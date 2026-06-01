בין דיווחי בורסה תדירים, דוחות כספיים מורכבים ותנודות חדות במניות, לעתים קשה למשקיע הפרטי להתמצא בשוק ההון. גלובס מציג מדור חדש שינתח פעם בשבועיים מניה ישראלית אחת, בעיקר מהשורה השנייה, בשווי של 500 מיליון שקל ומעלה. נסביר את תחומי הפעילות של החברות, את הנתונים הפיננסים שמאחוריהן, ומה כל משקיע צריך לדעת. כותב הטורים הוא ליאור וידר, מנהל השקעות ובעל רישיון ואנליסט ותיק, מייסד ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח"

בין שלל דיווחי הבורסה והתנודות החדות בשוק ההון, קל לפספס את הרגע המדויק שבו חברה משנה לחלוטין את פניה. חברת נופר אנרגיה היא דוגמה קלאסית לתהליך עמוק כזה. מי שהחלה את דרכה בשנת 2012 כחברה מקומית להתקנת פאנלים סולאריים על גגות של קיבוצים ומושבים, השלימה בשנה האחרונה מהפך, מיזמית אנרגיה ירוקה לפלטפורמת תשתיות גלובלית. כיום, היא פועלת בישראל, אירופה וארה"ב, ומסתערת על מנועי הצמיחה הלוהטים בעולם האנרגיה: אגירה, מסחר בחשמל וחוות שרתים.

● ניתוח חברה | זו הייתה חברת אנרגיה במשבר, עד שהיזם והבעלים זיהו תחום שהשוק פספס

● "קצב קבלת החלטות מדוד מצד הרוכשים": ירידה במכירת הדירות של עמרם אברהם

נופר היא במידה רבה השתקפות של המייסד ובעל השליטה עופר ינאי. אחרי עזיבה סוערת של שני המנכ"לים המשותפים נדב טנא ושחר גרשון, שליוו את נופר מתחילת דרכה, ינאי התקשה למנות מנכ"ל חדש ולבסוף, בספטמבר האחרון אייש את התפקיד בעצמו. על אף הזעזועים בצמרת, ינאי, שמאופיין בסגנון ניהולי "רעב" ומהיר, הוביל בחודשים האחרונים רצף חסר תקדים של מהלכים אסטרטגיים, מימושי נכסים ורכישות ענק שכבר שינו ועוד צפויות לשנות כליל את פרופיל החברה. השוק, מצדו, מביע אמון מלא בפעלתנות וביזמות הזו: מאז חזרתו של ינאי לניהול פעיל, המניה רשמה ביצועים פנומנליים וזינקה בלמעלה מ־50% בחודש מאי ובכ־210% בשנה האחרונה לשווי של כ־11 מיליארד שקל.

נופר אנרג'י תחום פעילות: מערכות לייצור חשמל מאנרגיה סולארית

מטה: כפר סבא

שנת הקמה: 2012

מייסד: עופר ינאי

יו"ר: צבי לוין

מנכ"ל: עופר ינאי

המכפיל נמוך מהמתחרות

מנקודת מבט פונדמנטלית, העלייה המטאורית הזו אינה מוגזמת, אלא מהווה תיקון לתמחור החסר ההיסטורי שניתן לחברה. על בסיס ה־EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים פחת והפחתות) הפרויקטלי (חלק החברה) שצפוי לעמוד ב־2026 על כ־927 מיליון שקל, נופר נסחרת כיום במכפיל נמוך יחסית של כ־19. לשם השוואה, מתחרותיה, אנלייט ודוראל, נסחרות במכפילים גבוהים בהרבה של כ־32 ו־39 בהתאמה.

מעבר לכך, האסטרטגיה של ינאי להצפת ערך באמצעות גיוסי הון בחברות הבנות, לצד כניסה מתוזמנת היטב לנישות חמות ורווחיות כמו דאטה סנטרים ואספקת חשמל - הופכת את נופר מחברת אנרגיה ירוקה לשחקנית אנרגיה גלובלית ורב־ממדית. השוק, כך נראה, מתחיל לתמחר את "פרמיית הניהול" של ינאי, ומזהה כי החברה פועלת בקצב גבוה. על פי התבטאויות של ינאי בשיחות השונות, שינוי האסטרטגיה הוא תגובה למהפכת ה־AI, שלדבריו מייצרת את "ההזדמנות הגדולה אי פעם בשוק האנרגיה".

