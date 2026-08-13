מניית בנק ירושלים יורדת על רקע שמועות שרצות בשעות אחרונות ביחס לפרשה שחל עליה צו איסור פרסום. נדגיש כי אין כל אימות לשמועות בשלב זה. בשלב מוקדם יותר היום (ה') המניה צנחה ביותר מ-5%, אך נרגעה.

מניות הבנקים האחרות נסחרות ביציבות. כאשר יוסר צו איסור הפרסום, וככל שיהיה צורך, נדווח על הפרטים המלאים.

מבנק ירושלים נמסר: "בהמשך לבדיקה שבוצעה, לא נמצא כל ממצא המעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו".

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אחד הבנקים הקטנים במערכת

הבנק בניהולו של יאיר קפלן הוא אחד הקטנים במערכת הבנקאית. שווי השוק שלו הוא 1.4 מיליארד שקל, למול שווי של מעל ל-110 מיליארד שקל לצורך השוואה לבנק הגדול במערכת (לאומי).

בנק ירושלים מתמחה במתן שירותי בנקאות קמעונאיים לכלל הציבור. הוא מאפשר ללקוחות חיצוניים להפקיד אצלו פיקדונות ולקבל ממנו הלוואות, לרבות משכנתאות. הריביות שלו במשכנתאות ובמתן אשראי הן גבוהות ודו-ספרתיות לפי נתוני בנק ישראל העדכניים.

הבנק מהווה, לפי דוח בנק ישראל על המערכת הבנקאית, פחות מ-2% מהפיקדונות של משקי הבית (1.9%) נכון לסוף שנת 2025. וכשבודקים את כלל הפיקדונות של הציבור, גם מהעסקים, הנתח של בנק ירושלים נחתך בחצי - 0.9% מהפיקדונות בבנקים בישראל מופנים אליו. בנוסף בתחום מתן האשראי, הוא מעמיד רק 0.8% מהאשראי במערכת הבנקאית.

את הרבעון הראשון סיכם בנק ירושלים עם הכנסות ריבית (נטו) של 162 מיליון שקל, ירידה של כ-5% ביחס לרבעון המקביל, על רקע ההפחתה של הריבית במשק. את שנת 2025 סיכם עם הכנסות ריבית (נטו) של 704 מיליון שקל. בשורה התחתונה סיכם הבנק את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 51.3 מיליון שקל, עלייה חדה ודו-ספרתית (12%) בתוך שנה. הרווח הנקי לשנת 2025 עמד על 195 מיליון שקל. התשואה להון עמדה על 12.4% בתום הרבעון הראשון.