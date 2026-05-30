9 חודשים על המדף: בכמה נמכרה דירת 4.5 חדרים באשדוד?

ברובע י"א באשדוד, נמכרה דירת 4.5 חדרים בשטח של 122 מ"ר עם מרפסת בשטח של כ־10 מ"ר בקומה חמישית מתוך שבע תמורת 2.5 מיליון שקל. הדירה כוללת מחסן וחניה והיא עברה שיפוץ יסודי לפני כשנתיים. בבניין שנבנה בשהות ה־90 המאוחרות יש שתי דירות בלבד בכל קומה.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 2.7 מיליון שקל והדירה עמדה על המדף כ־9 חודשים.

בכמה נמכרה דירת 4.5 חדרים באשדוד? / צילום: אביב צילום

"קשה למכור בלי ממ"ד"

אלי אלקסלסי, זכיין רי/מקס Together אשדוד שייצג את שני הצדדים בעסקה, מספר כי המוכרים הם משפחה שעשתה רילוקיישן והקונים הם משפרי דיור מהעיר שהיה להם חשוב לגור בדירה עם ממ"ד. "השוק באשדוד תקוע בשנים 2022־2023, המחירים נמצאים שם. אני לא מרגיש ירידות מחירים, אבל הם בהחלט הפסיקו לעלות אחרי שנים רצופות של עליות משמעותיות.

"כשמדובר בדירות עם ממ"ד, לוקח בממוצע כחצי שנה למכור דירה. כשמדובר בדירות ישנות בלי ממ"ד, הזמן הממוצע מגיע כבר לשנה - מאז המלחמה הביקוש לדירות בלי ממ"ד ירד בצורה דרמטית. ממש קשה למכור אותן, גם לאחר שמורידים את המחיר.

"אין בעיר כרגע גם ביקוש מצד משקיעים בגלל הריבית הגבוהה, ומרגישים את זה במחירי השכירות - ההיצע נמוך והמחירים עולים כל הזמן.

"יש הרבה התחדשות עירונית בעיר, אבל יש קושי משמעותי למכור את הדירות. ליזמים בפרויקטים האלו קשה להוריד במחיר בגלל ההוצאות שלהם. הם מתקשים להתחרות בפרויקטים חדשים שמציעים מבצעי מימון. ממה שאני רואה אנשים גם פוחדים לשים את הכסף שלהם בפרויקטים האלו מחשש שהם יתקעו, כי היו כבר כמה מקרים כאלה בעיר.

"עיקר הבנייה החדשה בעיר מתרכזת בשני הרובעים החדשים - הרובע 'המיוחד' (י"ד) ובאזור פארק לכיש, שם 50% מהדירות הן חלק מהגרלות הדיור הממשלתיות".

דירות יד שנייה שנמכרו

תל אביב

ברחוב מלצ'ט בלב העיר, דירת 3 חדרים, 58 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־3.37 מיליון שקל.

ברחוב ארבר מנחם בנווה עופר, דירת 4 חדרים, 69 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־2.38 מיליון שקל.

ברחוב אמיל זולה במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 71 מ"ר, בקומה 1 מתוך 3, ב־3.6 מיליון שקל.

ברחוב ראש פינה בנווה שאנן, דירת 2 חדרים, 50 מ"ר, בקומה 4 מתוך 6, ב־2.17 מיליון שקל.

חולון

ברחוב הנוטרים בשיכון עממי, דירת 3 חדרים, 69 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־1.64 מיליון שקל.

ברחוב משה דיין בקרית יצחק רבין, דירת 4 חדרים, 93 מ"ר, בקומה 8 מתוך 9, עם חניה, ב־2.62 מיליון שקל.

ברחוב קרן קיימת בקרית שרת, דירת 4 חדרים, 81 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, עם חניה, ב־2.44 מיליון שקל.

באר שבע

ברחוב אלעזר בן יאיר בשכונה ד', דירת 3 חדרים, 69 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־560 אלף שקל.

ברחוב רוזמרין בשכונת סיגליות, דירת 4 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 6 מתוך 9, עם חניה ומעלית, ב־1.64 מיליון שקל.

ברחוב סוקולוב, דירת 5 חדרים, 174 מ"ר, בקומה 1 מתוך 28, עם חניה ומעלית, ב־2.05 מיליון שקל.

נהריה

ברחוב הרצל, דירת 4 חדרים, 125 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, ב־1.73 מיליון שקל.

ברחוב קרן היסוד, דירת 5 חדרים, 116 מ"ר, בקומה 14 מתוך 24, ב־2.09 מיליון שקל.

ברחוב שקד, דירת 3 חדרים, 80 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם חניה, ב־1.2 מיליון שקל.

יהוד

בדרך משה דיין, דירת 3 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 1 מתוך 12, עם חניה ומעלית, ב־2.35 מיליון שקל.

ברחוב דוד מרכוס, דירת 3 חדרים, 45 מ"ר, בקומה 1 מתוך 7, ב־1.87 מיליון שקל.

בדרך משה דיין, דירת 3 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, עם חניה, ב־2.32 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה