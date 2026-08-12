ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות הרווח של הבנק הבינלאומי ירד, אבל הוא יחלק 96% ממנו כדיבידינד
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הבנק הבינלאומי

הרווח של הבנק הבינלאומי ירד, אבל הוא יחלק 96% ממנו כדיבידינד

הבנק הבינלאומי סיים את הרבעון עם רווח נקי של 583 מיליון שקל ותשואה על ההון של 16%, על רקע השפעת המס המיוחד • במקביל, האשראי לציבור זינק ב-20% ל-164 מיליארד שקל, בעוד מדדי איכות תיק האשראי המשיכו להשתפר, ויחס החובות הבעייתיים ירד ל-0.40%

חזי שטרנליכט 08:27
אלי כהן, מנכ''ל הבנק הבינלאומי / צילום: אייל טואג
אלי כהן, מנכ''ל הבנק הבינלאומי / צילום: אייל טואג

הבנק הבינלאומי , בניהולו של אלי כהן, רשם ירידה של 8.5% ברווח הנקי שהסתכם ב-583 מיליון שקל. התשואה על ההון עמדה על 16%, למול תשואה להון של 18% ברבעון המקביל. בניטרול המס המיוחד שהטילה המדינה על הבנק הייתה עומדת על 17.8% (בדומה לתשואה המנוטרלת שהציג בנק לאומי).

לאומי עם הרווח הרבעוני הגבוה אי-פעם לבנק בישראל - 2.83 מיליארד שקל
הפועלים מציג: גם עם מס וריבית יורדת אפשר להרוויח 2.5 מיליארד שקל ברבעון
גם אחרי הורדת הריבית: באיזה בנק עדיין תקבלו פיקדון שנותן 6% בשנה?

במחצית הראשונה הסתכם הרווח הנקי של הבינלאומי הסתכם הרווח הנקי ב-1.1 מיליארד שקל, ירידה של 8.9% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. התשואה על ההון עמדה במחצית על 14.5%, ואם מנטרלים אתה מס המיוחד שהטילה המדינה הייתה עומדת על 16.2%.

הכנסות הבנק מריבית (נטו) הסתכמו ב-1.2 מיליארד שקל, ירידה של 7.6% ביחס לרבעון המקביל. בין הגורמים שהשפיעו על ההכנסות הייתה ירידת הריבית במשק בשנה החולפת וכן התגברות התחרות בין הבנקים במתן אשראי ובריבית על הפיקדונות. במחצית הראשונה הסתכמו הכנסות הבנק ב-2.3 מיליארד שקל, קיטון של 6.6% ביחס למחצית המקבילה אשתקד.

עיקר הגידול בסיכון האשראי נובע מאשראי לשירותים פיננסים

האשראי לציבור הסתכם ב-164 מיליארד שקל, גידול חד של 20% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ושל 5.9% ביחס לרבעון הראשון של שנת 2026. בבנק הסבירו כי עיקר הגידול בסיכון האשראי נובע מאשראי לשירותים פיננסים. בתיק האשראי נרשמה ירידה של 25% בסיכון האשראי הבעייתי במחצית הראשונה של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. יחס ה-NPL שהינו שיעור החובות שאינם צוברים או בפיגור של 90 יום או יותר מיתרת האשראי לציבור המשיך להשתפר ועמד על 0.40% בהשוואה ל-0.46% בסוף שנת 2025.

למרות הירידה ברווח הנקי ברבעון ביחס למקבילו, דירקטוריון הבנק מטפל ב"בעיה" שלו, שנובעת מיתרות רווחים שראויים לחלוקה. שכן שככל שהרווחים הללו גדולים יותר התשואה על ההון נשחקת. הדירקטוריון החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ-558 מיליון שקל, כלומר סכום המהווה כ-96% מסך הרווח הנקי ברבעון (לאומיי והפועלים חילקו 50% כל אחד מהרווח הנקי). בבינלאומי ציינו כי חלוקה זו כוללת חלוקה של כ-50% מהרווח הנקי לרבעון השני וסכום נוסף מתוך יתרת הרווחים הראויים לחלוקה.

מנכ"ל הבנק אלי כהן ציין כי לצד העוצמה של פעילות הבינלאומי בשוק ההון, "אנו ממשיכים להוות שותף פיננסי מרכזי לחברות המובילות במשק, עסקים קטנים ולקוחות פרטיים. הבעת האמון והמחויבות של הלקוחות לבנק מאפשרת צמיחה מואצת בתיק האשראי ובנכסי הלקוחות. התוצאות החזקות שאנו מציגים ברבעון השני של 2026 הן העדות הברורה ביותר לכך שבעידן של תמורות תכופות בכלכלה המקומית והעולמית, לקוחות מחפשים מעל הכל עוגן של יציבות, מומחיות וניסיון. את אלה הבנק הבינלאומי ממשיך לספק, תוך שמירה על הלימות הון גבוהה ואיכות תיק אשראי מהטובות במערכת".