנפח הפעילות המזנק חדות, ברן פועלת במרץ לחיזוק האיתנות הפיננסית ומבנה ההון שלה. בחודש מאי השלימה החברה הנפקת זכויות בהיקף של כ־73 מיליון שקל, שזכתה להיענות של כ־90% מבעלי המניות, ובראשם דבוקת השליטה של אביחי סטולרו (כ־31%) ומאיר דור (כ־16%). מהלך זה הזניק את ההון העצמי לרמה גבוהה של כ־370 מיליון שקל. כעת נערכת ברן לצעד הבא: הנפקת אג"ח בהיקף של כ־200 מיליון שקל, המיועדת לממן את ההון החוזר הדרוש לצמיחה. מאזן החברה בריא ומאופיין בגמישות פיננסית מרשימה.

השורה התחתונה

קבוצת ברן נמצאת בעיצומו של מעבר דרמטי מחברה הנדסית ישראלית לחברת תשתיות בינלאומית, בעלת חוסן פיננסי ויכולות פיתוח עסקי מוכחות. השילוב בין גרעין שליטה חזק ותומך, הנהלה רעבה, מאזן יציב עם מינוף נמוך וצבר הזמנות חסר תקדים, הופכים את ברן לדעתי לאחת מהזדמנויות ההשקעה הפונדמנטליות המעניינות והאטרקטיביות ביותר בשוק ההון המקומי.

הדעות והמסקנות המובאות בכתבה הן בבחינת הבעת דעה של הכותב בלבד. אין לראות באמור משום המלצה או עצה, והוא אינו תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם.