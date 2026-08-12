הרווח של הבנק הבינלאומי ירד, אבל הוא יחלק 96% ממנו כדיבידינד

הבנק הבינלאומי , בניהולו של אלי כהן, רשם ירידה של 8.5% ברווח הנקי שהסתכם ב-583 מיליון שקל. התשואה על ההון עמדה על 16%, למול תשואה להון של 18% ברבעון המקביל. בניטרול המס המיוחד שהטילה המדינה על הבנק הייתה עומדת על 17.8% (בדומה לתשואה המנוטרלת שהציג בנק לאומי).

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במחצית הראשונה הסתכם הרווח הנקי של הבינלאומי הסתכם הרווח הנקי ב-1.1 מיליארד שקל, ירידה של 8.9% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. התשואה על ההון עמדה במחצית על 14.5%, ואם מנטרלים אתה מס המיוחד שהטילה המדינה הייתה עומדת על 16.2%.

הכנסות הבנק מריבית (נטו) הסתכמו ב-1.2 מיליארד שקל, ירידה של 7.6% ביחס לרבעון המקביל. בין הגורמים שהשפיעו על ההכנסות הייתה ירידת הריבית במשק בשנה החולפת וכן התגברות התחרות בין הבנקים במתן אשראי ובריבית על הפיקדונות. במחצית הראשונה הסתכמו הכנסות הבנק ב-2.3 מיליארד שקל, קיטון של 6.6% ביחס למחצית המקבילה אשתקד.

עיקר הגידול בסיכון האשראי נובע מאשראי לשירותים פיננסים

האשראי לציבור הסתכם ב-164 מיליארד שקל, גידול חד של 20% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ושל 5.9% ביחס לרבעון הראשון של שנת 2026. בבנק הסבירו כי עיקר הגידול בסיכון האשראי נובע מאשראי לשירותים פיננסים. בתיק האשראי נרשמה ירידה של 25% בסיכון האשראי הבעייתי במחצית הראשונה של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. יחס ה-NPL שהינו שיעור החובות שאינם צוברים או בפיגור של 90 יום או יותר מיתרת האשראי לציבור המשיך להשתפר ועמד על 0.40% בהשוואה ל-0.46% בסוף שנת 2025.

למרות הירידה ברווח הנקי ברבעון ביחס למקבילו, דירקטוריון הבנק מטפל ב"בעיה" שלו, שנובעת מיתרות רווחים שראויים לחלוקה. שכן שככל שהרווחים הללו גדולים יותר התשואה על ההון נשחקת. הדירקטוריון החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ-558 מיליון שקל, כלומר סכום המהווה כ-96% מסך הרווח הנקי ברבעון (לאומיי והפועלים חילקו 50% כל אחד מהרווח הנקי). בבינלאומי ציינו כי חלוקה זו כוללת חלוקה של כ-50% מהרווח הנקי לרבעון השני וסכום נוסף מתוך יתרת הרווחים הראויים לחלוקה.

מנכ"ל הבנק אלי כהן ציין כי לצד העוצמה של פעילות הבינלאומי בשוק ההון, "אנו ממשיכים להוות שותף פיננסי מרכזי לחברות המובילות במשק, עסקים קטנים ולקוחות פרטיים. הבעת האמון והמחויבות של הלקוחות לבנק מאפשרת צמיחה מואצת בתיק האשראי ובנכסי הלקוחות. התוצאות החזקות שאנו מציגים ברבעון השני של 2026 הן העדות הברורה ביותר לכך שבעידן של תמורות תכופות בכלכלה המקומית והעולמית, לקוחות מחפשים מעל הכל עוגן של יציבות, מומחיות וניסיון. את אלה הבנק הבינלאומי ממשיך לספק, תוך שמירה על הלימות הון גבוהה ואיכות תיק אשראי מהטובות במערכת".