אמ;לק השאלה המרכזית בפנסיה אינה אם הכסף יהיה שם, אלא אם הוא יספיק לרמת החיים הרצויה בפרישה, כך אומרת אלה אלקלעי, יו"ר IBI קרנות נאמנות. לדבריה, אי אפשר לחזות את יוקר המחיה או את צורכי העתיד, ולכן חשוב להתחיל לחסוך מוקדם ולשמור על רציפות חיסכון. אלקלעי מזהירה במיוחד מפני הסיכון של עצמאים להגיע לגיל פרישה ללא חיסכון מספק או נכס שישמש עוגן כלכלי.

אלה אלקלעי, יו"ר IBI קרנות נאמנות, היום ניהנה מהקילומטרז' הרב שיש לך בשוק ההון הישראלי כדי לדבר על פנסיה. נתחיל בשאלת האמון. האם אנחנו יכולים לסמוך על הפנסיה שלנו, האם היא תהיה שם ביום שבו נזדקק לה?

"ככל שאת סומכת על מדינת ישראל שתהיה כאן, כנראה גם הפנסיות שלנו יהיו כאן. אחד הדברים שהמדינה עשתה במסגרת הרפורמות בשוק ההון, כמו חוק פנסיה חובה ורפורמת בכר בשנים 2008-2004, הוא לבנות סביבה רגולטורית שאפשרה לגופים המתמחים בניהול חיסכון ארוך טווח - לשגשג (המוסדיים - ה"ו). התוצאה היא שהפנסיות שלנו מנוהלות כיום בידי גופים גדולים ויציבים.

"יש גם רמת שקיפות גבוהה, בזכות אתר גמל נט, שבו מרוכזים הביצועים של מוצרים פנסיוניים ואחרים, וכן מנגנון פיקוח כמו רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - שילוב ששומר על יציבות הפנסיה. אגב, לאור חוק פנסיה חובה לתיק הפנסיוני הכללי במדינת ישראל נוספו כ־10 מיליארד שקל בכל חודש, זה הרבה מאוד כסף. במרבית העולם אין פנסיה חובה. לכן אני חושבת שהמנגנון במדינת ישראל בריא ויציב מאוד".

אלה אלקלעי (63) אישי: נשואה + 3, גרה בכפר מרדכי

מקצועי: יו"ר IBI קרנות נאמנות ופעילה חברתית

עוד משהו: הייתה יו"ר שדולת הנשים בשנים 2024-2016

השאלה היא אם הסכום שייצבר בקרן צפוי להספיק לנו.

"לצערנו, אין לנו יכולת חיזוי. אנחנו לא יכולים להעריך היום בכמה יעלה יוקר המחיה, אם נוכל לחסוך כל חיינו, ואם יהיו תקופות שבהן לא נעבוד ונצרוך את החסכונות שכבר בנינו. לכן חשוב לייצר כרית ביטחון רחבה. בה בעת אנחנו חיים בעידן של צרכנות מוגברת, שבו קשה לנו לדחות סיפוקים ולהגיד לעצמנו 'עדיף לי לשים בצד, לפנסיה, במקום לצרוך'.

"אחד היתרונות החשובים בפנסיה, שרובנו לא נותנים לו משקל מספק, הוא הריבית דריבית. במידה מסוימת זה מנגנון שבו זמן מפצה על כמות. כלומר, ככל שאנחנו מתחילות לחסוך בגיל צעיר יותר ושומרות על רציפות השקעתית, כך גם בסכומים לא גדולים שמופרשים היום - בדחיפת התשואה של שוק ההון - תהיה לנו פנסיה. כדי להגיע לשם צריך להשקיע לאורך עשרות שנים. אחרת הפנסיה שלי תהיה כנראה די עגומה".

יש כלל אצבע לכמה כסף נדרש בפרישה? אני מכירה כלל שלפיו נדרשים 3-2 מיליון שקל כחיסכון, שנצבר עד גיל פרישה, כדי לקבל קצבה של כ־10,000 שקל בחודש.

"יש כלל אצבע, שאני לא בטוחה שהוא מספק, שלפיו בשלב שבו נצא לפנסיה נצרוך פחות מאשר בהווה, ולכן מספיקים 75% מההכנסה הפנויה שיש לנו היום. אבל בעידן שבו פנסיונרים נוסעים לטייל בעולם ורוצים לגור בלב תל אביב וליהנות מתרבות ואמנות - לא בטוח שזה נכון. רוב בני ה־40 היום כנראה יחיו הרבה מעבר לגיל 80. אולי הם יעבדו יותר שנים ויהיו להם יותר שנים לחסוך, אבל עדיין יש הרבה משתנים של אי־ודאות - מה יהיה יוקר המחיה בעוד 40 שנה למשל - וזה מותיר סימן שאלה גדול".

איך להתכונן לפנסיה גם בגיל 40 | סדרת כתבות בפרקים הבאים:

● מיסקונספציות בפנסיה, עם ד"ר יעל הדס מאוניברסיטת רייכמן

● איך לתכנן קריירה שתחזיק עד גיל 90? עם ד"ר אלכס קפלון מהמכללה למינהל

"פגעו במי שפשע לפגוע בו"

האמון שלנו ברגולטור נסדק בשנים האחרונות, בין היתר לנוכח פרשת סלייס, שבה נעלמו כ־900 מיליון שקל מכספי החיסכון הפנסיוני של אלפי אנשים, רבים מהם קשישים וכאלה שהגיעו משכבות חלשות. רק השבוע דחה ביהמ"ש הסדר עם חלק מהעמיתים. סלייס הייתה, למעשה, בעלת רישיון לעסוק בקופות בניהול אישי. הבעיה הייתה באופן שבו אותם אנשים פותו להעביר את כל חסכונותיהם לאפיקים מסוכנים.

"חוץ מזה שזה מאוד מאוד עצוב, אני חושבת שהעיקרון שעמד בבסיס ההקמה של סלייס הוא טוב. המציאות שבה הפנסיה שלנו מנוהלת בידי גופים גדולים מאוד מוסיפה יציבות, אבל לא מוסיפה גיוון ועניין. אם בכל זאת אנשים רוצים להשתולל יותר עם כספי הפנסיה שלהם, זה לא רעיון רע שיהיו להם אפשרויות כאלה".

הפגנת חוסכי סלייס מחוץ לביהמ''ש הבוקר / צילום: עמירם גיל

תסבירי למה הכוונה.

"מה שרצו לעשות שם הוא לאפשר מסלולי פנסיה בניהול עצמי - שאדם יוכל לבנות תמהיל שונה מהמסלולים הבסיסיים שהרגולציה מאפשרת. חשבי על זה כעל שוק של גלידריות שאת יכולה לקנות בהן וניל, שוקולד ואולי תות, ופתאום את יכולה גם לקנות רום־צימוקים. מה שהוציא את זה משליטה, ואני מקווה שיטופל, הוא מבנה התמריצים של סוכני הביטוח".

מהו מודל התמריצים הזה?

"הסוכנים בישראל מתוגמלים על העברת לקוחות בין יצרנים, למשל מחברת ביטוח אחת לאחרת. נוסף על כך, אם הלקוח שלהם נוטל הלוואה על חשבון הפנסיה שלו, הוא כבול לאותה חברה עד לפירעון ההלוואה. שני המנגנונים האלה גרמו לכך שבמקום שהסוכנים שעבדו עם סלייס יפנו לאנשים בעלי הון והשכלה פיננסית, הם פנו לאנשים שהם 180 מעלות מההגדרה הזאת. הם גם היו נעדרי השכלה פיננסית וגם נזקקו להלוואה. כלומר, במקום לפנות למה שמכונה לקוח כשיר, מי שיש לו 10 מיליון שקל נזילים, בלי הפנסיה ובלי הדירה, הם פנו לאנשים שאין להם כלום. הם פגעו באנשים שזה פשע לפגוע בהם".

אלה לא רק התמריצים שהיו בעייתיים, אלא גם כנראה דיווח כוזב מטעם סלייס לרגולטור, ובכלל מעט מדי רגולציה בעולם הקרנות בניהול אישי - מה שעכשיו עשוי להשתנות. עד כמה לדעתך הפרשה הזאת פגעה באמון שיש לאנשים במדינה וברגולטור?

