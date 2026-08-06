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פנסיה

טיפים לפנסיה - שיחסכו לכם עשרות אלפי שקלים

יוצאים בקרוב לפנסיה? חשוב שתכירו את שלושת הטיפים האלו, שיכולים להגדיל משמעותית את הקצבה

בר לביא 09:21
טיפים לפנסיה - שיחסכו לכם עשרות אלפי שקלים / צילום: Shutterstock
טיפים לפנסיה - שיחסכו לכם עשרות אלפי שקלים / צילום: Shutterstock

אם יצאתם לפנסיה, או שאתם מתכננים לצאת בקרוב, יש כמה החלטות שיכולות להגדיל משמעותית את הסכום שיישאר בידיכם לאורך שנות הפרישה. העצות שלהלן הן כלליות, ולכן מומלץ להתייעץ בכל מקרה לגופו.

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1. בדקו את סדר המשיכה בין אפיקי החיסכון

אם ברשותכם כמה אפיקי חיסכון כמו: פנסיה, גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, תיק ניירות ערך וקרן השתלמות, הסדר שבו אתם מושכים את הכסף חשוב לא פחות מהסכום עצמו. הכלל המנחה: למקסם את ההכנסה ולזכות בהקלות המס המירביות. הכללים משתנים בין המוצרים השונים, אך העיקרון פשוט למדי: מוצרים שאינם נהנים מהטבות מס ייחודיות במשיכה, כמו פוליסות חיסכון או תיק מנוהל - עדיף למשוך קודם. לעומת זאת, מוצרים שנהנים מפטורים נרחבים יישארו לסוף - כדי למקסם את אפקט הריבית דריבית.

הדוגמה הבולטת ביותר היא קרן השתלמות, שנחשבת למכשיר ההשקעה המשתלם ביותר בזכות פטור מלא ממס רווחי הון (עד תקרת הפקדה שנתית הקבועה בחוק), אפשרות למשוך הכול בבת אחת, ואפילו מעבר ליורשים בפטור מלא ממס. בדיוק בגלל זה היא צריכה להיות המוצר האחרון שנוגעים בו.

2. אפשר להחזיק בשתי קרנות השתלמות

בדיוק בגלל היתרונות שתארנו של קרן ההשתלמות, חשוב לדעת שאתם יכולים להחזיק בשתי קרנות כאלה. הדבר מתאפשר אם אתם אתם מקיימים עבודה עצמאית כלשהי לצד עבודתכם כשכירים, אפילו אם מדובר בהכנסה זעירה של כמה מאות שקלים בשנה. כך, תוכלו להחזיק בקרן גם כשכירים (עם תקרת הפקדה של עד 18.8 אלף שקל בשנה), אם מקום העבודה מספק לכם את ההטבה, וגם כעצמאים (עם תקרת הפקדה של 20.5 אלף שקל בשנה).

3. אל תמהרו למשוך קצבה אם אתם ממשיכים לעבוד

אם תרצו להוריד הילוך לקראת גיל הפרישה, אבל גם להמשיך לעבוד בהיקף משרה מסוים, ברוב המקרים לא ישתלם לכם למשוך את קצבת הפנסיה לפני גיל הפרישה הרשמי - היא מצטרפת למשכורת שלכם ומחוייבת במס גבוה. השדרוג האמיתי מגיע רק מגיל הפרישה הרשמי, אז אפשר לבצע "קיבוע זכויות" ולקבל את הקצבה בפטור ממס, גם תוך כדי עבודה - מה שמגדיל משמעותית את סכום הנטו שמגיע לכם בסוף החודש.