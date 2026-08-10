בשבוע שעבר דיווחנו על אינדיקציות שהתקבלו מיועצי משכנתאות בנוגע ללחץ במערכת הבנקאית ולניסיון להעלות את "מרווחי" הריבית על המשכנתאות, במטרה לייקר אותן או לכל הפחות למנוע את הפחתתן במהירות. נתוני חודש יולי על הריבית על הפיקדונות מלמדים כי בכל הנוגע לקיצוץ הריבית שהבנקים משלמים על הפיקדון השנתי אצלם, הם דווקא עובדים ביעילות.

כמדי חודש, בנק ישראל מפרסם את נתוני הריביות שמשלמים הבנקים על הפיקדונות, לצד הריביות שהם גובים על הלוואות. נתוני יולי ממחישים את המהירות שבה הפחתות הריבית האחרונות של בנק ישראל מתגלגלות אל החוסכים.

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הריבית הקבועה הממוצעת ששילמו הבנקים למי שהפקיד את כספו לתקופה של בין חצי שנה לשנה ירדה ביולי ל־3.59%, לעומת 3.7% בחודש הקודם ו־3.94% באפריל. מדובר בשחיקה מהירה כאשר גם בין הבנקים יש פער עצום.

לפי הנתונים, מי שסוגר את כספו לשנה בפיקדון בוואן זירו יכול לקבל ריבית של 6%, בעוד שבבנק מסד הריבית על פיקדון בקטגוריה זו עומדת על 2.9% בלבד. שני הבנקים הגדולים, לאומי והפועלים, מציעים ריבית של 3.74% ו־3.72% בהתאמה על פיקדונות לתקופה של בין חצי שנה לשנה. דיסקונט, מזרחי-טפחות והבינלאומי משלמים ריבית ממוצעת של 3.48%, 3.53% ו-3.45% בהתאמה.

ומה עם מסלולי המשכנתאות?

הנקודה הכואבת ממשיכה להיות הבוננזה של הבנקים. יתרות חשבונות העו"ש של הלקוחות הפרטיים עמדו בחודש יוני - החודש האחרון שלגביו קיימים נתונים - על 233 מיליארד שקל. מדובר בסכום עצום שעליו משלמת המערכת הבנקאית ריבית אפסית, כך שהציבור אינו נהנה מהריביות האטרקטיביות יותר שמציעים הפיקדונות. בחודש יולי הסתכם היקף הפיקדונות שהפקידו משקי הבית בכ־37.4 מיליארד שקל.

כאמור, בעוד שהריבית על הפיקדונות יורדת במהירות, הריבית על המשכנתאות אינה מתעדכנת באותו הקצב. מנתונים שפרסמנו בשבוע שעבר עולה כי בחודשים האחרונים הגדילו הבנקים את מרווחי הריבית שהם גובים על חלק ממסלולי המשכנתאות, ובכך קיזזו חלק מהירידה בריבית במשק. כך, במסלולים בריבית משתנה הצמודים לתשואות אג"ח ממשלתיות התקבלו לאחרונה הצעות במרווח של 1%-1.3%, לעומת מרווחים של כ־0.7% בעבר. במסלולים אלה לבנקים יש מרחב גדול יותר בקביעת הריבית, והתוצאה היא שהירידה בריבית על המשכנתאות מתונה יותר.

עם זאת, מנתוני בנק ישראל שפורסמו היום עולה כי בהלוואות הצרכניות המגמה שונה. הריבית על הלוואות אלה מבוססת על ריבית הפריים, ולכן מושפעת ישירות משינויי הריבית של בנק ישראל - ובהתאם, היא נמצאת בירידה. זאת, אף שהלוואות צרכניות עדיין יקרות משמעותית ממשכנתאות, והריבית עליהן גבוהה כמעט פי שניים.

בהלוואות הצרכניות הצמודות לריבית הפריים שניתנו ביולי, עמדה הריבית הממוצעת על 8.23%. שני הבנקים הגדולים, הפועלים ולאומי, העמידו הלוואות בריביות ממוצעות של 8.4% ו־7.56% בהתאמה. גם כאן קיימים פערים משמעותיים בין הבנקים, ולכן להשוואת מחירים יש חשיבות רבה: בנק ירושלים מעמיד הלוואות בריבית ממוצעת של 10.28%, בעוד הבנק הדיגיטלי וואן זירו מעמיד אותן בריבית ממוצעת של 6.42% בלבד.