"הפרשה הזאת חידדה בפני כולנו שבשום מצב אין מקום לאמון עיוור - לא ברגולציה, לא בחברות ולא בסוכנים - וטוב שנעשה שיעורי בית. להסיר לגמרי אחריות מעצמנו זה לא ממש בריא. מנגנוני הבדיקה שלנו היום מגוונים ורחבים. יש קבוצות בפייסבוק של עמיתים שאין להם אינטרס כלכלי. אפשר גם להיכנס לאתרים כמו גמל נט, שם רואים את ההיסטוריה של המוצרים השונים, ואפשר לקרוא בשלל מקומות על הדוחות הכספיים ולקבל מידע על היציבות הפיננסית של החברה, מיהם הבעלים ומי יושב בדירקטוריונים".

מעדיפים קנס על חיסכון: "לחצי מהעצמאים שאני פוגש אין פנסיה"

למרות חוק פנסיה חובה לעצמאים נראה כי רבים מהם עדיין אינם חוסכים לפרישה או שחוסכים סכומים נמוכים מה שיעור החיסכון לפנסיה בקרב עצמאים בישראל? הנתונים העדכניים ביותר שיש ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מצביעים על כך שפחות משליש מהעצמאים בישראל עושים זאת. בשנת 2024 היו רק כ־158 אלף חשבונות פנסיה פעילים אל מול כ־587 אלף עצמאים בישראל. עם זאת, הנתון אינו לוקח בחשבון עצמאים שמעבירים את ההפרשה הפנסיונית בסוף השנה, כך שייתכן שהמספרים נאים יותר בפועל. כך או כך, נראה כי למרות חוק פנסיה חובה לעצמאים שיצא לדרך ב־2017, יש עדיין קבוצה לא מבוטלת של מי שמעדיפים לשלם קנס בגובה 500 שקל בשנה, מאשר לחסוך מדי חודש לפנסיה. "כחצי מהעצמאים שאני פוגש לא חוסכים לפנסיה. גם אלה שכן חוסכים, צוברים סכומים נמוכים", מספר מורן לוי, מתכנן פיננסי ופנסיוני המתמחה בפרישה. "יש לי לקוחה שמכניסה 150-100 אלף שקל בשנה, ועבורה חיסכון של אלף שקל בחודש לפנסיה הוא בגדר משקולת כלכלית", מסביר לוי. לדבריו, יש גם בעיה בתחום זה אצל קבוצת העצמאים שהם גם שכירים. "רק השבוע פגשתי אדם כזה. מכיוון שהוא שכיר, הוא לא חייב להפקיד לפנסיית החובה שלו בתור עצמאי - כי הוא מרוויח מספיק בתור שכיר. המשמעות היא שכל ההכנסה העצמאית הנוספת נשארת ללא כיסוי פנסיוני (הפנסיה כוללת גם ביטוח מפני נכות ומוות - ה"ו). כלומר, אם נניח אותו אדם מרוויח 10,000 שקל כשכיר ועוד 5,000 שקל כעצמאי ואז חלילה נעשה נכה - ביטוח אובדן כושר עבודה יבטח רק 10,000 שקל, כשהמשמעות היא מקסימום 75% מההכנסה הזו. מדובר בנפילה מאוד קשה ברמת החיים". אם יש חוק פנסיה חובה, מדוע עצמאים לא עומדים בו וחוסכים?

"לעצמאים חשוב שיהיה תזרים כל הזמן, ואם הם בתזרים לא נוח - הם יעדיפו לוותר על פנסיה ולשלם את הקנס. הם יגידו לעצמם: 'וואלה, 500 שקל קנס יעלו לי פחות מאשר ההלוואה שאני צריך לקחת, וזה כלום בסך ההוצאות השנתיות של עצמאי'". לוי מצביע על עוד סוגייה שהוא מכנה: אשליית הדחייה. "יש עצמאים רבים שאומרים לעצמם: עכשיו אני לא מצליח לחסוך לפנסיה - אבל שנה הבאה אני אצליח, ואני גם אקנה דירה ואשקיע בנדל"ן. הפנסיה הזאת לא תיתן לי כלום". והתשובה שלך ללקוחות שאומרים לך את זה?

"אני מנסה להסביר שפנסיה היא חיסכון בכפית: כל יום טיפה - עד שיום אחד יש לך משהו שאתה מצליח לחיות ממנו בגיל פרישה". אתה נתקל באנשים שעבורם זה כבר מאוחר מדי?

"כן, וזה אחד הדברים הקשים במקצוע. לפעמים אני נפגש עם אנשים בגילי 55-50 שגם אם ישימו 3,000 שקל לפנסיה בחודש, כבר לא תהיה להם פנסיה ראויה. אלה אנשים שמגיעים לשיחה אתי בטוחים בעצמם, ולאט לאט ככל שהם יושבים מול המספרים - אתה רואה את הפנים שלהם משתנות. הם מבינים את עומק הבור שהם בדרך אליו. אלה אותם אנשים שאחר כך צריכים להמשיך לעבוד גם בגילי 80-70, כי אחרת לא יוכלו לסגור את החודש. המשפט שאני שומע כל הזמן מאנשים בגיל זה הוא: 'אני לא רוצה להישען על הילדים'. אבל לפעמים אין ברירה, ובכל מקרה חלום הפנסיה שהיה להם - כבר לא רלוונטי". קראו עוד

"להפריש קבוע דווקא בכאוס"

נעבור לדבר על קבוצה שעלולה להגיע לפנסיה נמוכה עד אפסית - עצמאים. למרות שהם מחויבים בחיסכון לפנסיה מאז 2017, הם ממעטים לעשות זאת.

"נכון. יש לא מעט עצמאים בלי כרית ביטחון מספקת לפנסיה. לעצמאים קטנים זה עוד יותר קריטי, כי מנגנון הריבית דריבית שמגולם בפנסיה יכול לאפשר גם לחיסכון קטן להפוך למשמעותי לאורך שנים. כמו כן, הכסף הפנסיוני מוגן מפני עיקולים וחובות עסקיים, בניגוד לנכסי החברה. בתוך הכאוס של החיים לייצר הפרשה קבועה - שתהיה הכסף האחרון שנוגעים בו - זה משהו שיכול לשפר את היציבות הפיננסית".

ובואי נדבר על קבוצה פגיעה נוספת - קשישים. את מאמינה במנטרה של "דירה לכל קשיש". למה הכוונה?

"אם אין לנו מקורות הכנסה מלבד הפנסיה, ולא ברור לנו מה יהיה יוקר המחיה בנקודת הזמן שבה נצא לפנסיה - כמה כסף נצטרך לתרופות, לטיפולים ולמזון - העוגן הזה, שלפחות יש לנו איפה לחיות, הוא קריטי. אם מהקצבה הפנסיונית אני צריכה לשלם גם שכירות, עלול להישאר לי מעט מאוד.

"עצמאים בפרט - אם אין להם כרית פנסיונית או נדל"ן, ממה הם יחיו כשיפסיקו להתפרנס? קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי היא אמנם אוניברסלית, אבל דלה: 2,500-2,400 שקל בחודש. מדינת ישראל צריכה לחשוב מחדש איך היא מפתחת את שוק הנדל"ן ולייצר פתרונות הולמים לשכבת האוכלוסייה הזאת".

מה המשמעות לאנשים צעירים שחושבים על העתיד?

"כל אחד וההחלטות שלו, אבל המחשבה שכדאי שיהיה עוגן של דירה היא לא מופרכת. זה לא שבהכרח צריך לקנות דירה בגיל 20, אפשר לבנות תיק השקעות שהייעוד שלו הוא בסופו של דבר לקנות דירה - כשיודעים איפה רוצים לחיות. אם הרגולציה תשתנה ותהיה אופציה אמיתית לשכירות ארוכת טווח, אולי לא יהיה צורך לקנות. אבל לייצר את האפשרות לכך, אם ההכנסה הפנויה מאפשרת, זה רעיון לא רע".