התוצאות הכספיות ברבעון הראשון של 2026, שפורסמו בשבוע שעבר, חשפו את המעבר המוצלח של החברה משלב הייזום וההקמה לשלב של תזרים מזומנים עוצמתי. הכנסות החברה ברבעון מייצור חשמל כמעט שילשו עצמן לכ־143 מיליון שקל וה־EBITDA הוכפל לכ־68 מיליון שקל, כאשר עסקאות אלומיי ופיינגייט הגדילו משמעותית את הפורטפוליו המניב בחברה, הגם שתרומתן המלאה להכנסות טרם נרשמה ברבעון.

במבט קדימה, החברה פרסמה יעדים פיננסיים שאפתניים במיוחד לשנים הקרובות, כאשר ב־2026 היא צופה הכנסות פרויקטליות של כ־1.2 מיליארד שקל ו־EBITDA של כ־927 מיליון שקל; בשנה הבאה הנתונים האלה צפויים לזנק ל־2.4 מיליארד שקל ו־2 מיליארד שקל בהתאמה; וב־2028 מדובר כבר על כ־3.8 מיליארד שקל ויותר מ־3.3 מיליארד שקל בהתאמה.

אפיק מרכזי נוסף שהחברה מסמנת הוא עולם הדאטה סנטרים. מהפכת ה־AI מייצרת דרישה חסרת תקדים לאנרגיה זמינה עבור חוות שרתים. נופר נכנסה רשמית לטריטוריה הלוהטת הזו באמצעות הקמת החברה הייעודית "נופר DC". החברה חתמה על רכישת קרקע עם קבוצת בסר להקמת חוות שרתים של 45 מגה־וואט על קרקע ליד שוהם, בה תחזיק נופר 90%. ינאי מסביר את הכלכלה הייחודית של התחום: עלות בנייה של כ־13 מיליון דולר למגה מייצרת הכנסה שנתית של כ־1.8 מיליון דולר ו־EBITDA של כ־1.5 מיליון דולר - תשואה גבוהה של כ־11.5% על הקאפקס (הוצאות הון).

הפרסומים האחרונים מבהירים כי נופר פיצחה את הנוסחה לצמיחה אגרסיבית מבלי לדלל את בעלי המניות: במקום להנפיק מניות של החברה האם ולחתוך את הרווח למניה, היא מכניסה שותפים מוסדיים ענקיים (כלל והפניקס ברבעון האחרון). המודל הזה מאפשר לה למחזר הון במהירות, להקטין את המינוף ולהתקדם בצעדי ענק. כשמחברים את זה לעסקאות האחרונות שלה, לדעתי, ניתן לראות שנופר נסחרת במחיר חסר משמעותי.

כמו בכל סיפור צמיחה מואץ, יש גם אתגרים. הסיכון המרכזי של חברות מסוגה של נופר נעוץ במינוף. רמת המינוף של נופר עמדה על כ־71% בסוף 2025, נמוכה משמעותית ממתחרותיה. בנוסף, קיים גם סיכון רגולטורי מסוים הקשור לשינויים בתעריפים ובסובסידיות במדינות השונות.

השורה התחתונה

נופר אנרגיה מציגה סיפור משכנע של מעבר ממעמד של יזמית ירוקה לפלטפורמת תשתיות גלובלית דומיננטית. הניהול של עופר ינאי, לצד הגמישות הפיננסית, שרשרת האספקה המבוזרת והצבר בחוזים ארוכי טווח, מעניקים לחברה אופק תזרימי ברור לשנים רבות קדימה. התמחור הנוכחי של המניה בשוק עדיין אינו משקף במלואו את היעדים הפיננסיים והרווחיות החזויה לשנת 2028, ולכן, למרות הזינוק בשנה האחרונה, מדובר לדעתי בהזדמנות השקעה מרתקת.