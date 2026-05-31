עמרם אברהם

"קצב קבלת החלטות מדוד מצד הרוכשים": ירידה במכירת הדירות של עמרם אברהם

ברבעון הראשון נמכרו 108 דירות בלבד לעומת 335 דירות בתקופה המקבילה, בעיקר בשל קיפאון כמעט מוחלט במסלול "מחיר למשתכן" • הרווח הנקי צנח ביותר מ-50% בצל זינוק בהוצאות המימון • החברה: "הרוכשים זהירים על רקע אי הוודאות הביטחונית והריבית"

מאיה לוין 16:46
נועם גרייף, מנכ''ל עמרם אברהם
נועם גרייף, מנכ''ל עמרם אברהם

קבוצת עמרם אברהם פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2026, מהם עולה חולשה ניכרת במכירת דירות לעומת התקופה המקבילה. כך, במהלך הרבעון מכרה החברה 108 יחידות דיור בלבד, ירידה חדה לעומת 335 דירות שנמכרו ברבעון הראשון של 2025.

עיקר הפער ניכר בירידה משמעותית במכירות במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן"- בעוד שברבעון המקביל אשתקד מכרה החברה 149 יחידות דיור, ברבעון הנוכחי נמכרו שלוש יחידות בלבד. גם בשוק החופשי נרשמה ירידה בקצב המכירות, כאשר מספר הדירות שנמכרו עמד על 113 יחידות, לעומת 186 יחידות ברבעון המקביל.

בעמרם אברהם מסבירים כי הקיטון במכירות משקף את תנאי השוק בתקופת הדוח, "המאופיינים בזהירות מסוימת מצד רוכשים פוטנציאליים ובקצב קבלת החלטות מדוד יותר, על רקע אי הוודאות הביטחונית, סביבת הריבית והתנאים המאקרו־כלכליים במשק".

עוד עולה מהדוחות כי במהלך הרבעון הראשון של השנה, בוטלו 8 הסכמי מכר בהיקף כספי כולל של כ-23 מיליון שקל.

הכנסות החברה גדלו לכ-390.5 מיליון שקל, לעומת כ-370 מיליון שקל ברבעון המקביל. עיקר ההכנסות בתקופת הדוח הינן מפרויקטים אקווה פארק אשדוד, אקווה סנס נתניה (בן גוריון), אקווה ריזורט אילת, אילת רובע השדה, ז'בוטינסקי טירת הכרמל, עכו, נאות פרס ויספיש.

לצד זאת, הרווח הגולמי ברבעון הראשון ירד לכ-78 מיליון שקל, לעומת כ-82.5 מיליון שקל ברבעון המקביל.בעמרם אברהם מסבירים כי הקיטון נבע בעיקר משינוי בתמהיל הפרויקטים, וכן מכך שחלק מפרויקטי הקבוצה מצויים בשלבים מוקדמים של ביצוע, טרם מסירת הדירות, "שלבים בהם ההכרה החשבונאית מיטיבה פחות עם שיעור הרווח הגולמי".

כך, בשורה התחתונה, הרווח נקי עמד על כ-13 מיליון שקל, לעומת כ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל. הקיטון נבע בשל הירידה ברווח הגולמי, וכן מגידול בהוצאות המימון, נטו לכ-34.5 מיליון שקל, לעומת כ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל.